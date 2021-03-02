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"Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра

Новини Цензор.НЕТ Події

У Дніпрі 54-річний чоловік із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Риженка, історія одного з реанімаційних хворих ледь не закінчилася трагедією.

"Юрію 54 роки, на COVID-пневмонію захворів 12 лютого, був госпіталізований у COVID-відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини.

Виник двобічний пневмоторакс. Пацієнт був прооперований: з двох боків встановлені плевральні дренажі.

Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу", - написав він.

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Риженко зазначив, що в суботу пацієнта доставили до лікарні Мечникова, ЛОР-хірурги зашили поріз.

"Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - додав лікар.

Не витримав страждань: пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Настало время офигительных историй...
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02.03.2021 10:00
+7
Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
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02.03.2021 10:18
+4
А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
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02.03.2021 10:16
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Настало время офигительных историй...
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02.03.2021 10:00 Відповісти
Не вже відсутні знеболюючі???
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02.03.2021 10:10 Відповісти
Любой каприз за твои деньги
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02.03.2021 10:15 Відповісти
наркотики при легких не применяются даже рак легких люди не чувствуют распада легких.. умирают тихо на ходу или во сне.. тут пневмоторакс это физическая нехватка воздуха.. человек может жить в определенных условиях комфортно (относительно оговорка) при остатке 2/4 легкого при удаленном одном полностью это при тяжелом туберкулезе..) а тут процесс просто е закончился вирус убивает ткани и создает побочные факторы ..такие как нарушение свертываемости крови обычно тромбоз.. закупоривание легочных артерий вен эмболия...человека понять можно мучения.... его бы ввести в состояние искусственной комы.. НО.. при таких симптомах как не парадлоксально пациент должен быть в контакте...
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02.03.2021 10:21 Відповісти
Одним словом, ужас.
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02.03.2021 12:59 Відповісти
Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
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02.03.2021 10:18 Відповісти
Там не просто знеболюючі потрібні, а анестезіолог поруч, щоб слідкувати за станом пацієнта, але не в кожного серце витримає такий марафон, та і анестезіологів біля кожного не поставиш. Бувають випадки, коли люди відмовляються від хіміотерапії раку. Їм легше померти, ніж витримувати ті страждання. Хоча на останніх стадіях онкології болі такі, що звичайні дози знеболюючих вже не допомагають. .
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02.03.2021 10:23 Відповісти
Сделать нужно прививку и все будет ок, и получить книжечку вакцинации, и не парясь отдыхать летом. А дальше сам каждый решает для себя, делать или нет. Я хочу сделать, но мне никто не предлагает и в ближайшие пол года думаю будет так же...
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02.03.2021 10:14 Відповісти
А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
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02.03.2021 10:16 Відповісти
тупость в тех кто не хочет ее делать и призывает других
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02.03.2021 11:06 Відповісти
вопрос: не хочет делать вообще или именно эти помои которые завезли в страну? Потому что если ты согласен делать все что тебе сунут под нос, то возможно ты чем то не тем занимаешься в жизни.
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02.03.2021 16:20 Відповісти
а есть выбор? "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 1762
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02.03.2021 16:35 Відповісти
В том то и смысл, что само государство не дает даже самому выбрать другую вакцину, потому что тупо якобы не сертифицированы...и легально они сюда попасть не могут.
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02.03.2021 16:56 Відповісти
так врачи отказываются делать и многие кто тоже, а лишнюю вакцЫну выкидуют, думаю уколоться индийским шмурдяком не составит проблемы, так что все в ваших руках
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02.03.2021 10:17 Відповісти
Я тоже не против сделать прививку, только пфайзер, модерна, джонсон. А то, что привезли нам, это шмурдяк типа спутник, почитайте сопроводительную документацию на сайте, особенно интересны параграфы, про дилительность имунитета после прививки и взаимодействие с другими лекарствами. Спойлер, в этих параграфах написанно - "НЕ ДОСЛІДЖУВАЛОСЬ".
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02.03.2021 10:21 Відповісти
Ну блин, ребята, не сравнивайте спутник который и 3тий этап но прошел, астразенека которая его прошла. +70-80% лекарственных средств делают в Индии
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02.03.2021 13:24 Відповісти
