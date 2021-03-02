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Новини Політика України
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"ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від керівництва парламенту негайно внести до порядку денного законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Рівно сім років тому Рада Федерацій проголосувала за введення російських окупаційних військ на територію суверенної України. І нинішні забудьки з Банкової не можуть пригадати прізвища тих, хто здав Крим. Так давайте нагадаємо Зеленському, що це був Янукович, який звернувся з листом відповідним до Російської Федерації ввести війська. 90% "ментів", бо не повертається язик назвати їх міліцією, Криму здали тоді присягу, народ український і Україну. І керівництво цих "ментів" зараз працює на Банковій", – нагадала Геращенко.

За словами нардепки, тільки президент Зеленський боїться назвати Путіна агресором, кажучи про якихось сепаратистів на Сході.

"Цього тижня Президент Євроради Шарль Мішель відвідає Донбас. Давайте вимагати від Зеленського в присутності наших європейських партнерів розказати про те, що перемир’я немає жодного дня, про десятки вбитих і поранених тільки цього року. Про зірване і заблоковане звільнення заручників, про страждання мільйонів українців", - закликала Геращенко.

"На Сході не сепаратисти, не бойовики – там російські окупаційні війська і їх найманці. Потрібно називати речі своїми іменами і негайно приймати закон про колабораціонізм. Ми хочемо подякувати фракції "Голос", а також іншим колегам, які підтримали ініціативу "Європейської Солідарності" і стали співавторами закону про колабораціонізм", – зазначила Ірина Геращенко.

Також читайте: "ЄС" вимагає негайно створити ТСК у справі "вагнерівців" і захистити офіцерів розвідки, готових свідчити про зрив операції, - Порошенко

"Звичайно, монобільшості "аби не Порошенко", і в той же день вони зареєстрували свій схожий законопроєкт. Ми не будемо тут рвати на собі вишиванки, хто ж більший патріот. Головне прийняти цей закон", – наголошує співголова "Європейської Солідарності".

"Ми вимагаємо від голови Верховної Ради негайно в порядок денний внести законопроєкт про колабораціонізм, так само як ТСК по "вагнерівцям". Бо це непристойно, коли в найвищих кабінетах держави сидять зрадники, які сьогодні знову зраджують українських розвідників, здають їх", – резюмувала Геращенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Вася, це питання до дебіла, якого ви обрали собі препіздентом. "ЕС" требует немедленно внести законопроект о коллаборационизме и создании ВСК по "делу вагнеровцев" в повестку дня Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7921
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02.03.2021 11:47
+15
и как это было? просвети. интересно
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02.03.2021 11:49
+14
Але ж то були бариги, а зараз нарід обрав найчеснішу і найкомпетентнішу владу. Доречі, що заважає розслідувати зараз Ілловайськ і Дебальцево? Хочмак, Коломойський чи знову Порошенко?
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02.03.2021 11:50
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Шмаркля каток перед ОПою влаштував щоб протестуючі не напали на "потерпілого". Ти забув, склероз, чи провали в пам'яті?
До речі, а той ху..дожник КГ - автор малюнка? Хіба його карикатури зараз не потрібні, чи він талант свій пропив? Зараз роботи було б для нього значно більше.
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02.03.2021 12:36 Відповісти
Ну тепер нарешті зрозуміло чого нешмаркля влаштував каток на Деміївці Але не втримався - і за за гроші
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02.03.2021 12:40 Відповісти
Буде !! Питання в тому, чи він буде працювати ,як і численна кількість існуючих законів ,чи хтось буде покаран, за порушення діючого законодавства !!!!)))
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02.03.2021 12:05 Відповісти
для всех вопящих "а пачиму не приняли раньше"

Проект Закона о запрете коллаборационизма (6170)
Зарегистрирован 9 марта 2017 года депутатом Верховной Рады Игорем Лапиным. Если рассматривать текст с точки зрения рядового гражданина (судьбы которого, собственно, и касается документ), то прослеживается определенная размытость определений. Например, в п. 1 ст. 1 законопроекта дается определение понятию коллаборационизм как «сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями» в Крыму или ОРДЛО, но нет разъяснений механизма такого сотрудничества.

