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"Слуги народу" пропонують сформувати ВККС нереформованою Вищою радою правосуддя, - нардеп "Голосу" Осадчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Голос" не підтримає законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, оскільки вона може бути сформована нереформованою Вищою радою правосуддя.

Про це розповів нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо підтримувати жодних приватних, половинчастих, або ситуативних рішень. Ми хочемо стратегію судової реформи і яку ми готові підтримати ... Нам у цьому законопроєкті найбільше не подобається, що вирішальний вплив на формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів віддається нереформованій Вищій раді правосуддя. Це неможливо допустити. ВРП регулярно ухвалює, м'яко кажучи, дуже дивні рішення. Вони відмазують суддів, які ухвалюють дуже дивні рішення, вчора вони відмовилися підтримати проєкт положення НВЗК з контролю за деклараціями суддів і способу життя суддів. Вони постійно демонструють демарш", - вважає Осадчук.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення чесних і прозорих судів в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Потрібно просто прислухатися до порад дєда Джо. Він нічого поганого Для України не пропонує.
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02.03.2021 11:56 Відповісти
Нарешті Голос щось розумне пропонує.
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02.03.2021 11:54 Відповісти
"Слуги народу" пропонують сформувати ВККС нереформованою Вищою радою правосуддя, - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 5233
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02.03.2021 12:06 Відповісти
разве нельзя уволить всех судей, набрать новых или нанять в Польше или Англии ?
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02.03.2021 12:20 Відповісти
Простіше давати по10 з конфіскаціею.
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02.03.2021 12:25 Відповісти
 
 