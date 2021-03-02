УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14180 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
20 277 50
вакцина (3528) Риженко Сергій (65) COVID-19 (18065)

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19

Порятунком від коронавірусу є вакцинація, але в деяких випадках її не можна проводити.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед протипоказань до вакцинації від COVID-19, Риженко назвав такі:

- гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини;

- важкі алергічні реакції в анамнезі;

- гострі інфекційні та неінфекційні захворювання;

- загострення хронічних захворювань. Вакцинацію проводять не раніше ніж через 2-4 тижні після одужання або ремісії;

- вагітність і період грудного вигодовування;

- вік до 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра

"При підготовці до вакцинації не обов'язково робити тест на антитіла. Однак якщо людина знає, що у неї є антитіла, то вакцинація їй не показана. Зазвичай таке трапляється після перенесеної хвороби", - зазначив лікар.

Як повідомлялося, вчора, 1 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
показати весь коментар
02.03.2021 10:19
+4
и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
показати весь коментар
02.03.2021 10:28
+4
Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
показати весь коментар
02.03.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
показати весь коментар
02.03.2021 10:19 Відповісти
и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
и какие последствия тогда?!!
возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
показати весь коментар
02.03.2021 10:28 Відповісти
У некоторых переболевших антитела почему-то не вырабатываются
показати весь коментар
02.03.2021 10:50 Відповісти
Степашка врал, что он болел. И врет, что провакцинировался индийским шмурдяком. Верхушка ОПГ уже ширнулась пфайзером, который украли в Израиле.
показати весь коментар
02.03.2021 11:04 Відповісти
А разве введение витаминов ему повредят? Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9886
показати весь коментар
02.03.2021 10:54 Відповісти
Канада заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca

Канада до 4 марта должен получить первую партию COVID-19-вакцины AstraZeneca из медицинского завода в Индии.
Источник: Reuters
Детали: Всего Канада согласовала поставку 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca из Индии до середины мая.
Также Канада ведет переговоры по новым поставкам в страну вакцин Pfizer и Moderna.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285199/
показати весь коментар
02.03.2021 10:25 Відповісти
Вероятно всего Канада хочет оказать кому то гуманитарную помощь, иннтересно,по какой цене купила вакцину она в Индии
показати весь коментар
02.03.2021 10:28 Відповісти
AstraZeneca, не CoviShield.
показати весь коментар
02.03.2021 10:34 Відповісти
Назва різна а рецепт схоже що одинаковий.
показати весь коментар
02.03.2021 10:42 Відповісти
AstraZeneca- ліцензована ВОЗ.
CoviShield- ні.
показати весь коментар
02.03.2021 10:46 Відповісти
У Індії не має своєї вакцини, вони виготовляють за ліцензією AstraZeneca. Це одне і теж. Величезна кількість людей, в т. ч. і в Україні щеплюється вакцинами від різних хвороб саме цього виробника, і нічого - до цього часу все було добре, а зараз, чомусь катастрофа.
показати весь коментар
02.03.2021 11:05 Відповісти
Катастрофа в тому, що по-перше нам брешуть. Цей Ковішілд розробка саме індусів, до АстраЗенеки вона має такий самий стосунок, як Адідас, зроблений в Одесі до справжнього Адідасу.
А по-друге ця вакціна не сертифікована у ЄС, тому навіть якщо у вас буде папірець, де буде написано, що ви вакцінувались ( а назва вакціни у довідці вказується обовязково) вас в Європу не пустять.
Там визнається людина вакцінованою, тільки якщо це зроблено сентифікованою ВОЗ вакціною.
Проте наша влада теж не говорить.
Ну і це одна з причин, чому люди масово відмовляються щепитись цією субстанцією.
показати весь коментар
02.03.2021 11:53 Відповісти
Це з офіційного сайту:
Trade names
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[1] AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[2]
Other names
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]

