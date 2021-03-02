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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17467) МВС (2880) відставка (1203)

Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що доволі часто веде дискусії з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков розповів в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За словами глави МВС, дуже важливо мати довіру з боку президента.

"Він не завжди одразу ухвалює рішення – і це правильно, тому що це великовагові рішення. Як у випадку із санкціями. Але дуже важливо, що є такий конструктивний механізм. Без цього важко працювати", – зазначив Аваков.

Водночас міністр розповів, що доволі часто веде дискусії з президентом.

"Я не можу сказати, що я готовий підтримати всі рішення, які він ухвалює. Він каже: "Ну, тут ваша позиція зрозуміла". Ну, можливо, так і треба: щоб був баланс думок, щоб ми могли тут рухатися якось уперед поступально... Але у всіх головних рішеннях, які ухвалює Зеленський, – мені це підходить. тому що якби він ухвалював рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які породжують дискусії, а потім він ухвалює рішення, – це допустима процедура плюралізму", – зазначив міністр.

Також читайте: Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Однако, какое говнише его внутреннний мир! Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9379
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02.03.2021 11:33
+21
Охранник показывает как кокаин черпать ногтем на мизице:
Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9172
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02.03.2021 11:34
+20
Якщо прислухатись до внутрішнього світу Авакова, то можна почути "Бе-бе-бе". Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 2636
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02.03.2021 11:35
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Спаситель ты наш! Избавитель! А может просто министр который меняется!,,,
?????
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02.03.2021 11:32 Відповісти
Аваков буде сидіти в тюрмі довічно, за всі свої злочини!
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02.03.2021 11:36 Відповісти
Обоє рябоє. скільки авакян вже господарів поміняв.
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Внутренний мир Авакова это рюкзак, а ВНУТРИ - баксы
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02.03.2021 11:53 Відповісти
І тільки рішення Зєлі забрати цей рюкзак понудить його подати у відставку.Не зразу,спочатку він підніме Нацкорпус,полякає,помурижить преза,і тільки коли зрозуміє що рюкзаку капець - подасть у відставку і тут же чкурне за кордон.
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02.03.2021 12:50 Відповісти
Однако, какое говнише его внутреннний мир! Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9379
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Якщо бути коректним, пане Старый зольдат, його внутрішній світ це "сплошноє" голубоє і зєльоноє
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02.03.2021 13:33 Відповісти
Шановний, а де і коли ви бачили лайно блакитного кольору?
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02.03.2021 14:05 Відповісти
Я, особисто, не бачив, але обізнані кажуть, "голубі" сруть голубим. Якщо ні, то ні. Вибачайте
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02.03.2021 14:15 Відповісти
Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6939 Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6939 Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6939
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02.03.2021 14:23 Відповісти
Аваков буде міністром навіть при наступному президенті.... Міцно кліщ в'ївся.
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Если 73% 🐏🐑 не очухаются от своего прикола !
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02.03.2021 11:36 Відповісти
Допустим очухались.Выбрали снова Порошенко.
А при нем министром МВД был все тот же Сабаков.
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02.03.2021 13:50 Відповісти
А разве у Петручо было конституционное большинство тогда в ВР? Нет. Приходилось договариваться с другими партиями. Поэтому и Сеня и Арсеня это не от Петручи и его БПП, а от других. А вот у Зели почему остался Арсеня, вот тут вопрос интересный.
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02.03.2021 14:08 Відповісти
це так мило. поладили зайчики. шерочка з машерочкой
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Внутренний мир Авакова? Чего-чего?
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Якщо прислухатись до внутрішнього світу Авакова, то можна почути "Бе-бе-бе". Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 2636
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02.03.2021 11:35 Відповісти
Ну, понятно, Рюкзаков - чорт!
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02.03.2021 11:33 Відповісти
Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 1252
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02.03.2021 11:34 Відповісти
Охранник показывает как кокаин черпать ногтем на мизице:
Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9172
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02.03.2021 11:34 Відповісти
Редакторам 5 за вдалий вибір світлини.))
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02.03.2021 11:36 Відповісти
Ви одне вороже для держави України кодло, яке вже 30 років знищує державу з середини!
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02.03.2021 11:44 Відповісти
Йой! Єдік Сілєнка знову прапорець змінив!
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02.03.2021 13:33 Відповісти
Мир убийцы , подлеца , продажной шлюхи ,купленной какламойским - иуды , сгиньте с украинской земли
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02.03.2021 11:34 Відповісти
Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 2747
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02.03.2021 11:35 Відповісти
Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков

