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Троє хлопців вдавали контролерів, щоб не платити за проїзд у транспорті, - Львівська міськрада

Новини Цензор.НЕТ Події

Троє хлопців вдавали контролерів, щоб не платити за проїзд у транспорті, - Львівська міськрада

Працівники відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс" виявили безквиткових пасажирів, які намагалися уникнути відповідальності, представившись контролерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За словами заступника директора ЛКП "Львівелектротранс" Віталія Баранського, під час з’ясування обставин стало відомо, що особи не працюють на підприємстві та не мають права для перевірки проїзних документів у пасажирів.

"Здійснивши втечу, порушники у короткий термін були затримані працівниками Шевченківського відділу поліції м. Львова. Свою поведінку пояснили, що це для челенджу", - розповів Баранський.

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Автор: Наталя Джума
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что такое члениндж?
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02.03.2021 10:26 Відповісти
Этим словечком очень любит щеголять их кумир Зеленский. Вот они и отмазку придумали.
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02.03.2021 10:48 Відповісти
Виклик. Це для відео на ютубі. Є челенджі наприклад в холодну воду пірнають або лід у труси насипають.
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02.03.2021 12:20 Відповісти
если для челленджу то значит можно?
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02.03.2021 10:36 Відповісти
Крупные рецидивисты. Если повесить на них кражу 300 грн, то можно дать каждому по 7 лет, как Стерненку
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02.03.2021 11:03 Відповісти
как же я скучно живу
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02.03.2021 11:47 Відповісти
Что других новостей ек???
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02.03.2021 12:04 Відповісти
Не платить за проезд??? Это они сказали? Как лохов чесслово
да бабло они трясли с безбилетников, что тут не понятного - находили безбилетных, вытаскивали их из транспорта и "решали" с ним что делать
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02.03.2021 12:50 Відповісти
 
 