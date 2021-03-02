Начальника однієї з податкових інспекцій на Тернопільщині викрили на отриманні через посередника 1 млн грн хабаря, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області викрили на хабарництві начальника однієї з районних податкових інспекцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 2 березня.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури начальника однієї з районних державних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області та його посередника викрито за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження.

Правоохоронці задокументували факт одержання посередником неправомірної вигоди та затримали його в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: На Дніпропетровщині поліція затримала на хабарі 4 чиновників: двох голів тергромад, голову і головного архітектора РДА. ФОТО

Зазначається, що зараз викритим особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Викриття здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.





Фото: Офіс генпрокурора