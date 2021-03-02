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Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Тернопільській області викрили на хабарництві начальника однієї з районних податкових інспекцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 2 березня.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури начальника однієї з районних державних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області та його посередника викрито за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження.

Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора 01

Правоохоронці задокументували факт одержання посередником неправомірної вигоди та затримали його в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що зараз викритим особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Викриття здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській області.

Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора 02

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора 03
Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора 04
Фото: Офіс генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Нам многие "деятели" рассказывали о том что бы чиновник не брал взятки ему нужна достойная зарплата! Вот скажите мне какая должна быть зарплата у чиновника, когда у него одна взятка миллион? и вряд ли она единственная в году, а то и в месяце! Может не зарплату нужно поднимать , а ответственность, контроль, посадить с десяток каждого лет на 50 с конфискацией иммущества у подсудимого и всех его родственником, жен, мам, братьев, детей, теть, бабушек.. тогда сами родственники порешат взяточника и садить не придется, что бы не содеражать суку за счет налогоплатильщика!
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02.03.2021 11:27
+4
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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02.03.2021 11:32
+3
Вот такой масштаб в Налоговой - без миллиона не обращайся/не отвлекай. Это в Тернополе... А в более крупных городах ? А в Киеве....?
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02.03.2021 11:28
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Не взятка, а благодарность!
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02.03.2021 11:26 Відповісти
Всі держінспекці та конторки,це розплідники корупціі !!!)))
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02.03.2021 11:29 Відповісти
Нам многие "деятели" рассказывали о том что бы чиновник не брал взятки ему нужна достойная зарплата! Вот скажите мне какая должна быть зарплата у чиновника, когда у него одна взятка миллион? и вряд ли она единственная в году, а то и в месяце! Может не зарплату нужно поднимать , а ответственность, контроль, посадить с десяток каждого лет на 50 с конфискацией иммущества у подсудимого и всех его родственником, жен, мам, братьев, детей, теть, бабушек.. тогда сами родственники порешат взяточника и садить не придется, что бы не содеражать суку за счет налогоплатильщика!
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02.03.2021 11:27 Відповісти
Вот такой масштаб в Налоговой - без миллиона не обращайся/не отвлекай. Это в Тернополе... А в более крупных городах ? А в Киеве....?
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02.03.2021 11:28 Відповісти
якщо режим буде так своїх годувальників щімити, то довго не протримається
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02.03.2021 11:28 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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02.03.2021 11:32 Відповісти
оголосити догану та примусова вакцінувати індийською та китайською вакцинами одночасно)))
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02.03.2021 11:56 Відповісти
а собственно вопрос: за что такая взятка? это какая же схема должна быть, или какие нарушения, чтобы порешать за такую сумму? мне вот интересно, а почему не шерстят тех, кто

ДАЛ взятку? ее же не за красивые глаза дали..
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02.03.2021 12:34 Відповісти
Тернопольщина. Одна из наиболее патриотично настроенных областей.
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02.03.2021 14:01 Відповісти
 
 