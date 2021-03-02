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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Зеленський (17467) протест (2250) Стерненко (374) Офіс Президента (1752) Смирнов Андрій (48)

Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань

Вирок Стерненку - це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи акції протесту проти вироку Сергію Стерненку.

"Акція була анонсована як мирна. Уже після того, як я передивився новини та відео з місця її проведення, побачив досить негативну реакцію на присутність поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Для мене залишається відкритим питанням, чому частина правоохоронців були у повному екіпіруванні. Яка у цьому була необхідність? Адже люди вийшли на мирну акцію, хочуть донести свою позицію щодо рішення по Сергію Стерненку. Такі мітинги переслідують одну просту мету: привернути увагу влади на ту чи іншу подію та отримати на неї зворотний зв'язок", - зазначив заступник голови ОП.

"Тут треба говорити про базову цивілізаційну річ: про те, якою взагалі може бути очікувана реакція, чи може президент висловлювати її щодо рішення суду? У будь-якій розвинутій країні суд – ознака цивілізації. Президент чи ОП не можуть підміняти його собою. Оскільки йдеться про рішення першої інстанції, яке ще не пройшло апеляційний контроль (тобто не набуло законної сили), зарано будь-що коментувати. Судовий процес відкритий, змагальний. Якщо судді першої інстанції неправильно оцінили докази сторін, то я більше, аніж переконаний, що суд апеляційної інстанції обов’язково дасть цьому оцінку. Хто повинен надати вичерпні відповіді людям, які приходять до ОП щодо цієї ситуації? Має бути чітка та зрозуміла комунікаційна політика від сторони, яка підтримувала державне обвинувачення - прокуратури. Саме вони мусять пояснити причинно-наслідковий зв'язок між обвинувальним актом і рішенням, яке прийняв суд, для того, щоб у громадян не виникало питань стосовно неправильної чи неповної оцінки доказів судом. Прокурори повинні показати, на чому ґрунтувалося обвинувачення в суді. Про це потрібно просто говорити. Я ще раз наголошую: президент і Офіс президента не можуть підміняти собою суд…" - додав Смирнов.