Проект Закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)
Зарегистрирован 20 декабря 2017 года. Инициаторы - девять нардепов, среди которых есть и автор предыдущего законопроекта Игорь Лапин.
Авторы проекта - Виталий Овчаренко и Ирина Лоюк - утверждают, что документ направлен на справедливое наказание. А наказание должно происходить по результатам проверок граждан, подозреваемых в коллаборационизме. Проверки будут проводить специальные «комиссии правды», которые фактически берут на себя функции судов. В состав комиссий предлагается ввести активистов, которые, по словам авторов проекта, «пользуются авторитетом». Более точной информации о кандидатурах этих активистов в настоящее время нет.

а теперь поднимайте сайт ВР и смотрите кто и как голосовал за эти проекты и отвечайте сами себе "пачиму". хомяки гребаные
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02.03.2021 12:16 Відповісти
Так была коалиция? Или только фикция?
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02.03.2021 13:53 Відповісти
Всё, что надо было Парашенке в 14-19гг он протянул, руки-ноги выворачивал, но протянул!
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02.03.2021 15:30 Відповісти
Класна "отмазка" --Хай колаборанти здают Україну ,тому що Порох іх не посадив !!!))))
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Колабораціоналізм важко трактувати є кримінальні статті за державну зраду,справа "вагнера",це державна зрада єрмаком,зєлєнським,аваковим,бакановим.Скоро вийде фільм про цю операцію і її злив зрадниками. Порошенко чорт.
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02.03.2021 12:32 Відповісти
Будуть гальмувати руками, ногами, навіть волосся, щоб не створити парламентську комісію по "Вагнеровцям" бо це їх політична смерть. Ось так, 73%, ви привели до влади зрадників і ворогів України.
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02.03.2021 12:35 Відповісти
І з впертістю віслюків звинувачують в усіх негараздах попередників !!!Та не минулим треба жити ,а сьогоденням та майбутнім !!)))
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02.03.2021 12:42 Відповісти
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал Винник (БПП)

"Ось так, 54,7%, ви привели до влади зрадників і ворогів України."
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02.03.2021 13:58 Відповісти
Та никто вас никуда не приводил, сами прибежали!
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Якщо Пєця очолить якусь корисну справу, то Пєця її і поховає. Тільки тому, що Пєцю люди добре знають і поруч з ним не стануть.
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02.03.2021 12:42 Відповісти
Ванюша ,що трапилось ?? Де гасло -Зелю геть!! Дострокові!! !!!))
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02.03.2021 12:44 Відповісти
"ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5875
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02.03.2021 12:49 Відповісти
Ваня, що ти проти Порошенко? Все, що зробив Порошенко, воно в дії. Ось, наприклад асоціація з ЄС, чи безвіз. Чи сильна армія,якої не було, чи запровадження квот, мови. А церква, за яку гинули наші діди і прадіти століттями? А децентралізація в дії. А сімейний лікар, який залишився від медичної реформи, бо поставку медикаментів "нові" знищили і розвалили проведення медреформи і налагодили свої корупційні поставки. Санкції проти ворога Московії(росії) в дії. В Конституції записано напрамок руху країни - в ЄС і НАТО, золотовалютні резерви з нуля виросли до 23 млр.доларів США, казна з нуля мала на передачу влади 170 млрд., рост економіки на 4% та багато іншого. Що Ваня зробили твої, за яких ти тут рвеш останнє волося на голові?
А ще, Ванюша, головне, що за Порошенко всі цивілізовані країни, як США, Європа, Кадана, Великобританія, а це багато чого означає. Для мене вони бвільші авторитети, аніж ти, Ваня, з Дівулею.
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02.03.2021 13:01 Відповісти
Запарили писати ЄС. Наче то Євросоюз вимагає. Пишіть партія Порошенко, чи соромитесь свого "кормильца"?
А для тих у кого пам'ять як у золотої рибки, нагадаю, як сивочолий спасітєль нації сам називав кацапськіх вояк:
"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та ПОВСТАНЦЯМИ".
20 січня 2015р. Петро Порошенко
Отака муйня малята....
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02.03.2021 12:56 Відповісти
І що далі ??? Хай колабораціоністська гидота гуляє далі, хай нищит Україну, а ми будемо з примарою Порошенка боротись !!!)))
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02.03.2021 13:04 Відповісти
А навіщо ти його відкриваєш? "ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2919
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02.03.2021 14:58 Відповісти
ну то в чому проблема??? вперед до виконання!!!
чи то була скарга на ЄС?
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16.07.2022 16:03 Відповісти
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