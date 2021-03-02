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Медведчук (1324) санкції (6855)

Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо

Нардеп ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що йому незрозумілі деякі аспекти запроваджених проти нього санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я поки що намагаюся зрозуміти, в чому суть санкцій і як їх можуть реалізувати. Мені складно це зрозуміти, хоча я доктор юридичних наук. Наприклад, як бути з санкцією, де йдеться про те, що мені заборонено розпоряджатися і використовувати мої активи, тобто нерухомістю і коштами на рахунках? Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, - вони всі задекларовані - я продати не можу. Це я розумію. Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов'язків", - зазначив кум Путіна.

За словами Медведчука, він веде відкритий спосіб життя, продукти і все інше купує за готівку.

"Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності" , - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

"У нас є - задекларовані - достатньо грошей, в тому числі готівки. Я буду подавати декларацію як народний депутат і все зазначу, включно з дуже великими доходами за минулий рік", - додав Медведчук.

Крім того, Медведчук спростував належність йому 5 літаків, що потрапили під санкції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Також читайте: Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Учитывая, что санкции против аж пару каналов, но полностью не затрагивают 100+ его компаний с активами в Украине, то что ему от этого?

Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.

Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
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02.03.2021 10:56
+16
У кума хла десятки если не сотни квартир заваленных деньгами. какое-то время падла протянет
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02.03.2021 10:53
+16
і це все ???
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
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02.03.2021 11:01
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У кума хла десятки если не сотни квартир заваленных деньгами. какое-то время падла протянет
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02.03.2021 10:53 Відповісти
знач нада грабить квартиры мердтвердчука!!!! если они завалены баблом Медведчук розповів про життя під санкціями: "Грошей достатньо, зокрема й готівки" - Цензор.НЕТ 7519
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02.03.2021 11:13 Відповісти
Медведчук має гнити в тюрмі за всі злочини проти України! Там йому гроші будуть непотрібні.
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02.03.2021 11:27 Відповісти
я аж прослезился)) эта курва распорола последний матрас с деньгами и хлеб с молоком покупает рваными двацатками Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо - Цензор.НЕТ 2622
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Мабуть це він на підставні фірми купив пару тюрем для себе і для ...ху*ла.
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02.03.2021 12:09 Відповісти
Дурака включает.. а ещё юрист...
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02.03.2021 10:53 Відповісти
Чому ? Він правий.По-перше,санкції накладено незаконно,по-друге,зі вказаних в його декларації більше ста фірм,підсанкційні лише дві,та й ті в рф.Грошей валом.
Не здивуюсь,якщо й блокування телеканалів теж виявиться вигідним для нього договорняком.
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02.03.2021 11:02 Відповісти
Ждем радостно-щенячьего визга от зебилят. Давно их визжания слышно не было Ладно. Пусть лучше пояснят, каково это быть лохом? Разведенным, тупым лохом. Ась, зебилы? Вам за себя не обидно?
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02.03.2021 10:55 Відповісти
Учитывая, что санкции против аж пару каналов, но полностью не затрагивают 100+ его компаний с активами в Украине, то что ему от этого?

Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.

Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
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02.03.2021 10:56 Відповісти
Наказу від Бубачкі не надходило.
Американці такого жирного терра давно би ліквідували.
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02.03.2021 11:00 Відповісти
вначале они бы его выпотрошили Медведчук розповів про життя під санкціями: "Грошей достатньо, зокрема й готівки" - Цензор.НЕТ 199
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02.03.2021 11:17 Відповісти
Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 9454
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02.03.2021 11:01 Відповісти
"Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Источник: https://censor.net/ru/n3250916

Мудень, не тупи. Суть в том, что закрыли твои говнопомойки. Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 4794
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02.03.2021 10:57 Відповісти
і це все ???
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
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02.03.2021 11:01 Відповісти
Все вопросы к Венедиктовой. Мне на данном этапе достаточно того, что закрыли вражеские каналы. Это надо было сделать очень давно.
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02.03.2021 11:04 Відповісти
Та невже...
Чому ж тєло на прізвище Татаров сховалось в ОПі президента, а прокуроша його ніби там не бачить.
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02.03.2021 11:08 Відповісти
То есть Медведчук финансирует убийство солдат ВСУ, а как наказание для него за это закрытие каналов!!!! И по твоему мнению этого уже ДОСТАТОЧНО.