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"Яку реакцію очікують від президента? Поговорімо суто юридичною мовою: якою вона може бути? Оцінка рішення суду? Це не юридичний документ. У цьому питанні потрібно бути достатньо обережним, щоб не видавалося тиском на суд та правоохоронні органи... Тому тут важливо зрозуміти, яку реакцію може дати президент. Ще раз звертаю увагу: це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори. Коли апеляційний суд перевірить законність та обґрунтованість вироку, можна буде говорити про якусь принаймні публічну реакцію щодо сприйняття (або ні) рішення суду. Але все одно вона буде особистою. У президента немає процесуальних інструментів, як у прокуратури. Він не носить мантію, не виносить судові рішення. Тому я вважаю, що реакція на цьому етапі була б передчасною", - резюмував заступник голови ОП.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Вменяют..., срок влепили, 7 лет. При том что убийцы Кати Гондзюк на свободе, и бандюка чье ДНК на автомате из которого расстреляли Окуеву тоже отпущен под подписку, о как...
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02.03.2021 11:16
+9
Купа води в цій балаканині.
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
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02.03.2021 11:05
+9
Займитесь судьей - сепаром, прокурором поддерживавшим липовое обвинение и ментами, которые фальсифицировали материал, рускоязычной экспертизой и руссо-экспертом и наконец самим "пострадавшим" - выясните его связь с Трухановым, Марковым, ментами !!!
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02.03.2021 11:07
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Какие наркотики, какие крышевания? Стерненку вменяют ограбление какого-то сепара на 300 гривен.
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02.03.2021 11:08 Відповісти
Вменяют..., срок влепили, 7 лет. При том что убийцы Кати Гондзюк на свободе, и бандюка чье ДНК на автомате из которого расстреляли Окуеву тоже отпущен под подписку, о как...
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02.03.2021 11:16 Відповісти
Адміністрація Байдена схвально оцінила арешти Стерненка, тому прокуратура бикує як хоче, бо в США дали дозвіл. Америці не потрібна сильна Україна, а потрібна слабка та керована. Демократи США зробили все щоб путін захопив якомога більше території України. Саме адміністрація демократа Обами вмовляла Київ не стріляти по російським терористам, поки вони не захопили Крим та Донбас! Тепер політика демократів, на втягування путіна якомога глибше в Україну - продовжується! Патріотів будуть саджати в тюрми, бо вони заважають наступу путінських терористів!
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02.03.2021 11:30 Відповісти
Бери выше, за Стерненка рептилоиды ЗЕле звонили. Откуда такой бред? Труха с портянкой подсуетились и все срослось.
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02.03.2021 11:35 Відповісти
А Ви чули десь занепокоєння від посольства США справою Стерненка та несправедливим вироком? Чи може заклики від США до України забезпечити об'єктивне судове слідство та чесний суд над Стерненком? Чи Ви думали що переслідування та вбивства патріотів України руками ментів, після Майдану не були схвалені адміністрацією демократа Обами? Сашка Білого вбили менти, Лісника вбили менти, не терористи, не диверсанти, а менти, в тилу! Посадили за грати в час порошенка більше 8000 ветеранів АТО не без схвального ставлення зі сторони американської адміністрації! США в Україні проводить політику стримування паріотизму та націоналізму, щоб у владі залишались контрольовані недоумки та корупціонери!
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02.03.2021 11:41 Відповісти
И где те 8000 ветеранов, Зеля их отпустил или сидят до сих пор? Игорь, когда я читают тебя, то возникает впечатление, перерастающее в уверенность, что ты кремлевский провокатор.
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02.03.2021 11:46 Відповісти
В кого термін арешту або ув'язнення вийшов - той не сидить, а всі інші сидять і нові сідають! Запитайте в МВС статистику по кількості ветеранів АТО та добровольців які перебувають під арештом або за гратами по вирокам судів і Ви побачити реальну картину, що цифра збільшилась!
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02.03.2021 11:48 Відповісти
Чего нашим писать? Напишу сразу в администрацию Байдена.
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02.03.2021 11:51 Відповісти
Первоисточник в студию ,иначе ты балабол и вонючий троль ,праститут пишущий за 30 серебряников.
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02.03.2021 13:27 Відповісти
- У перші дні захоплення Криму постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв заявляв, що світові лідери могли зупинити РФ у Криму. Чи можна говорити про те, що вони відсторонилися від вирішення цієї проблеми на той час?

