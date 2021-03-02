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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Офіс Президента (1752) Смирнов Андрій (48) Татаров Олег (359)

Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування

Олег Татаров неодноразово під будівлею суду робив заяви про те, що доведе свою невинність. Стратегію самозахисту людина вибирає самостійно.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи справу заступника голови ОП Олега Татарова.

"Я взагалі уникаю спілкування про цю справу. Нещодавно були внесені зміни у розпорядження щодо розподілу обов’язків. Питання взаємодії із НАБУ, САП, органами прокуратури, СБУ передоручили мені. Тому для уникнення у діях Татарова потенційного можливого конфлікту інтересів ми не обговорюємо обставини цього кейсу", - розповів він.

Відповідаючи на зауваження, чому Татаров не відсторонений на час розслідування, Смирнов заявив: "Питання, чому він не напише клопотання про відсторонення на час проведення досудового розслідування, слід поставити самому Олегові. Це особисте та індивідуальне ставлення до обставин справи. Він неодноразово під будівлею суду робив заяви про те, що доведе свою невинуватість. Стратегію самозахисту людина обирає самостійно".

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"Офіс президента може працювати(без Татарова. - Ред.), а незамінних людей не буває. Якщо дивитися на цю справу саме через призму публічних та доступних загалу аргументів, які озвучувало НАБУ, їх претензії можуть викликати питання. Зрештою я б не хотів коментувати цей кейс. Чим усе завершиться, ми поки не знаємо. Зараз важко давати оцінку", - резюмував Смирнов.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Тобто, главу КС, незалежної гілки влади, преЗедент відсторонює своїм указом, а свого підлеглого та призначенця Татарова НІ.
Нє-нє, це не сеча в очі лохів ...
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02.03.2021 11:49
+14
А чому маньяки-вбивці самі не просять завести на них кримінальні справі?
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02.03.2021 11:50
+10
Прикинь! Отстранить Татарова может только Татаров! У шмаркли повноважень не хватило! Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 4816
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02.03.2021 11:59
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не верю Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 9954
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02.03.2021 11:47 Відповісти
Тобто, главу КС, незалежної гілки влади, преЗедент відсторонює своїм указом, а свого підлеглого та призначенця Татарова НІ.
Нє-нє, це не сеча в очі лохів ...
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02.03.2021 11:49 Відповісти
А чому маньяки-вбивці самі не просять завести на них кримінальні справі?
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02.03.2021 11:50 Відповісти
Действительно странно...
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02.03.2021 11:53 Відповісти
Прикинь! Отстранить Татарова может только Татаров! У шмаркли повноважень не хватило! Замглавы ОП Смирнов об отстранении Татарова: Это вопрос к нему, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время расследования - Цензор.НЕТ 4816
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02.03.2021 11:59 Відповісти
А что зе-лупу уже сместили или смели?))) воновже нийух не може,только заглядывать в очко х..у..йлу...?))))
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02.03.2021 12:02 Відповісти
А призначав себе в адміністрацію, він теж сам? Тож якщо президент ні на що не впливає, то навіщо його обрали,чи він теж сам? Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування - Цензор.НЕТ 8825
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02.03.2021 12:04 Відповісти
Мда, дна нет, доказано 73% быдлом
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02.03.2021 12:13 Відповісти
Зеленский тупо стебётся с лохобанов, подкидывает говна через своих советников
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02.03.2021 12:22 Відповісти
Это вопрос к Зеленскому ,зачем держать около себя такое чучело на котором уже давно пробы ставить негде ...
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02.03.2021 12:28 Відповісти
Ні, це питання перш за все до президента і генпрокурорки.
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02.03.2021 12:37 Відповісти
Питання до злодіїв, чому вони не перестануть красти.
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02.03.2021 12:50 Відповісти
що за дурні питання? Поки він при владі то може сам впливати на хід розслідування та "щимити" НАБУ, САП та навіть суддів...А якщо його відсторонять то це вже буде напряму не можливо і треба буде за все це платити...і дуже і дуже не мало....Де кошти ?
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02.03.2021 13:53 Відповісти
Вообще то, если глава Офиса Парикмахеров фээсбэшник ермак, то само собой, его зам смирнлв, должен быть законченным идиотом, а кто, в таком случае, хозяин ермака?
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02.03.2021 14:39 Відповісти
Меле шо попала... Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування - Цензор.НЕТ 7915
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02.03.2021 15:39 Відповісти
 
 