У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін
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Нардепи планують провести позачергове засідання, щоб розглянути питання звільнення Ситника, вже почався збір підписів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника. Процес координує народний депутат Артем Дмитрук: саме він отримав у спікера підписні листи", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, "робити таке під час візиту в Україну Президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати відносини України з ЄС".
"До речі, якраз завтра Президент ЄС Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже в четвер Рада буде зносити останнього з політичних мотивів. А ще депутатам брешуть, що західні союзники і МВФ все це погодили. Не погоджували. І не могли погодити, тому що це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ. ... Але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування - просто неможливі", - підкреслив глава ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь наш резон.
Нас чекають барышни-коханки,
Жисть така, шо просто мармелад,
Так заграй, заграй же нам, гитарка,
На вэсэлый дуже, на очень лад!
Моя мама сэрцэ добрэ мае
И папаша мають магазин,
И воны меня не обижають,
Бо одын у ных я шикарный сын!(с)
Вместе с тем, Запад отказывается от поддержки Сытника и ищет ему замену: "Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу", -
Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".
Європарламент у Вас "Захід"?
Так от офіційно Європарламент "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій"
Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника.
Процес координує народний депутат Артем Дмитрук: саме він отримав у Спікера підписні листи.
Робити таке під час візиту в Україну Президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати стосунки України з ЄС.
До речі, якраз завтра Президент ЄР Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже у четвер Рада зноситиме останнього з політичних мотивів.
А ще депутатам брешуть, що Західні союзники та МВФ все це погодили. НЕ ПОГОДЖУВАЛИ.
І не могли погодити, бо це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ.
Зато Татарова Зеленський відмазав від криміналу і продовжує на посаді тримати.
І, так, я знаю, що Дмитрук - це група Авакова (тут вітання всім увірувавшим в патріотичність останнього).
Але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування - просто неможливі.
КОЛИ ВЖЕ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗАЛ БУДЕ РОЗДІЛЕН НА ФРАКЦІЇ ПЕРЕД
ВСІЄЮ УКРАЇНОЮ - ТУТ ФРАКЦІЯ КОЛОМОЙСЬКОГО, ТУТ ПІНЧУКА,
ТАМ ФРАКЦІЯ ФІРТАША, А ТАМ ГРУПА НОВИНСЬКОГО, А ТАМ ФРАКЦІЯ
АХМЕТОВА ?
А то косять піл непідкупних "слуг народу", а самі після кастингу у олігархів
попали у Верховну Раду.
ЗВІТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
І що ми бачимо?
- Брешуть слуги.
Сытника избирали по конкурсу, а потерпевший хочет назначить на 100% "своего"!
Сытник , труба, Холодницкий НЕ БЫЛИ людьми Порошенко---в этом ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница!
И будет там сидеть очередная бенядиктова или портняжка, которые чмарить будут только оппозицию, а своих ворюг ни-ни!
Это прекрасно понимают все!