Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19
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Порятунком від коронавірусу є вакцинація, але в деяких випадках її не можна проводити.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
Так, серед протипоказань до вакцинації від COVID-19, Риженко назвав такі:
- гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;
- важкі алергічні реакції в анамнезі;
- гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;
- загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;
- вагітність і період грудного вигодовування;
- вік до 18 років.
"При підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла. Однак якщо людина знає, що у неї є антитіла, то вакцинація їй не показана. Зазвичай таке трапляється після перенесеної хвороби", - зазначив лікар.
Як повідомлялося, вчора, 1 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
Канада до 4 марта должен получить первую партию COVID-19-вакцины AstraZeneca из медицинского завода в Индии.
Источник: Reuters
Детали: Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca из Индии до середины мая.
Также Канада ведет переговоры по новым поставкам в страну вакцин Pfizer и Moderna.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285199/
CoviShield- ні.
А по-друге ця вакціна не сертифікована у ЄС, тому навіть якщо у вас буде папірець, де буде написано, що ви вакцінувались ( а назва вакціни у довідці вказується обовязково) вас в Європу не пустять.
Там визнається людина вакцінованою, тільки якщо це зроблено сентифікованою ВОЗ вакціною.
Проте наша влада теж не говорить.
Ну і це одна з причин, чому люди масово відмовляються щепитись цією субстанцією.
Trade names
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[1] AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[2]
Other names
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]
Ніхто з нас приземлених не знає правди.
А щодо кросівок: де в Одесі офіційно за ліцензією виготовляють Адідас?
В Мукачеві, наприклад, є завод Fisher, які виготовлять продукцію цієї компанії (ліценція, матеріали), і якою користуються в усьомі світі.
вы , тётя, кукухой поехали ?
локальная это совсем не синоним торговая, или есть ссылка на вики ?
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
ссылку дадите или только бла бла бла ?
а там предложат вакцинироваться по новой ?
Але механізму ще не має, а ви вже хочете посилання. Європа сама ще не знає, що то за паспорти вакцинації, які вони мають бути. Про Польщу, правда, була інформація, що пускають без обсервації зі щепленням. Як це виглядає на практиці - не знаю.
Відповідь на ваше питання я можу тільки припускати тому що не маю інформації. Наприклад може бути що ВООЗ дала добро на ChAdOx1 nCoV-19 тобто і виготовлена в Індії підпадає і т.д. Але те що АstraZeneca заключила з ІІS контракт на виготовлення її вакцини не підлягає сумнівів.
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
А у мене посилання на ВООЗ де вони рекомендують цю вакциу https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out і на їх офіційному сайті вже бачив як по соvax цю вакцину отримала одна країна.
- "Антитела появляються после перенесенной болезни", - отметил врач."
- 28.11.20 " Степанов излечился от COVID-19"
- 01.03.21 " Степанов публично привился от коронавируса"
Вітаміни вкололи, чи фізрозчин.
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.