Ніхто з нас приземлених не знає правди.
А щодо кросівок: де в Одесі офіційно за ліцензією виготовляють Адідас?
В Мукачеві, наприклад, є завод Fisher, які виготовлять продукцію цієї компанії (ліценція, матеріали), і якою користуються в усьомі світі.
показати весь коментар
02.03.2021 12:28 Відповісти
википедия оф сайт ? ъ
вы , тётя, кукухой поехали ?
показати весь коментар
02.03.2021 12:57 Відповісти
Принципово не спілкуюся з людьми, у яких словникового запасу тільки на такі коментарі й вистачає.
показати весь коментар
02.03.2021 13:27 Відповісти
а по сути ? википедия какое отношение имеет к производителю вакцины ?
показати весь коментар
02.03.2021 15:24 Відповісти
С какой методички ты эти фейки берешь, кацапка?
показати весь коментар
02.03.2021 13:36 Відповісти
"Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія."
показати весь коментар
02.03.2021 14:15 Відповісти
ссылку на сайт ВОЗ, где написано про covishild ?
локальная это совсем не синоним торговая, или есть ссылка на вики ?
показати весь коментар
02.03.2021 15:27 Відповісти
Просто для довідки. Добре про це розповів Т. Чорновіл. Індійська ж вакцина, яку ми закупили, не справжня AstraZeneca, - підкреслює Тарас Чорновіл. - Вона просто випускається в Індії за патентом від Великобританії і Швеції. Так, технологія і формула дійсно розроблені в цих двох європейських країнах. Однак вірити фірмам, які закупили патент і виробляють вакцину у себе, самі творці оригінального препарату не поспішають. Власника патенту не цікавить, що і якої якості виробляють в Індії. І відповідальності за індійську «бовтанку» AstraZeneca не несе жодної. На флакончиках навіть її назва відсутня.
показати весь коментар
02.03.2021 12:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk&t=2s
Вакцинація, провокація, профанація? І що везе Степанов?
показати весь коментар
02.03.2021 12:46 Відповісти
Почитайте англомовну вікіпедію, якщо не довіряєте нашим джерелам.
показати весь коментар
02.03.2021 11:10 Відповісти
так англомовна ещё не значит, что правдивая, москали тоже могут на английском писать, что теперь ?
показати весь коментар
02.03.2021 15:28 Відповісти
будет справка, которую примут на границе Польша, Канада ?
ссылку дадите или только бла бла бла ?
а там предложат вакцинироваться по новой ?
показати весь коментар
02.03.2021 15:31 Відповісти
Тут я з вами погоджуюсь, сама не буду вакцинуватися тим щепленням, з яким не пустять за кордон. Причина дуже вагома - не бачила свого сина, студента, який навчається за кордоном з літа.
Але механізму ще не має, а ви вже хочете посилання. Європа сама ще не знає, що то за паспорти вакцинації, які вони мають бути. Про Польщу, правда, була інформація, що пускають без обсервації зі щепленням. Як це виглядає на практиці - не знаю.
показати весь коментар
02.03.2021 15:45 Відповісти
Індійська вакцина не зветься AstraZeneca тому що це назва виробника бренд. Назва вакцини ChAdOx1. Якщо ви зробите запит Covishield вам пошук видасть вікіпедія АstraZeneca а там будуть дані з посиланнями що це та сама вакцина.
Відповідь на ваше питання я можу тільки припускати тому що не маю інформації. Наприклад може бути що ВООЗ дала добро на ChAdOx1 nCoV-19 тобто і виготовлена в Індії підпадає і т.д. Але те що АstraZeneca заключила з ІІS контракт на виготовлення її вакцини не підлягає сумнівів.
показати весь коментар
02.03.2021 11:50 Відповісти
Про вакцину для українців

