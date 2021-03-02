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Новини Політика України
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Бондарєв (22) пенсія (922)

Ми маємо не тільки переглянути систему пенсійного забезпечення, але й обмежити премії чиновникам, - народний депутат Бондарєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми маємо не тільки переглянути систему пенсійного забезпечення, але й обмежити премії чиновникам, - народний депутат Бондарєв

Парламентар переконаний, що питання підвищення пенсій лежить не лише у площині зміни пенсійного забезпечення, але й у нечуваних і, головне, невмотивованих зарплатах чиновників, які виплачуються із державного бюджету.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Якби ми минулого року не виплачували шалені кошти наглядовим радам, а також пану Вітренку і Коболєву, то цих грошей було б достатньо, аби вдвічі підвищити пенсії", - заявив народний обранець.

На думку нардепа, зарплати та премії чиновникам мають бути лімітовані на законодавчому рівні. Також нардеп вважає, що необхідно розробити формулу, за якою буде вираховуватися ефективність того чи іншого менеджера, і згідно з відповідними результатами має ухвалюватися рішення, чи виплачувати премію конкретному управлінцю, чи ні.

"На мій погляд, треба запроваджувати граничний рівень виплат чиновникам і формулу, за якою розраховувати, якщо є відповідний KPI і цей управлінець дійсно виводить компанію на якийсь рівень. До прикладу, "Українська залізниця" має шалені збитки у 10 мільярдів за минулий рік. А скільки пан Лещенко отримує кожен місяць заробітної плати? 338 тисяч", - обурився парламентар.

Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на тому, що Україні вкрай необхідно переходити на страхову систему пенсійного забезпечення, адже нинішня система не витримує такого навантаження.

