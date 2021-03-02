"Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра
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У Дніпрі 54-річний чоловік із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
За словами Риженка, історія одного з реанімаційних хворих ледь не закінчилася трагедією.
"Юрію 54 роки, на COVID-пневмонію захворів 12 лютого, був госпіталізований у COVID-відділення однієї з лікарень Дніпра. Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини.
Виник двобічний пневмоторакс. Пацієнт був прооперований: з двох боків встановлені плевральні дренажі.
Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки. Здобувши ніж, намагався перерізати собі горло. Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу", - написав він.
Риженко зазначив, що в суботу пацієнта доставили до лікарні Мечникова, ЛОР-хірурги зашили поріз.
"Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. В реанімації, на апараті ШВЛ", - додав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
"Здобувши ніж" - дійсно офігітєльная історія... Пацієнт прикутий до ліжка із трубками з легень, кисневою вентиляцією, без якої через хвилину втратить свідомість, десь вештається по відділенню в пошуках ножа? Чим займаються правоохоронні органи?
Як би там не було, але спроба самогубства мала певний ефект: перевезли із сраного відділення до обласної і там ще чого доброго стане на ноги. Хай навіть інвалідом, а все ж. Безкоштовно!
В Израиле говорят сделали так, если остаются дозы прививок , то медик выходит на улицу и объявляет , что может сделать прививки вне плана желающим
Мудрое решение
Во-2-х, вопросы не столько к Рашке (все знают что от нее ждать) а к тем кто на все это ведется.
По поводу необратимости процесса поражения лёгких..
Расскажите это около 1/2 миллионам переболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах, с двусторонней пневмонией лёгких, только в Украине. По всему миру их ещё больше. По-вашему эти люди, вследствие необратимости процесса поражения лёгких на 95%, сейчас каким образом дышат? Неужто, по старинке, с помощью жабр?
Видимо, вам голова нужна лишь для того, чтоб было на чём зимой шапку носить. А сейчас потеплело, можно, похоже, и без головы обойтись..