- Ми дуже розраховували на наших союзників та гарантів Будапештського договору. Ми розуміли,що вони не прийдуть сюди воювати безпосередньо. Я тоді як секретар РНБО напрацьовував схеми і форми, як вони могли нам допомогти. Про які форми йдеться? Спільні військові навчання Сі-Бриз української армії і армій країн НАТО. Ми ж проводили Сі-Бриз до того. Навчання і сама наявність натівських вояків тут були б серйозним стрим уючим фактором. Це те, що я рекомендував як секретар РНБО і з чим звертався до наших західних партнерів.Інший формат - вхід у Чорне море кораблів 6-го флоту США, як це було в Грузії і стало тоді великим стримуючим фактором для наступу російської армії. Вони зайшли, але пізніше. Світ теж був розгублений деякий час. Але ми розраховували на те, що він відреагує більш виразно, а не тільки дипломатичними заявами і закликами, щоб все було спокійно. Ми дуже сподівалися на наших союзників. Проте, думаю, що пройшов певний час, поки союзники збагнули вагомість того, що відбувається в Україні. На жаль, тоді, в перші місяці ми не отримали тої підтримки, на яку розраховували.
- Чи мали західні партнери вплив на українську владу, що не призвело до радикальних дій в Криму?
- Звичайно, вони боялися повномасштабного зіткнення. Вони намагалися з цього приводу вплинути на керівництво України, запевняючи, що зможуть знайти дипломатичні механізми тиску на Путіна. Вони остерігалися повномасштабної війни в Україні. Було явно відчутно, що для них ця ситуація була несподіванкою. На той момент вони не могли собі дати відповідь, як діяти. На виконуючого обов'язки президента України, головнокомандуючого Турчинова це не мало великого впливу. Ми приймали рішення, незважаючи на цей вплив. Але, звичайно, така позиція Заходу була.
Парубій Інтерв'ю 20.02.2016
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02.03.2021 13:39 Відповісти
Лично ***..ло ,презедент раши сказал ,что захват крыма ,это военная операция ,и военно космические силы ,то есть ,ядерные боевые ракеты были в боевой готовности .Тебе бы легче стало если бы на Киев прилетело ,Чернобыля мало ?Мы ни чего не знаем, овца ,и вряд ли когда ни будь узнаем. А я просил первоисточник по Стерненко ,где Байден ухвалив орешт?
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02.03.2021 17:58 Відповісти
Первоисточник в студию ,иначе ты балабол и вонючий троль ,праститут пишущий за 30 серебряников.
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02.03.2021 13:26 Відповісти
Кацап, ты знаешь где твоё место.
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02.03.2021 11:41 Відповісти
Купа води в цій балаканині.
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
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02.03.2021 11:05 Відповісти
Как направляет опарыш портянка , прокладку венедиктову такие решения и выносятся 100% очком «не дурачка какого-то»
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02.03.2021 11:05 Відповісти
Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы - Цензор.НЕТ 2022
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02.03.2021 11:07 Відповісти
Займитесь судьей - сепаром, прокурором поддерживавшим липовое обвинение и ментами, которые фальсифицировали материал, рускоязычной экспертизой и руссо-экспертом и наконец самим "пострадавшим" - выясните его связь с Трухановым, Марковым, ментами !!!
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02.03.2021 11:07 Відповісти
И я не я и хата не моя. И Портнова не мы привезли, и не мы поселили его на даче Коломойского, он сам поселил. И не мы дали Портнову "суд в смартфоне", шоб он с этой дачи "смартфоном" руководил судебной системой Украины.
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02.03.2021 11:10 Відповісти
Поскольку речь идет о решении первой инстанции, которое еще не прошло апелляционный контроль (то есть не вступило в законную силу), рано что-либо комментировать. Источник: https://censor.net/ru/n3250914

Ну да, а невиновный человек уже сидит за решеткой...
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02.03.2021 11:13 Відповісти
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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02.03.2021 11:15 Відповісти
Кінець казки про «розкрадання свинарчуків в оборонці»

