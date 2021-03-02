Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що йому незрозумілі деякі аспекти запроваджених проти нього санкцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".
"Я поки що намагаюся зрозуміти, в чому суть санкцій і як їх можуть реалізувати. Мені складно це зрозуміти, хоча я доктор юридичних наук. Наприклад, як бути з санкцією, де йдеться про те, що мені заборонено розпоряджатися і використовувати мої активи, тобто нерухомістю і коштами на рахунках? Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, - вони всі задекларовані - я продати не можу. Це я розумію. Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків", - зазначив кум Путіна.
За словами Медведчука, він веде відкритий спосіб життя, продукти і все інше купує за готівку.
"Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності" , - пояснив він.
"У нас є - задекларовані - достатньо грошей, в тому числі готівки. Я буду подавати декларацію як народний депутат і все зазначу, включно з дуже великими доходами за минулий рік", - додав Медведчук.
Крім того, Медведчук спростував належність йому 5 літаків, що потрапили під санкції.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
Будь ласка, зачекайте...
Не здивуюсь,якщо й блокування телеканалів теж виявиться вигідним для нього договорняком.
Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.
Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
Американці такого жирного терра давно би ліквідували.
Мудень, не тупи. Суть в том, что закрыли твои говнопомойки.
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
Чому ж тєло на прізвище Татаров сховалось в ОПі президента, а прокуроша його ніби там не бачить.
Больше похоже, на то, что вы наркоботы, тупо отмазываете Медведчука от ответственности.
Фанаты Зе считают, что не судить Медведчука за терроризм, не препятствовать уничтожению ВСУ, имея все доказательства на руках, "на данном этапе и так нормально"
Довбню ! А до чого тут твоє сранє бабло ?? Всім і так зрозуміло що ти не жебракуєш
"дипломованими юристами", які здатні хіба що "відосиками" відповісти, суворо склавши брови
@__M_s_n__
Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука:
Це взагалі досить смішна і печальна історія.
Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5.
Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані
дИбіли, так.
Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/EuyIFuJXcAAfo3M?format=jpg&name=small
Це як бездумне списування в школі.
В документах, тим більше такого рівня, потрібно залишати тільки те, що стосується даного випадку.
Ну да... выглядит из серии "не останавливать половыми органами" в инструкции по эксплуатации бензопилы. Но тем не менее пишут.
Причому, поміж підсанкційних компаній зареєстровані в росії, яким санкції Зелі абсолютно побоку.
Тут все написано:
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
https://youtu.be/5FPr80pwmO0
Жена в магазин ходила и своей расплачивалась. И вообще за мной ничего не числится...
Время покажет. Пока еще рано говорить о них. Зеленые работают на свой имидж. Такие как этот паскудный сексот, им явно помогают. Больше не надо ничего знать об этом. Жаль только, что и посадка Стерненко работает на имидж этих зеленых тварей. В глазах ваты, они выросли до уровня защитников. Как-то так.
Ты еще скажи, что на рынок ходишь)))))
Как эта убийца, не только Стуса но и многих Украинцев, мог стать "народным" депутатом? Почему, оно не на нарах???
И виллы по всему миру тоже?