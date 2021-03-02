Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування

Олег Татаров неодноразово під будівлею суду робив заяви про те, що доведе свою невинність. Стратегію самозахисту людина вибирає самостійно.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи справу заступника голови ОП Олега Татарова.

"Я взагалі уникаю спілкування про цю справу. Нещодавно були внесені зміни у розпорядження щодо розподілу обов’язків. Питання взаємодії із НАБУ, САП, органами прокуратури, СБУ передоручили мені. Тому для уникнення у діях Татарова потенційного можливого конфлікту інтересів ми не обговорюємо обставини цього кейсу", - розповів він.

Відповідаючи на зауваження, чому Татаров не відсторонений на час розслідування, Смирнов заявив: "Питання, чому він не напише клопотання про відсторонення на час проведення досудового розслідування, слід поставити самому Олегові. Це особисте та індивідуальне ставлення до обставин справи. Він неодноразово під будівлею суду робив заяви про те, що доведе свою невинуватість. Стратегію самозахисту людина обирає самостійно".

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"Офіс президента може працювати(без Татарова. - Ред.), а незамінних людей не буває. Якщо дивитися на цю справу саме через призму публічних та доступних загалу аргументів, які озвучувало НАБУ, їх претензії можуть викликати питання. Зрештою я б не хотів коментувати цей кейс. Чим усе завершиться, ми поки не знаємо. Зараз важко давати оцінку", - резюмував Смирнов.

З повним текстом інтерв'ю Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.