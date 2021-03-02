"ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від керівництва парламенту негайно внести до порядку денного законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Рівно сім років тому Рада Федерацій проголосувала за введення російських окупаційних військ на територію суверенної України. І нинішні забудьки з Банкової не можуть пригадати прізвища тих, хто здав Крим. Так давайте нагадаємо Зеленському, що це був Янукович, який звернувся з листом відповідним до Російської Федерації ввести війська. 90% "ментів", бо не повертається язик назвати їх міліцією, Криму здали тоді присягу, народ український і Україну. І керівництво цих "ментів" зараз працює на Банковій", – нагадала Геращенко.

За словами нардепки, тільки президент Зеленський боїться назвати Путіна агресором, кажучи про якихось сепаратистів на Сході.

"Цього тижня Президент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас. Давайте вимагати від Зеленського в присутності наших європейських партнерів розказати про те, що перемир’я немає жодного дня, про десятки вбитих і поранених тільки цього року. Про зірване і заблоковане звільнення заручників, про страждання мільйонів українців", - закликала Геращенко.

"На Сході не сепаратисти, не бойовики – там російські окупаційні війська і їх найманці. Потрібно називати речі своїми іменами і негайно приймати закон про колабораціонізм. Ми хочемо подякувати фракції "Голос", а також іншим колегам, які підтримали ініціативу "Європейської Солідарності" і стали співавторами закону про колабораціонізм", – зазначила Ірина Геращенко.

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"Звичайно, монобільшості "аби не Порошенко", і в той же день вони зареєстрували свій схожий законопроєкт. Ми не будемо тут рвати на собі вишиванки, хто ж більший патріот. Головне прийняти цей закон", – наголошує співголова "Європейської Солідарності".

"Ми вимагаємо від голови Верховної Ради негайно в порядок денний внести законопроєкт про колабораціонізм, так само як ТСК по "вагнерівцям". Бо це непристойно, коли в найвищих кабінетах держави сидять зрадники, які сьогодні знову зраджують українських розвідників, здають їх", – резюмувала Геращенко.