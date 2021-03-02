МОЗ дозволив вакцинувати громадських діячів проти COVID-19 з метою популяризації щеплень, - ЦГЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють від початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляють в Україну у багатодозних флаконах. Кожен флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наказом, аби зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот тощо рекомендовано вакцинувати у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19:

зафіксовано відмову від вакцинації серед тих людей, які попередньо давали згоду на щеплення;

виявлено протипоказання до вакцинації у тих, які прийшли на вакцинальну сесію;

кількість людей, що вакцинуються в день роботи мобільної бригади, недостатня для повного використання (10 доз з одного флакона) всіх відкритих флаконів з вакциною.

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