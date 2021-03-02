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За добу через COVID-19 у Києві померло 10 осіб, видужали - 746, виявили 463 нові випадки, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві зафіксовано 463 підтверджені випадки захворювання COVID-19 (всього 138483).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли: 260 жінок віком від 18 до 85 років; 182 чоловіки від 18 до 84 років, 13 дівчаток віком від 1 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 місяця до 14 років.

Також зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (всього 2672)

За добу госпіталізовано 69 пацієнтів, подолали коронавірус 746 осіб (всього 94596)

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (85), Дарницькому (77) і в Дніпровському (72) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померло 10 осіб, видужали - 746, виявили 463 нові випадки, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Один хрен, они колоться фуфломицином не хотят
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02.03.2021 11:08 Відповісти
Какого президента , можна узнать ? Нет у нас президента , а есть шут гороховый , которому дороги откаты при закупке вакцины а не её качество !
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02.03.2021 11:23 Відповісти
Даешь коммендантский час в Киеве!!!!
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02.03.2021 11:18 Відповісти
не верю, что Кличко может это сообщить
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02.03.2021 12:51 Відповісти
 
 