https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
показати весь коментар
02.03.2021 12:50 Відповісти
Вибачте якщо я не хочу дивитися відео де звучить пропаганда, навіть якщо вона західного спрямування. Канал повязую з одним олігархом тому що всіх інших там серуть. Якщо там є якісь факти ви можете їх озвучити.
показати весь коментар
02.03.2021 13:01 Відповісти
В тому відео, яке ви назвали "пропагандою", є посилання, на конкретні постанови та документи, факти. Вони зазначенні і під відео.
показати весь коментар
02.03.2021 13:10 Відповісти
У тому відео ВОЗ згадується лише раз на прикінці де говориться що "шарашкина контора, яка не змогла би пройти міжнародну інспекцію, буде колоти вакциною, яка не пройшла перекваліфікацію ВООЗ" факти так факти...
А у мене посилання на ВООЗ де вони рекомендують цю вакциу https://www.who.int/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out і на їх офіційному сайті вже бачив як по соvax цю вакцину отримала одна країна.
показати весь коментар
02.03.2021 17:44 Відповісти
"Сьогодні ВООЗ перерахувала дві версії вакцини AstraZeneca / Oxford COVID-19 для екстреного використання, даючи зелене світло для того, щоб ці вакцини розповсюджувались у всьому світі через COVAX. Вакцини виробляються AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) та Інститутом сироватки крові в Індії."
показати весь коментар
02.03.2021 17:57 Відповісти
Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8423
показати весь коментар
02.03.2021 10:55 Відповісти
Серйозно?
- "Антитела появляються после перенесенной болезни", - отметил врач."

- 28.11.20 " Степанов излечился от COVID-19"
- 01.03.21 " Степанов публично привился от коронавируса"
показати весь коментар
02.03.2021 10:30 Відповісти
шось одне із двох: або стєпашці вкололи фізраствор, або стєпашка насправді не хворів ковідом. Ну не повний же він ідіот?
показати весь коментар
02.03.2021 10:52 Відповісти
Естественно, не идиот. Степашка вор. Степашка и кодло ширнулись украденным пфайзером, а сказки о том, что он переболел, и о том, что привился индийской бодягой = сказки для быдла.
показати весь коментар
02.03.2021 11:08 Відповісти
рискнул.ему надо,что бы на должности удержаться. на следующий день после увольнения на него заведут уголовное дело и повесят всех собак. поэтому вакцинироваться может и каждый месяц.
показати весь коментар
02.03.2021 10:53 Відповісти
Такі не ризикують. Це такаж вакцинація, як і "аналіз крові" ВАЗеленського в клініці пальчевського.
Вітаміни вкололи, чи фізрозчин.
показати весь коментар
02.03.2021 10:59 Відповісти
Степанова присадили на вакцину и теперь он будет ширяться ею каждую неделю Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9803
показати весь коментар
02.03.2021 11:07 Відповісти
3 месяца прошло. Сколько времени антитела живут Вы знаете? Думаю что нет.
показати весь коментар
02.03.2021 10:58 Відповісти
Много противоречивых высказываний иммунологов. Одни говорят что иммунитет может сохранятся годами, другие 6-8 месяцев, а третьи, что наличие антител может и не дать иммунитет
показати весь коментар
02.03.2021 13:19 Відповісти
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642
показати весь коментар
02.03.2021 13:23 Відповісти
О зеленый доктор в эфир вышел.Был уважаемым гражданином Днепра.
показати весь коментар
02.03.2021 10:38 Відповісти
Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
показати весь коментар
02.03.2021 10:55 Відповісти
Це така жалюгідна спроба попередити про наслідки, чи що? Хоча, і на тому дякую.
показати весь коментар
02.03.2021 11:02 Відповісти
..Ну, а я думаю, що ніякої вакцинації Степанова і не було, тому що він перехворів на Ковід в листопаді !
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.
показати весь коментар
02.03.2021 11:46 Відповісти
СТЕПАНОВ БРЕХЛО, НИКАКОЙ ВАКЦИНЫ ЕМУ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НЕ КОЛОЛИ
показати весь коментар
02.03.2021 12:49 Відповісти
 
 