Больше похоже, на то, что вы наркоботы, тупо отмазываете Медведчука от ответственности.
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02.03.2021 11:54 Відповісти
Тупо отмазывал соехряк. И шмаркли не очень его прессуют. Но на данном этапе и так нормально. Меньше будет кацапской пропаганды и это - хорошо.
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02.03.2021 13:19 Відповісти
Спасибо наркобот, даже заскриню себе на память.
Фанаты Зе считают, что не судить Медведчука за терроризм, не препятствовать уничтожению ВСУ, имея все доказательства на руках, "на данном этапе и так нормально"
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02.03.2021 13:26 Відповісти
Не знаю, что там считают фанаты шмаркли, но фанаты соехряка хотят всё и сразу. Но почему тогда фанаты соехряка не требовали от соехряка всё и сразу? Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо - Цензор.НЕТ 3320
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02.03.2021 13:41 Відповісти
Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 5438
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02.03.2021 10:58 Відповісти
Це все гроші, які воно в нас натирило.
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02.03.2021 10:59 Відповісти
Как и все остальные олигархи.
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02.03.2021 11:06 Відповісти
Фух!Слава Богу,что хоть не голодает!А то я уже распереживался ))))
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02.03.2021 10:59 Відповісти
"доктор" прикидывается больным
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02.03.2021 11:01 Відповісти
Спецкурьеры из Москвы как бегали, так и бегают. Денег нававлом! Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 5244
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02.03.2021 11:01 Відповісти
####Денег достаточно, в том числе и наличных###
Довбню ! А до чого тут твоє сранє бабло ?? Всім і так зрозуміло що ти не жебракуєш
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02.03.2021 11:02 Відповісти
Да..? Тогда поделись со своими ватными изберателями .а они как всегда отсосут))
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02.03.2021 11:05 Відповісти
А не пора ли делится а Медведчук. С такими как ты твоим же оружием. И будет всё справедливо. И только не ной.
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02.03.2021 11:06 Відповісти
Ну а че,будни обвиненного в пособничестве терроризма...это же не Антоненко,в конце концов...да,зесрань?
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02.03.2021 11:06 Відповісти
Не дивно, що людина із юридичною освітою відверто стібається над
"дипломованими юристами", які здатні хіба що "відосиками" відповісти, суворо склавши брови
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02.03.2021 11:11 Відповісти
подвійне і більше громадянство особи позбавляє її права обирати, бути обраним, працювати в органах усіх влад, державної служби, фінансування з бюджету, пенсійного забезпечення.
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02.03.2021 11:11 Відповісти
гандо.у явно мало. Что он и демонстрирует. Те гавносанкции для него типа щекотки. Ценные самолеты дали вывести - это кто позволил ???? Не-е... Его нужно садить.И конфисковать абсолютно все. И не только у его долбанной жены. А в плоть до внучатых племянников. Эта падла хорошо замаскировалась.
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02.03.2021 11:18 Відповісти

@__M_s_n__

Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука:
Це взагалі досить смішна і печальна історія.
Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5.
Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані
дИбіли, так.

Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/EuyIFuJXcAAfo3M?format=jpg&name=small
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02.03.2021 11:18 Відповісти
Да, столь замысловатой формулировкой запретили медведчуковской яхте (в случае если он надумает переписать посудину на супругу) появляться в акватории Чёрного моря, это публичный щелчок по носу. Жаль, что автору опуса это непонятно.
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02.03.2021 11:28 Відповісти
Яхта підпадає під кваліфікацію "військовий корабель"?
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Написано "иноземных невийсковых суден и вийсковых кораблив". Это вполне стандартная формулировка.
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02.03.2021 11:47 Відповісти
Передрали з попередніх рішень РНБО?
Це як бездумне списування в школі.
В документах, тим більше такого рівня, потрібно залишати тільки те, що стосується даного випадку.
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02.03.2021 11:52 Відповісти
К чему менять то, что опробовано временем и успешно работает?Потому и не меняют, незачем.
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02.03.2021 11:56 Відповісти
Як військові кораблі "працюють" в даному випадку?
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02.03.2021 12:00 Відповісти
Алла, там не к чему придираться. Стандартная формулировка, покрывающая все риски, применяется к имеющимся у подсанкционного лица активам.
Ну да... выглядит из серии "не останавливать половыми органами" в инструкции по эксплуатации бензопилы. Но тем не менее пишут.
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02.03.2021 12:07 Відповісти
Насправді, в порівнянні з тим фактом, що в декларації медведчука вказані 100 компаній та фірм, а санкції введені до мізерної кількості його бізнесів, це несуттєвий момент.
Причому, поміж підсанкційних компаній зареєстровані в росії, яким санкції Зелі абсолютно побоку.
Тут все написано:
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
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02.03.2021 12:15 Відповісти
"и вийскови корабли". Запрет и частным судам, и военным.
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02.03.2021 12:24 Відповісти
Что-то он вдруг развякался! Если санкции ему действительно, по-барабану, то пусть сидит и молчит в тряпочку, пока разъярённые народные массы не разорвали его как Тузик тапочку.
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02.03.2021 11:21 Відповісти
Такая падаль воду должна пить из ржавой бочки и питатся крысиным пометом...
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02.03.2021 11:23 Відповісти
Может пустим шапку по кругу судье на новые штаны?©
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02.03.2021 11:25 Відповісти
Хотів я би понасміхатися з сєпара, але чомусь впевнений що він пи...дить і прибідняєся.
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Він навпаки каже, що в нього все Ок після "страшних санкцій".
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02.03.2021 11:35 Відповісти
Він ще й прямо каже тим хто перебував у екстазі від ЗЄ-санкцій, що санкції смішні.
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02.03.2021 11:38 Відповісти
На омтвюа видео интересное вышло. Не все кацапы сожгли и вывезли :
https://youtu.be/5FPr80pwmO0
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02.03.2021 11:38 Відповісти
Вот, чтобы кликабельно было.
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02.03.2021 11:41 Відповісти
Посмотрел в Гугле магазины Спортмастер в Киеве. Все работают. Просто смех.
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02.03.2021 11:41 Відповісти
Но хочу вам открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости



