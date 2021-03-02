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МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють від початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляють в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наказом, аби зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот тощо рекомендовано вакцинувати у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19:

  • зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;
  • виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;
  • кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує влітку дійти до 5-7 млн ​​вакцинацій на місяць, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Весь 95 квартал, уряд, ОПа, сам президент.
І під камери журналістів. Щоб ми чітко бачили, що набирають в шприц.
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02.03.2021 11:14
+3
Пропопную почати з батьків, дружини і дітей Зеленського - тільки тоді можна говорити про якусь мінімальну довіру.
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02.03.2021 11:14
+3
А зеленский родителей своих уже вакцЫнировал индийским шмурдяком?
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02.03.2021 11:14
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Весь 95 квартал, уряд, ОПа, сам президент.
І під камери журналістів. Щоб ми чітко бачили, що набирають в шприц.
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02.03.2021 11:14 Відповісти
А, ще ж буде 13 березня сльот партєйкі президента.
Отам всю нечисть і щепити.
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02.03.2021 11:15 Відповісти
Ще ніколи ліквідація бидло-еліти не була такою швидкою та добровільною!
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02.03.2021 11:26 Відповісти
Не будет никакой ликвидации. Они ж не идиоты. "Вакцину" степашка купил у индусов, которые торгуют овощами, мясом и коврами. Ну и вакциной от ковида. Так что это совсем не вакцина. Это бодяга неизвестного происхожения.
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02.03.2021 11:40 Відповісти
Ми вже були свідками аналізів Зе - ця шобла не уміє говорити правду.
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02.03.2021 11:15 Відповісти
Та можна приставити до них журналістів Прямого каналу.
Вони все перевірять Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей от COVID-19 с целью популяризации прививок, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5404
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02.03.2021 11:16 Відповісти
Кто их туда пустит. Делать "прививки" актерам будут актеры. Зеля так уже анализы сдавал.

Клоуны врут. Клоуны врут всегда. Клоуны врут каждый раз, когда рты открывают.
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02.03.2021 11:22 Відповісти
Пропопную почати з батьків, дружини і дітей Зеленського - тільки тоді можна говорити про якусь мінімальну довіру.
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02.03.2021 11:14 Відповісти
А они тебе скажут, что им на камеру вкололи? Все это блеф для дебилов.
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02.03.2021 11:24 Відповісти
А зеленский родителей своих уже вакцЫнировал индийским шмурдяком?
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02.03.2021 11:14 Відповісти
Він не такий дурний як ті, що його вибирали.
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02.03.2021 11:16 Відповісти
Прямо в мозг, все равно там у них сплошная кость...
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02.03.2021 11:20 Відповісти
А ха ха ха ха
беня заработает на билетах
много ходов очка
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02.03.2021 11:21 Відповісти
С кого начнем? Я бы начал с моджахеда и лещенко с шабуниным. Эти общественные деятели трохи достали...
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02.03.2021 11:21 Відповісти
И в первую очередь - ВСЕХ чиновников Минздрава.
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02.03.2021 11:21 Відповісти
МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4893
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02.03.2021 11:30 Відповісти
вы все не правы! первым должен вакцинироваться КУМ со своим выводком - спутником, на камеру, хоть без камеры, так , для себя, чисто...
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02.03.2021 11:32 Відповісти
как, после уколов, общественные деятели поменяют свою риторику и моторику - посмотрим, увидим
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02.03.2021 14:40 Відповісти
Этот шмурдяк люди отказываются колоть а у этих дебилов контракт на 15 млн доз, вот и будут теперь впаривать. По всем каналам только и толдычат какая это замечательная вакцина.
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Все как при комуняках сначала держиморды а все, что упало под стол - народу...
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02.03.2021 11:44 Відповісти
зе-лупы,ваш фуфломицин х№й его знает с чего наболтаный- нах кому надо.
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02.03.2021 11:55 Відповісти
срать сели бумажку ищут? МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6815
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02.03.2021 12:18 Відповісти
что за бред ?
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02.03.2021 12:32 Відповісти
ублюдочного попа Онуфрия шырнули ?
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02.03.2021 12:34 Відповісти
А ОПЗЖ только Спутником, в крайнем случае, есть еще какая-то, название забыл, кажется -Новичок.
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02.03.2021 13:22 Відповісти
Типа, если бЫ не нужно было "папуляризировать" - то НЕ РЕКОМЕНТОДВАЛ, ТАК КАК МУТНАЯ ШТУКОВИНА... !?
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02.03.2021 15:16 Відповісти
 
 