"Треба все ж таки ухвалити вольове рішення, до якого нас підштовхує і МВФ, і світова спільнота, і перейти на іншу систему пенсійного забезпечення - на страхову. Сьогодні в нас солідарна система: те, що ми з вами заробили сьогодні, заплатили податки, заплатили у пенсійний фонд - комусь це йде на пенсії. І цього, як ми бачимо, не вистачає", - підсумував нардеп.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А лещей сколько десятки тысяч и главное какой от них толк, все в убытках, пенсии и зарплаты нищенские только с десяток миллиардеров, или сколько их там так точно и не знаем, да десятки тысяч лещей, судей, коболей и тд пользуются тем что зарабатывают все.
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02.03.2021 11:04
+3
Перш ніж переходити на страхову пенсійну систему держава має забезпечити наступні умови, які не дозволять знищити накопичення громадян:
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
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02.03.2021 11:25
+2
ну так не надо балаболить, сделайте. Слабо?
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02.03.2021 10:55
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Да он таки умалишенный. Зарплата леща - это всего 100 пенсов. А их, блин, миллионы. Ото лишь бы сказать, короче. Не, ну был бы таксист или писал бы тут комменты - не вопрос. Но ты ж типа депутат...
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02.03.2021 10:56 Відповісти
А лещей сколько десятки тысяч и главное какой от них толк, все в убытках, пенсии и зарплаты нищенские только с десяток миллиардеров, или сколько их там так точно и не знаем, да десятки тысяч лещей, судей, коболей и тд пользуются тем что зарабатывают все.
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02.03.2021 11:04 Відповісти
Питання не в відносній кількості до пенсій, а в тому чи він їх відробляє? Чули такий вислів: "Не в коня корм"? Це, як раз і є той випадок, коли кормлять скотину краще ніж вона приносить користі.
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Згодний. Що він там взагалі робить - не розумію.
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02.03.2021 12:30 Відповісти
Бла-бла-бла...
Ниочем.
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02.03.2021 10:54 Відповісти
Просто поверніть податок на зарплату (ЄСВ) на підприємствах, що належать великому бізнесу до рівня реакційного 2013 року. І отримаєте змогу підняти в два рази пенсії. Але який Бєня це вам дозволить?
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02.03.2021 11:28 Відповісти
як це, ніочьом? Людина попіарилася.
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02.03.2021 11:29 Відповісти
ну так не надо балаболить, сделайте. Слабо?
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02.03.2021 10:55 Відповісти
помилуй Боже! хай вже краще нічого руками не чіпають.
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02.03.2021 11:30 Відповісти
Ограничить надо, особенно топ чиновникам. Но врать про повышение вдвое пенсий не стоит. Низкие пенсии - результат олигархата, а не премий. Идиотская налоговая система и предназначена компенсировать ущерб, который наносят олигархи ПФ и бюджету. И изменить ее нельзя не отправив в мир иной олигархат как явление. Такая система порождает черные зарплаты и дефицит ПФ, и так по кругу. Премии здесь явно ни при чем, но урезать их, конечно, на порядок(как минимум) нужно.
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02.03.2021 11:19 Відповісти
А может проще сбалансировать выплаты в пенсионный фонд что бы не было зарплат в конвертах?
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02.03.2021 11:24 Відповісти
примушувати людей вносити в ПФ грошей більше ніж вони заробляють? А як щодо тих, хто оперує отриманими коштами?
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02.03.2021 11:28 Відповісти
У нас тоже есть проблема с зарплатами в конвертах, надо реформировать систему по польскому образцу. Часть накопительная пенсии, часть из взносов работающих.
Что бы поменьше было зарплат в конвертах надо уменьшить взносы в ФСЗН(у вас ПФ)нанимателем и разделить выплаты между нанимателем и работником,а так же повысить отвественоссть за такие деяния.
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Чому в Польщі і взагалі на заході працюють досить прості рішення, які тут працювати не будуть вам пояснити? Якщо в Польщі держава гарантує базовий рівень пенсійного забезпечення, а решта йде в різні пенсійно-накопичувальні фонди, які вже дозволяють жити на пенсії з витрибеньками і ще й залишити у спадок то, тут це, працювати не буде з причин порушення основ державності.
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02.03.2021 11:40 Відповісти
Об этом и говорю. Налоговая система совершенно идиотская. Налоги не должны превышать 15% в общей сложности. Сейчас это 41%. Но они не могут убрать их, потому как надо компенсировать вымывание олигархами бюджетных ресурсов. С олигархов надо начинать. Все остальное - следствие. Но слуга олигархов войну хозяевам объявлять априори не будет. Даже наоборот: такой вакханалии как сейчас еще не было за 30 лет.
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02.03.2021 11:30 Відповісти
Олигархи есть везде, однако скажем в США они нажили честным путем свое состояние, а у вас разворовали страну. Это не олигархи, а бандиты, а бандит должен сидеть в тюрьме,с конфискацией имущества.
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02.03.2021 11:34 Відповісти
Именно так, и с этого надо начать. По-другому просто не получится. Но это целый комплекс вопросов, и уже не зеленскому их решать.
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02.03.2021 11:36 Відповісти
Я к тому что нельзя воспитывать ненависть к бизнесу как к классу, нужно индивидуально подходить к каждому олигарху человеку и разбираться как он заработал свое состояние. Это уголовники,а не бизнесмены.
Потому что так можно и в коммунизм скатится, а мы это все проходили.
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02.03.2021 11:41 Відповісти
У нас ситуация очень странная: ни коммунизм, ни социализм, ни капитализм. Это - олигархат. К бизнесу это отношения не имеет. Это банальное воровство, скупка по дешевке физических активов с помощью запугивания и часто уничтожения конкурентов со следующей покупкой власти и формирования законов под себя. Бизнес так себя не ведет, так ведут себя бандиты. Уже в законе. Они не дадут развиваться стране и нормальному, правильному бизнесу. Их надо прибрать.
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02.03.2021 11:48 Відповісти
