Заступник голови ОП Смирнов про вирок Стерненку: Прокуратура має пояснити причинно-наслідковий зв'язок, щоб у громадян не виникало запитань
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Вирок Стерненку - це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи акції протесту проти вироку Сергію Стерненку.
"Акція була анонсована як мирна. Уже після того, як я передивився новини та відео з місця її проведення, побачив досить негативну реакцію на присутність поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Для мене залишається відкритим питанням, чому частина правоохоронців були у повному екіпіруванні. Яка у цьому була необхідність? Адже люди вийшли на мирну акцію, хочуть донести свою позицію щодо рішення по Сергію Стерненку. Такі мітинги переслідують одну просту мету: привернути увагу влади на ту чи іншу подію та отримати на неї зворотний зв'язок", - зазначив заступник голови ОП.
"Тут треба говорити про базову цивілізаційну річ: про те, якою взагалі може бути очікувана реакція, чи може президент висловлювати її щодо рішення суду? У будь-якій розвинутій країні суд – ознака цивілізації. Президент чи ОП не можуть підміняти його собою. Оскільки йдеться про рішення першої інстанції, яке ще не пройшло апеляційний контроль (тобто не набуло законної сили), зарано будь-що коментувати. Судовий процес відкритий, змагальний. Якщо судді першої інстанції неправильно оцінили докази сторін, то я більше, аніж переконаний, що суд апеляційної інстанції обов’язково дасть цьому оцінку. Хто повинен надати вичерпні відповіді людям, які приходять до ОП щодо цієї ситуації? Має бути чітка та зрозуміла комунікаційна політика від сторони, яка підтримувала державне обвинувачення - прокуратури. Саме вони мусять пояснити причинно-наслідковий зв'язок між обвинувальним актом і рішенням, яке прийняв суд, для того, щоб у громадян не виникало питань стосовно неправильної чи неповної оцінки доказів судом. Прокурори повинні показати, на чому ґрунтувалося обвинувачення в суді. Про це потрібно просто говорити. Я ще раз наголошую: президент і Офіс президента не можуть підміняти собою суд…" - додав Смирнов.
"Яку реакцію очікують від президента? Поговорімо суто юридичною мовою: якою вона може бути? Оцінка рішення суду? Це не юридичний документ. У цьому питанні потрібно бути достатньо обережним, щоб не видавалося тиском на суд та правоохоронні органи... Тому тут важливо зрозуміти, яку реакцію може дати президент. Ще раз звертаю увагу: це рішення першої інстанції. Попереду апеляція. Процес максимально відкритий. Працюють адвокати, прокурори. Коли апеляційний суд перевірить законність та обґрунтованість вироку, можна буде говорити про якусь принаймні публічну реакцію щодо сприйняття (або ні) рішення суду. Але все одно вона буде особистою. У президента немає процесуальних інструментів, як у прокуратури. Він не носить мантію, не виносить судові рішення. Тому я вважаю, що реакція на цьому етапі була б передчасною", - резюмував заступник голови ОП.
З повним текстом інтерв'ю Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
- Ми дуже розраховували на наших союзників та гарантів Будапештського договору. Ми розуміли,що вони не прийдуть сюди воювати безпосередньо. Я тоді як секретар РНБО напрацьовував схеми і форми, як вони могли нам допомогти. Про які форми йдеться? Спільні військові навчання Сі-Бриз української армії і армій країн НАТО. Ми ж проводили Сі-Бриз до того. Навчання і сама наявність натівських вояків тут були б серйозним стрим уючим фактором. Це те, що я рекомендував як секретар РНБО і з чим звертався до наших західних партнерів.Інший формат - вхід у Чорне море кораблів 6-го флоту США, як це було в Грузії і стало тоді великим стримуючим фактором для наступу російської армії. Вони зайшли, але пізніше. Світ теж був розгублений деякий час. Але ми розраховували на те, що він відреагує більш виразно, а не тільки дипломатичними заявами і закликами, щоб все було спокійно. Ми дуже сподівалися на наших союзників. Проте, думаю, що пройшов певний час, поки союзники збагнули вагомість того, що відбувається в Україні. На жаль, тоді, в перші місяці ми не отримали тої підтримки, на яку розраховували.