Значит, авакян тоже
весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
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02.03.2021 11:35 Відповісти
Гнилью , зелень бывает разная !🤮
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02.03.2021 11:38 Відповісти
Сам признал что с Зеленский крутят мутят без зазрения совести. Уже ничего не боятся.
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02.03.2021 11:35 Відповісти
да весь твой внутреній мир можна положити в крадений тобою рюкзак...
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02.03.2021 11:38 Відповісти
внутренним русским? миром
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02.03.2021 11:37 Відповісти
Он намекает, что клоун сатана... Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 8983
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02.03.2021 11:38 Відповісти
Грозно молнии блистали,
И Перуны бить устали
Колотушками из стали
В таз небесный голубой.
Вышел Ангел из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Обезвредил хулигана
И растаял за трубой. © сеть
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Тоесть,другими словами,здача интересов Украины,не идет в разрез с внутренним миром пана авакова?
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Слушайте, а можно уже прекратить выкладывать здесь отрывки из этого потока сознания? Этот армянин все равно так и не научился пользоваться ни русским, ни тем более украинским языками.
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Доречі, він давав інтерв'ю Мосейчук російською мовою.
В якій ще країні світу МІНІСТРИ дають інтерв'ю не державною мовою?
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02.03.2021 11:44 Відповісти
Не спромогтися вивчити українську за весь цей час не міг або розумово обмежений, або той, хто її ненавидить. Він просто українофоб, який за збігом обставин опинився у державній владі. Втім, як і більшість чиновників цього так званого "уряду"...
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02.03.2021 11:47 Відповісти
Як це не дивно, українську воно знає. Особисто був присутній на зборах опозиції (повстань, Україно), коли аваков хвилин зо 20 пристойно говорив українською. Чому не користується? Тому що зневажає. І українців, і українську мову.
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Для нього російська є чимось набагато благороднішим, вишуканішим і довершенішим. А українську він сприймає виключно як якусь говірку. Інколи розмовляє нею (з жахливим акцентом і помилками), але виключно заради того, щоб справити враження на україномовних. Та й коли розмовляє, то читає з папірця.
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02.03.2021 16:59 Відповісти
Понятно.
Антимайдановец-янучара Татаров совместим с внутренним миром Авакова.
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Кишки набиті лайном-твій внутрішній мір, Авакян
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02.03.2021 11:40 Відповісти
Если бы Зеленский принимал решения/ Решения принимает папа Карло Буратины. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД /Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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02.03.2021 11:42 Відповісти
Этот ваш мир круговая порука Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 1476
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02.03.2021 11:42 Відповісти
ню-ню.. чекаємо на фільм від bellingcat ..
побачимо у кого яке нутро..

#стерненкуволю
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02.03.2021 11:43 Відповісти
#стерненкуволю. пусть посидит трешку, и выйдет по УДО, ума прибавится. три -как пионерлагерь.
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02.03.2021 11:45 Відповісти
ой какие честные глаза...
ой как верим...аж слезу умиления гонит...не могу писать )))) клаву не вижу))))
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02.03.2021 11:43 Відповісти
Никакой отставки - только тюрьма ! Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6196
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02.03.2021 11:44 Відповісти
Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 5685
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02.03.2021 11:44 Відповісти
Получается внутренний мир Порошенко,ничем не отличается от Зеленского. Иначе бы он ушел еще семь лет назад.
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02.03.2021 11:45 Відповісти
Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 8211
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02.03.2021 11:46 Відповісти
значит тебе нравиться отстрел наших солдат,как в тире и сдача украинской земли окупантам. Такой же кацапский холуй,как и главзе-лупа.
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02.03.2021 11:46 Відповісти
Внутренний мир Авакова Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 3912

Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 925
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02.03.2021 11:48 Відповісти
Хамелеон,Порошенка пересидів.тепер ЗЕ ,свадьба в Маліновкє,дед фуражку поворачивает смотря хто в селі
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02.03.2021 11:51 Відповісти
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

51 хв ·

Москва у своєму прагненні знищити Україну використовує не лише пропагандистсько-диверсійну мережу московського "православ'я", не лише промосковські телеканали ("наш", інтер, М1 тощо), не лише жопоблок, але все що завгодно, зокрема нацьковує на нас ті єврейські організації, які москвою підгодовуються.

Москва все ще хоче визначати які пам'ятники мають бути в Україні, а які ні.

Московити пихають нам новий меморіал в Бабиному ярі. Вже багатьох купили, щоб поставити його.

Вони хочуть, щоб цей меморіал робив якийсь московит-збоченець і щоб цей меморіал принижував українців.