Прокурор просить звільнити Жукова від відповідальності через закінчення строку давності. Ось так і закінчилася казка Бігуса про "розкрадання свинарчуків в оборонці".
Насправді, ту справу проти Жукова, де начебто закінчилися строки давності, ще треба було виграти. Йому і Рогозі шили дічь про буцімто завищення ціни на деталі для нашої військової техніки, викрадені у РФ, де всемогутній контроль ФСБ і нє может бить. "Завищення" відбувалося шляхом використання приватних фірм, через які він з Рогозою мусив провести деталі, щоб легалізувати їх в Україні, бо державні заводи не мають права купляти деталі з рук за готівку, як він це зробив у тупих російських прапорщиків. А ціна виросла, бо посадові особи тих фірм брали на себе ризики, що їх почнуть тягати, якщо якийсь дебіл підніме скандал у ЗМІ. Що потім і сталося, і ці посадові особи, включно з бухгалтершою, таки пішли під суд.
Але прокурорам треба було реагувати на скандал у суспільстві, який підняли тупі журналюги, тому зшили цю дічь. А таку тупу дічь зліпили, бо іншої розумної дічі зліпити не вийшло б, навіть якби хотілося. Бо Бігус повигадував мультіки і цілі шматки переписки, але дампи надати відмовився навідріз.
На жаль, в нашій країні немає такого, щоб державні органи розібралися і сказали: та бєлібєрда, яку ви, все суспільство вже стали вважати істиною - тупа підробка і брехня мудаків, і ніякої "схеми" взагалі не було, а контрабандисти-корупціонери насправді нормальні пацани, бо завдяки їм наші військові мають військову техніку, а тепер не мають, бо бігус - дебіл.
В Ізраїлі нікому в голову не прийшло б саджати контрабандистів, які поставляли техніку їхній стороні конфлікту. Це просто неможливо уявити. Емануеля Цукера, який скупляв по Європі літаюче барахло у колекціонерів і переганяв у Ізраїль, ніхто б не посмів оголосити курупціонером-злочинцем, бо він завищив ціну. Бо про ембарго на поставки зброї та походи по ринку попитай. Тому Ізраїль - сильна країна, що Емануель Цукер у них герой у пантеоні героїв. Таке можливо лише у нас, коли якісь мудаки безкарно піднімають скандал про "завищену ціну" на БМП із Болгарії, коли БМП у нас нема, їх виробляє лише РФ, а у Болгарії ФСБ труїть "новічком" постачальника техніки для нас. Такі скандали проканують лише у нас, бо розуміння товарно-грошових відносин у населення на рівні совкового колгоспу. Бо у нас власники ЗМІ холять і плекають цей ідіотизм населення, випещують лоха, щоб стригти з нього вже навіть не мільярдами, а трильйонами.
А що ж Гладковський-молодший? У нього ж теж підозра? А у нього теж підозра по зловживанню впливом. А значить, і у нього строки давності вже тютю.
Передаю привіт всім патріотам білецького-боцмана, які носилися зі свинками по всій країні. Це ви привели олігархів до корита.https://tverezo.info/post/132122
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02.03.2021 11:19 Відповісти
Варнягання, крім того, що офіс Президента відхрестився від наказу про перекриття Банкової 23 лютого.
Таким чином, ініціатор бєспрєдєла цього дня - поліцаї.
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02.03.2021 11:20 Відповісти
тут явне переадресація відповідальності на інший державний орган. Фішка в тому що, і ті, і інші підпорядковуються президенту.
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02.03.2021 12:49 Відповісти
В Україні немає правосуддя бо судочинство пов'язло в корупції та хабарництві.Ось свіжий приклад,дивіться за вбивство пенсіонерки на пішохідному переході державний службовець не отримав жодного покарання бо так вирішив суд ім'ям України!!!
Суд виправдав топ-чиновника, а вбивцею 81-річної бабусі вважають його автомобіль
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02.03.2021 11:31 Відповісти
А я зробивби так на місці президента. Апіляційний розглд справи зробивби публічним з журналістами і телебаченням...В кінці кінців людям треба зрозуміти що таке прокурори що таке судді і як вони виносять рішення...і всі зразу побачать їх гнилість порівнявши той суд з публічним апеляційним судом.
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02.03.2021 12:24 Відповісти
Украина государство воров и мусоров,
падали в форме защищают мразей в мантиях
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02.03.2021 12:37 Відповісти
Не Україна, а держава. Треба розуміти різницю між країною, державою і народом. Держава це, група осіб, які зібралися за попередньою згодою з метою експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни.
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02.03.2021 12:47 Відповісти
простите, в Украине создано государство Воров и Мусоров
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02.03.2021 13:28 Відповісти
Ну, як би саме архаїчне поняття держава це, має на увазі. я про це і написав.
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02.03.2021 14:06 Відповісти
мусора мрази, зеленский поц
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02.03.2021 12:39 Відповісти
Почалося, я не я і хата не моя. Типу, президент не відповідає ні за що. Навіть за своїх підлеглих. Хоча, силовики і судова система як раз і є його безпосередньою відповідальністю. І якщо суддя виносить лівозаконне рішення на кривий запит прокуратури то, реагувати має як раз президент. А не якийсь його третій помічник секретарки.
Показово що, Зеленський включив режим ***** і так само, як ***** ухиляється згадувати ім'я Навального, Зеленський мовчить про Стерненка.
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02.03.2021 12:45 Відповісти
 
 