Жена в магазин ходила и своей расплачивалась. И вообще за мной ничего не числится...
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02.03.2021 11:42 Відповісти
Господи как трогательно, плачу))))
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02.03.2021 11:43 Відповісти
я тоже слязу пустил, не одному мне тяжело, давайте фонд организуем, не перезимует эта падла, с голоду крякнет, чует моё сердце.
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02.03.2021 11:47 Відповісти
В стиле своего кремлевского кума. Санкции? Какие санкции? России от них только лучше.
Время покажет. Пока еще рано говорить о них. Зеленые работают на свой имидж. Такие как этот паскудный сексот, им явно помогают. Больше не надо ничего знать об этом. Жаль только, что и посадка Стерненко работает на имидж этих зеленых тварей. В глазах ваты, они выросли до уровня защитников. Как-то так.
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02.03.2021 11:43 Відповісти
Он ещё и в магазин за продуктами ходит! А , на вид, питается только падалью
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02.03.2021 11:51 Відповісти
А обслуживающему персоналу не платит? Бесплатно работают? Коммуналку не платит?Или у него целый склад дома наличных, заранее запасов наделал?Пол страны в подвале на чёрный день..
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02.03.2021 11:51 Відповісти
Ничего... В тюрьме 1 курицу за лимон баксов налом покупать будет...
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02.03.2021 11:54 Відповісти
По продуктам за наличные искренне насмешил.
Ты еще скажи, что на рынок ходишь)))))
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02.03.2021 12:04 Відповісти
Та ти що а треба щоб ти падло жив на мінімальну пенсію звичайного пенсіонера...і крім зеленки ні хріна купить не міг... От тоді я скажу "покарання Медведчука задоволен... Всі хто був при владі всі 30 років і мають статки вище мінімального пенсійного забезпечення повинні відповідати за свою срану працю над країноюі їїопущенням до такого дна. Ну ні чого ...головний суд у всіх по переду о там і подивимось на справедливість.
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02.03.2021 12:13 Відповісти
Може зберемо по гривні і допоможемо нещасним! ?
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02.03.2021 12:18 Відповісти
зегниды лоханули избирателей, мертветчук жирует, лохи курят бамбук
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02.03.2021 12:36 Відповісти
Как же ему тяжело жить. Бедный человек просто весь исхудал - перебивается с хлеба на воду.
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02.03.2021 12:54 Відповісти
Якщо не буде чим заплатити за комуналку, то нехай продадуть котіка-кокосіка тай заплатять!!!
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02.03.2021 13:20 Відповісти
"Продукты покупаю за наличные...", какой незчастный, слава ***** что хоть ***** есть! А обслуживание самалётиков, карабликов, домиков и т. п., тоже за наличные?
Как эта убийца, не только Стуса но и многих Украинцев, мог стать "народным" депутатом? Почему, оно не на нарах???
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02.03.2021 13:41 Відповісти
не долго быковать осталось товарищу
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02.03.2021 14:31 Відповісти
Интересно,расеюшка собирается медведчукам гумконвой с продовольствием слать, они ж вроде как рускагаварящие...
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02.03.2021 14:34 Відповісти
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
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02.03.2021 16:36 Відповісти
Офшорные карточки не заблокировали?
И виллы по всему миру тоже?
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02.03.2021 16:38 Відповісти
 
 