Для довідки: більшість закопаних в Бабиному ярі - українці. Це жертви московитських репресій 1930 - 1941 років, жертви німецьких репресій 1941 - 1943 років та жертви московитських репресій, які здійснювалися після реокупації України московитами.

Страчували там і нещасних з числа інших національностей, зокрема євреїв. Дехто з дослідників вважає, що саме Бабин яр був місцем початку Холокосту.

Скільки кого там закопано невідомо. Дослідження чомусь ніколи не здійснювалися і не плануються. Гадаю саме тому, що може виявиться, що більшість похованих там вбиті московитами, а не німцями.

Не всі єврейські діячі та організації куплені москвою. Один з найвидатніших представників української єврейської громади, політв'язень, член Української Гельсінської Спілки сімдесятих-вісімдесятих років Йосип Зісельс нині є категоричним противником московського проекту в Бабиному ярі.

На жаль, Киівська міська адміністрація - за. Проголосують за московський проект навіть половина депутатів патріотичних фракцій Київради (гроші не пахнуть).

Голосування намічене на четвер.
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02.03.2021 11:51 Відповісти
Аваков чорт!Батько"криси",яка обкрадала наших гвардійців!
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02.03.2021 11:56 Відповісти
Зе не принимает решения а озвучивает то что ему говорят и дают озвучить а Аваков и есть один из генераторов дел того что делает Зе
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02.03.2021 11:57 Відповісти
расскажеш эту сказку своему лысому деду! прикипел к креслу министерскому, бульдозером не сдвинешь
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02.03.2021 11:58 Відповісти
его внутренний мир-это бэ-бэ-бэ
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02.03.2021 11:59 Відповісти
Про отставку слышать от несменяемого министра - смешно.
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02.03.2021 12:03 Відповісти
Так он у вас одинаково гнилой.
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02.03.2021 12:04 Відповісти
Навряд, ли, можно найти такие решения, которые несовместимы с внутренним миром Авакова.
Разве, что дать народу право на самооборону с оружием, чтобы защищать свою жизнь. Жизнь близких. И, подобные решения, которые шли, бы, на корысть народу.
Это с ним, точно, несовместимо.
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02.03.2021 12:05 Відповісти
Тот случай когда богатый внутренний мир не помеха для любого президента.
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02.03.2021 12:09 Відповісти
Внутренний мир бабла и власти совместим даже ничего.. Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 6261
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02.03.2021 12:09 Відповісти
Да..вы с поцЗедентом
одинаковые му....
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02.03.2021 12:10 Відповісти
Ніхто не сумнівається - що ви з неЛохом на одній хвилі.
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02.03.2021 12:10 Відповісти
значит авакав тоже жы d
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02.03.2021 12:14 Відповісти
Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 4734
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02.03.2021 12:17 Відповісти
Що ж Беня сказав Аваков не заміний ,саме завдяки олігарху Зеля став президентом ,ось що їх об'єднує олігарх який грабує Україну.
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02.03.2021 12:18 Відповісти
А вы с зенелейским одним миром мазаные! Даже шифроваться не нужно.
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02.03.2021 12:21 Відповісти
Отож-то й воно... Два совка-унтерменші....
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02.03.2021 12:24 Відповісти
армянская мафия рулит в Украине ...
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02.03.2021 12:25 Відповісти
...і всі національні мафії в Україні говорять державною мовою Російської Федерації.
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Немає в Україні якоїсь національної мафії. То просто різні клани Совка.
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02.03.2021 12:58 Відповісти
Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа.
"Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.
На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)
При этом Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" "надуманной историей".
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02.03.2021 12:38 Відповісти
ХА-ХА-ХА, он еще и прикалывается!!!
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02.03.2021 12:49 Відповісти
ОБВМ авакова требует сменить интерьер
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02.03.2021 12:51 Відповісти
Та ти шо!? Чорти теж мають внутрішній світ! Чи то Зеленський діє в гармонії з внутрішнім світом чортів?
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02.03.2021 12:57 Відповісти
Лять,авакян,это лучшая "реклама" гундосому)))))
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02.03.2021 12:59 Відповісти
Який може бути внутрішній світ в людини, яка заявляла, що менти не люди, а потім очолила їх. Яке їхало таке і здибало. Дійсно, що одне тільки бе-бе-бе.
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02.03.2021 13:00 Відповісти
весь внутренний мир вместился в рюкзак , "аваковский".. Якби Зеленський ухвалював рішення, несумісні з моїм внутрішнім світом, я б пішов у відставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 161
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02.03.2021 13:16 Відповісти
Ну что, как бы это странно не звучало, готовимся к диктатуре покруче, чем в РФ.
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13.07.2021 18:20 Відповісти
 
 