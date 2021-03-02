Троє хлопців вдавали контролерів, щоб не платити за проїзд у транспорті, - Львівська міськрада

Працівники відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс" виявили безквиткових пасажирів, які намагалися уникнути відповідальності, представившись контролерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За словами заступника директора ЛКП "Львівелектротранс" Віталія Баранського, під час з’ясування обставин стало відомо, що особи не працюють на підприємстві та не мають права для перевірки проїзних документів у пасажирів.

"Здійснивши втечу, порушники у короткий термін були затримані працівниками Шевченківського відділу поліції м. Львова. Свою поведінку пояснили, що це для челенджу", - розповів Баранський.

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