Многие партии финансируются олигархами,в некоторых западных странах партии фифнсируются из государственного бюджета.
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02.03.2021 11:51 Відповісти
В Великобритании государственного финансирования партий нет. Британский закон требует, чтобы все субсидии в партийные фонды свыше пяти тысяч фунтов обнародовались.
Во Франции действует система государственного финансирования политических партий. Однако с 1995 года запрещены пожертвования юридических лиц, а размеры пожертвований физических лиц ограничены.
В Германии действует система государственного финансирования политических партий - за каждый голос, полученный партией, которая преодолела на выборах полупроцентный барьер, государство единоразово платит 1 евро.
В Италии система государственного финансирования партий зависит от итогов выборов. Также разрешены пожертвования от профсоюзов, корпораций и иностранных организаций.
В Швеции разрешено государственное финансирование, запрещены только анонимные пожертвования.
В Бельгии государство также финансирует политических партии. Однако если партии проявляют "враждебность по отношению к правам человека", финансирование прекращается.
В Испании политические партии финансируются из государственного бюджета, а также за счет пожертвований своих сторонников. Запрещены иностранные пожертвования и взносы от испанских предприятий и фирм.
В Чехии государство финансово помогает партиям. При этом их финансовая отчетность не должна публиковаться.
В Польше действует дифференцированная система государственного финансирования, в зависимости от результатов предыдущих выборов. Иностранные пожертвования запрещены.
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02.03.2021 12:03 Відповісти
В каждой стране - что-то свое. Но уверен, что такие типы, вроде ахметова или бени, сидели бы в тюрьме, а не искали обслуживающих их депутатов(и находили). У нас нет судебной системы, у нас нет правоохранительной системы. Все куплено. "Покупателей" надо усмирять. Тогда можно дальше идти.
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02.03.2021 12:10 Відповісти
Потрібно розуміти ще й причину тої чи іншої системи фінансування партій. Наприклад в Німеччині корні йдуть з результатів 30-літньої війни, коли протестанти з католиками дійшли згоди щодо умов перемир'я. Спочатку, у них ввели державне фінансування церков, а потім вже дійшло до партій. Гооловний смисл був у збереженні миру і соціальної злагоди народу, а не в створенні годівнички для політиків.
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Погугліть, які податки на девіденти в Західній Європі та в Північній Америці.Явно не 5% як в Україні. А скромні 48%. От в них і є кошти.
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02.03.2021 11:44 Відповісти
В Украине зарплаты уже выше чем в Беларуси,осталось по пенсиям обогнать,тогда наглядно будет видно,что антироссийская политика приводит к обогащению народа.
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02.03.2021 11:23 Відповісти
Вже розбагатіли ми.
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02.03.2021 11:45 Відповісти
Перш ніж переходити на страхову пенсійну систему держава має забезпечити наступні умови, які не дозволять знищити накопичення громадян:
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
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02.03.2021 11:25 Відповісти
дозвольте писок вставити?
хочу додати - державна пенсія це пенсія від Держави і вона повинна бути гідною всіх, тобто обов"язково прив"язуватися до прожиткового мінімуму і інфляції...а от персональні і інші "блатні" пенсії мають виплачуватися з інших фондів і джерел - наприклад : персональний пенсіонер прокурор - нехай платить прокуратура, генерал - нехай військові...і таке інше.... державна пенсія має залежати від стажу (а не від зарплат...особливо незрівняних - міністра і лікаря чи вчителя, наприклад) все інше - в накопичувальну пенсійну систему - скільки забажали і змогли... а Державна...то майже той мінімум, щоб прожити плюс що заслужив по стажу чи на небезпечній або важкій праці (і це точно не судді-прокурори-депутати-міністри)
якось так))))
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02.03.2021 12:01 Відповісти
Так у нас приблизно таке і зараз. Але тут виникає проблема з тим що, та сама прокуратура і суддівський корпус все рівно отримує доплати з бюджету. Це, просто окрема гілка того самого ПФ, який і так додується державою.
Взагалі то, важливо розуміти принцип роботи ПФ. Незалежно від форми власності це, фінансова установа, яка отримує зібрані у населення кошти і позичає їх тому чи іншому клієнту. У випадку з державним ПФ, таким клієнтом виступає держава. Другий аспект, який потрібно розуміти це, те що клієнт має повернути борг з відсотками. І тут починається клоунада від політиків, які намагаються видати повернення отих боргів, як якусь неймовірну щедрість і дотації від них любимих благодійників. Просираючи з року в рік гроші пенсійного фонду вони розповідають що, держава вже не в змозі утримувати цей фонд, а по суті вони визнають своє бункрутство і фінансову безвідповідальність.
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02.03.2021 12:37 Відповісти
а як Вам виплата (не сіло не впало) підприємцям наприкінці 2020 р. по 8 000 грн з пенсійного фонду???
таке враження, що для них не існує поняття - цільовий фонд...дерибанять куди не ліньки...
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02.03.2021 12:47 Відповісти
Ну, тут незалежні юристи мають розглянути правомірність такої справи. Можливо у когось виникнуть питання, а я не можу зватися юристом.
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02.03.2021 14:03 Відповісти
Вяло, дипутатик, вяло?
Что значить "ограничить"?
Этих бюрократов половину разогнать, а оставшимся платить минималку - этого требует
Зе-народ!
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02.03.2021 13:05 Відповісти
Все правільно!!!

Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, отметила лидер «Батькивщины». Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику. https://proua.com.ua/esli-netu-deneg-nauchu-gde-brat-timoshenko-sdelala-zayavlenie.html?fbclid=IwAR1rIND0v4bxLOzinv94mugCmVYQ8cFn1VhnLlMyhHGZ4fLDUI-4YcHQqk0
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02.03.2021 13:55 Відповісти
Депутат Бондарев сказал правильно, но вот если мы ему и другим СН поручим это сделать, то будет ещё хуже.
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02.03.2021 15:38 Відповісти
 
 