- Чи мали західні партнери вплив на українську владу, що не призвело до радикальних дій в Криму?
- Звичайно, вони боялися повномасштабного зіткнення. Вони намагалися з цього приводу вплинути на керівництво України, запевняючи, що зможуть знайти дипломатичні механізми тиску на Путіна. Вони остерігалися повномасштабної війни в Україні. Було явно відчутно, що для них ця ситуація була несподіванкою. На той момент вони не могли собі дати відповідь, як діяти. На виконуючого обов'язки президента України, головнокомандуючого Турчинова це не мало великого впливу. Ми приймали рішення, незважаючи на цей вплив. Але, звичайно, така позиція Заходу була.
Парубій Інтерв'ю 20.02.2016
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
Ну да, а невиновный человек уже сидит за решеткой...
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
Прокурор просить звільнити Жукова від відповідальності через закінчення строку давності. Ось так і закінчилася казка Бігуса про "розкрадання свинарчуків в оборонці".
Насправді, ту справу проти Жукова, де начебто закінчилися строки давності, ще треба було виграти. Йому і Рогозі шили дічь про буцімто завищення ціни на деталі для нашої військової техніки, викрадені у РФ, де всемогутній контроль ФСБ і нє может бить. "Завищення" відбувалося шляхом використання приватних фірм, через які він з Рогозою мусив провести деталі, щоб легалізувати їх в Україні, бо державні заводи не мають права купляти деталі з рук за готівку, як він це зробив у тупих російських прапорщиків. А ціна виросла, бо посадові особи тих фірм брали на себе ризики, що їх почнуть тягати, якщо якийсь дебіл підніме скандал у ЗМІ. Що потім і сталося, і ці посадові особи, включно з бухгалтершою, таки пішли під суд.
Але прокурорам треба було реагувати на скандал у суспільстві, який підняли тупі журналюги, тому зшили цю дічь. А таку тупу дічь зліпили, бо іншої розумної дічі зліпити не вийшло б, навіть якби хотілося. Бо Бігус повигадував мультіки і цілі шматки переписки, але дампи надати відмовився навідріз.
На жаль, в нашій країні немає такого, щоб державні органи розібралися і сказали: та бєлібєрда, яку ви, все суспільство вже стали вважати істиною - тупа підробка і брехня мудаків, і ніякої "схеми" взагалі не було, а контрабандисти-корупціонери насправді нормальні пацани, бо завдяки їм наші військові мають військову техніку, а тепер не мають, бо бігус - дебіл.
В Ізраїлі нікому в голову не прийшло б саджати контрабандистів, які поставляли техніку їхній стороні конфлікту. Це просто неможливо уявити. Емануеля Цукера, який скупляв по Європі літаюче барахло у колекціонерів і переганяв у Ізраїль, ніхто б не посмів оголосити курупціонером-злочинцем, бо він завищив ціну. Бо про ембарго на поставки зброї та походи по ринку попитай. Тому Ізраїль - сильна країна, що Емануель Цукер у них герой у пантеоні героїв. Таке можливо лише у нас, коли якісь мудаки безкарно піднімають скандал про "завищену ціну" на БМП із Болгарії, коли БМП у нас нема, їх виробляє лише РФ, а у Болгарії ФСБ труїть "новічком" постачальника техніки для нас. Такі скандали проканують лише у нас, бо розуміння товарно-грошових відносин у населення на рівні совкового колгоспу. Бо у нас власники ЗМІ холять і плекають цей ідіотизм населення, випещують лоха, щоб стригти з нього вже навіть не мільярдами, а трильйонами.
А що ж Гладковський-молодший? У нього ж теж підозра? А у нього теж підозра по зловживанню впливом. А значить, і у нього строки давності вже тютю.
Передаю привіт всім патріотам білецького-боцмана, які носилися зі свинками по всій країні. Це ви привели олігархів до корита.https://tverezo.info/post/132122
Таким чином, ініціатор бєспрєдєла цього дня - поліцаї.
Суд виправдав топ-чиновника, а вбивцею 81-річної бабусі вважають його автомобіль
падали в форме защищают мразей в мантиях
Показово що, Зеленський включив режим ***** і так само, як ***** ухиляється згадувати ім'я Навального, Зеленський мовчить про Стерненка.