Я не сравниваю, я лишь говорю, что про это лекарство написал сам ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Это можно прочитать в сопроводительной документации. На сайте http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Когда ты две недели чувствуешь себя как рыба на берегу, ещё не на то решишься. До сих пор храню переписку в Вайбере с умершим товарищем, разговаривать он не мог - задыхался. И моё последнее сообщение, на которое уже не будет ответа.
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02.03.2021 10:25 Відповісти
Задихався, балакать не міг. Але клацать по клавіатурі здоровья хватало?
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02.03.2021 10:30 Відповісти
ну, у тебя ж без мозгов, как то получается клацать?
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02.03.2021 11:13 Відповісти
таке враження, що ти з тих, з клаватурної армії стєпанова
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02.03.2021 11:55 Відповісти
Коли прочитав заголовок, перше, що прийшло на думку, це побачив рахунок на оплату і зрозумів - кінець. Аби рідні не заставляли квартиру під заставу, вирішив, що похорон вийде значно дешевшим.
"Здобувши ніж" - дійсно офігітєльная історія... Пацієнт прикутий до ліжка із трубками з легень, кисневою вентиляцією, без якої через хвилину втратить свідомість, десь вештається по відділенню в пошуках ножа? Чим займаються правоохоронні органи?
Як би там не було, але спроба самогубства мала певний ефект: перевезли із сраного відділення до обласної і там ще чого доброго стане на ноги. Хай навіть інвалідом, а все ж. Безкоштовно!
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02.03.2021 10:27 Відповісти
О выбрасывании флаконов с прививками
В Израиле говорят сделали так, если остаются дозы прививок , то медик выходит на улицу и объявляет , что может сделать прививки вне плана желающим
Мудрое решение
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02.03.2021 10:31 Відповісти
А тем временем в Словакии зарегистрировали Спутник. Сегодня доставили первую партию.
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02.03.2021 11:44 Відповісти
Каімтєт салдатскіх матєрєй гаварят что Спутник к полнай імпатєнціі пріводіт. Бєдниє руссіш зольдаттен.
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02.03.2021 12:25 Відповісти
Осталось найти дебилов которые привьются вашим наросийским шмурдяком.
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Какие кацапы - сволочи . Своих людей не прививают , а делают бизнес на продаже этого дерьма
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02.03.2021 12:31 Відповісти
София, во-1-х это не бизнес а политический проект. Ты знаешь что ваш премьер лично встречал самолет с 1-й партией?
Во-2-х, вопросы не столько к Рашке (все знают что от нее ждать) а к тем кто на все это ведется.
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02.03.2021 13:38 Відповісти
Премьер на грани до отставки . Это будет последней каплей
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02.03.2021 13:42 Відповісти
поживем-побачимо. У них і так народжуваність висока лише у сектантів. так ті й не вакцинуються "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 4898
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02.03.2021 11:56 Відповісти
Поражение тканей легких 95% это необратимый процесс ...
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02.03.2021 10:35 Відповісти
Да вы эскуляп-философф! Стесняюсь спросить, необратимый процесс чего?
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02.03.2021 10:58 Відповісти
а вам скуляп-фелософф бояршник сутра в помощь
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02.03.2021 11:15 Відповісти
Боярышник прекрасен не только с утра. Он не теряет своих целебных свойств в течении всего дня, - уж можете мне поверить ))
По поводу необратимости процесса поражения лёгких..
Расскажите это около 1/2 миллионам переболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах, с двусторонней пневмонией лёгких, только в Украине. По всему миру их ещё больше. По-вашему эти люди, вследствие необратимости процесса поражения лёгких на 95%, сейчас каким образом дышат? Неужто, по старинке, с помощью жабр?
Видимо, вам голова нужна лишь для того, чтоб было на чём зимой шапку носить. А сейчас потеплело, можно, похоже, и без головы обойтись..
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02.03.2021 12:46 Відповісти
Прекрасная у вас биография и шапка красивая продолжайте далее...
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02.03.2021 13:10 Відповісти
Кацапчег, ты где-то своё прокси потерял ))
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02.03.2021 13:24 Відповісти
Только мокшанское быдло сюда заходит чтоб переходить на личности и оскорблять. Надеюсь модератор тебя забанит...
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02.03.2021 13:30 Відповісти
Ураження тканин легенів. "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 3819 "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 1596
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02.03.2021 11:21 Відповісти
Это он когда почитал Степанова что лечение от ковида у нас совершенно бесплатно для пациентов больниц.
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02.03.2021 10:39 Відповісти
Далой прививки!
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02.03.2021 10:44 Відповісти
а откуда потом легочная ткань возьмется...
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Может их в искусственную кому вводить на какоето время?
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02.03.2021 12:57 Відповісти
Пошла пропаганда вакцинации.
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02.03.2021 13:03 Відповісти
 
 