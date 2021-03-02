"ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко
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Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від керівництва парламенту негайно внести до порядку денного законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
"Рівно сім років тому Рада Федерацій проголосувала за введення російських окупаційних військ на територію суверенної України. І нинішні забудьки з Банкової не можуть пригадати прізвища тих, хто здав Крим. Так давайте нагадаємо Зеленському, що це був Янукович, який звернувся з листом відповідним до Російської Федерації ввести війська. 90% "ментів", бо не повертається язик назвати їх міліцією, Криму здали тоді присягу, народ український і Україну. І керівництво цих "ментів" зараз працює на Банковій", – нагадала Геращенко.
За словами нардепки, тільки президент Зеленський боїться назвати Путіна агресором, кажучи про якихось сепаратистів на Сході.
"Цього тижня Президент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас. Давайте вимагати від Зеленського в присутності наших європейських партнерів розказати про те, що перемир’я немає жодного дня, про десятки вбитих і поранених тільки цього року. Про зірване і заблоковане звільнення заручників, про страждання мільйонів українців", - закликала Геращенко.
"На Сході не сепаратисти, не бойовики – там російські окупаційні війська і їх найманці. Потрібно називати речі своїми іменами і негайно приймати закон про колабораціонізм. Ми хочемо подякувати фракції "Голос", а також іншим колегам, які підтримали ініціативу "Європейської Солідарності" і стали співавторами закону про колабораціонізм", – зазначила Ірина Геращенко.
"Звичайно, монобільшості "аби не Порошенко", і в той же день вони зареєстрували свій схожий законопроєкт. Ми не будемо тут рвати на собі вишиванки, хто ж більший патріот. Головне прийняти цей закон", – наголошує співголова "Європейської Солідарності".
"Ми вимагаємо від голови Верховної Ради негайно в порядок денний внести законопроєкт про колабораціонізм, так само як ТСК по "вагнерівцям". Бо це непристойно, коли в найвищих кабінетах держави сидять зрадники, які сьогодні знову зраджують українських розвідників, здають їх", – резюмувала Геращенко.
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До речі, а той ху..дожник КГ - автор малюнка? Хіба його карикатури зараз не потрібні, чи він талант свій пропив? Зараз роботи було б для нього значно більше.
Проект Закона о запрете коллаборационизма (6170)
Зарегистрирован 9 марта 2017 года депутатом Верховной Рады Игорем Лапиным. Если рассматривать текст с точки зрения рядового гражданина (судьбы которого, собственно, и касается документ), то прослеживается определенная размытость определений. Например, в п. 1 ст. 1 законопроекта дается определение понятию коллаборационизм как «сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями» в Крыму или ОРДЛО, но нет разъяснений механизма такого сотрудничества.
Проект Закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)
Зарегистрирован 20 декабря 2017 года. Инициаторы - девять нардепов, среди которых есть и автор предыдущего законопроекта Игорь Лапин.
Авторы проекта - Виталий Овчаренко и Ирина Лоюк - утверждают, что документ направлен на справедливое наказание. А наказание должно происходить по результатам проверок граждан, подозреваемых в коллаборационизме. Проверки будут проводить специальные «комиссии правды», которые фактически берут на себя функции судов. В состав комиссий предлагается ввести активистов, которые, по словам авторов проекта, «пользуются авторитетом». Более точной информации о кандидатурах этих активистов в настоящее время нет.
а теперь поднимайте сайт ВР и смотрите кто и как голосовал за эти проекты и отвечайте сами себе "пачиму". хомяки гребаные
"Ось так, 54,7%, ви привели до влади зрадників і ворогів України."
А ще, Ванюша, головне, що за Порошенко всі цивілізовані країни, як США, Європа, Кадана, Великобританія, а це багато чого означає. Для мене вони бвільші авторитети, аніж ти, Ваня, з Дівулею.
А для тих у кого пам'ять як у золотої рибки, нагадаю, як сивочолий спасітєль нації сам називав кацапськіх вояк:
"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та ПОВСТАНЦЯМИ".
20 січня 2015р. Петро Порошенко
Отака муйня малята....
чи то була скарга на ЄС?