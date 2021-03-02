Ми маємо не тільки переглянути систему пенсійного забезпечення, але й обмежити премії чиновникам, - народний депутат Бондарєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Парламентар переконаний, що питання підвищення пенсій лежить не лише у площині зміни пенсійного забезпечення, але й у нечуваних і, головне, невмотивованих зарплатах чиновників, які виплачуються із державного бюджету.
Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".
"Якби ми минулого року не виплачували шалені кошти наглядовим радам, а також пану Вітренку і Коболєву, то цих грошей було б достатньо, аби вдвічі підвищити пенсії", - заявив народний обранець.
На думку нардепа, зарплати та премії чиновникам мають бути лімітовані на законодавчому рівні. Також нардеп вважає, що необхідно розробити формулу, за якою буде вираховуватися ефективність того чи іншого менеджера, і згідно з відповідними результатами має ухвалюватися рішення, чи виплачувати премію конкретному управлінцю, чи ні.
"На мій погляд, треба запроваджувати граничний рівень виплат чиновникам і формулу, за якою розраховувати, якщо є відповідний KPI і цей управлінець дійсно виводить компанію на якийсь рівень. До прикладу, "Українська залізниця" має шалені збитки у 10 мільярдів за минулий рік. А скільки пан Лещенко отримує кожен місяць заробітної плати? 338 тисяч", - обурився парламентар.
Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на тому, що Україні вкрай необхідно переходити на страхову систему пенсійного забезпечення, адже нинішня система не витримує такого навантаження.
"Треба все ж таки ухвалити вольове рішення, до якого нас підштовхує і МВФ, і світова спільнота, і перейти на іншу систему пенсійного забезпечення - на страхову. Сьогодні в нас солідарна система: те, що ми з вами заробили сьогодні, заплатили податки, заплатили у пенсійний фонд - комусь це йде на пенсії. І цього, як ми бачимо, не вистачає", - підсумував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Ниочем.
Что бы поменьше было зарплат в конвертах надо уменьшить взносы в ФСЗН(у вас ПФ)нанимателем и разделить выплаты между нанимателем и работником,а так же повысить отвественоссть за такие деяния.
Потому что так можно и в коммунизм скатится, а мы это все проходили.
Во Франции действует система государственного финансирования политических партий. Однако с 1995 года запрещены пожертвования юридических лиц, а размеры пожертвований физических лиц ограничены.
В Германии действует система государственного финансирования политических партий - за каждый голос, полученный партией, которая преодолела на выборах полупроцентный барьер, государство единоразово платит 1 евро.
В Италии система государственного финансирования партий зависит от итогов выборов. Также разрешены пожертвования от профсоюзов, корпораций и иностранных организаций.
В Швеции разрешено государственное финансирование, запрещены только анонимные пожертвования.
В Бельгии государство также финансирует политических партии. Однако если партии проявляют "враждебность по отношению к правам человека", финансирование прекращается.
В Испании политические партии финансируются из государственного бюджета, а также за счет пожертвований своих сторонников. Запрещены иностранные пожертвования и взносы от испанских предприятий и фирм.
В Чехии государство финансово помогает партиям. При этом их финансовая отчетность не должна публиковаться.
В Польше действует дифференцированная система государственного финансирования, в зависимости от результатов предыдущих выборов. Иностранные пожертвования запрещены.
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
хочу додати - державна пенсія це пенсія від Держави і вона повинна бути гідною всіх, тобто обов"язково прив"язуватися до прожиткового мінімуму і інфляції...а от персональні і інші "блатні" пенсії мають виплачуватися з інших фондів і джерел - наприклад : персональний пенсіонер прокурор - нехай платить прокуратура, генерал - нехай військові...і таке інше.... державна пенсія має залежати від стажу (а не від зарплат...особливо незрівняних - міністра і лікаря чи вчителя, наприклад) все інше - в накопичувальну пенсійну систему - скільки забажали і змогли... а Державна...то майже той мінімум, щоб прожити плюс що заслужив по стажу чи на небезпечній або важкій праці (і це точно не судді-прокурори-депутати-міністри)
якось так))))
Взагалі то, важливо розуміти принцип роботи ПФ. Незалежно від форми власності це, фінансова установа, яка отримує зібрані у населення кошти і позичає їх тому чи іншому клієнту. У випадку з державним ПФ, таким клієнтом виступає держава. Другий аспект, який потрібно розуміти це, те що клієнт має повернути борг з відсотками. І тут починається клоунада від політиків, які намагаються видати повернення отих боргів, як якусь неймовірну щедрість і дотації від них любимих благодійників. Просираючи з року в рік гроші пенсійного фонду вони розповідають що, держава вже не в змозі утримувати цей фонд, а по суті вони визнають своє бункрутство і фінансову безвідповідальність.
таке враження, що для них не існує поняття - цільовий фонд...дерибанять куди не ліньки...
Что значить "ограничить"?
Этих бюрократов половину разогнать, а оставшимся платить минималку - этого требует
Зе-народ!
Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, отметила лидер «Батькивщины». Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику. https://proua.com.ua/esli-netu-deneg-nauchu-gde-brat-timoshenko-sdelala-zayavlenie.html?fbclid=IwAR1rIND0v4bxLOzinv94mugCmVYQ8cFn1VhnLlMyhHGZ4fLDUI-4YcHQqk0