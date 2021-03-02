У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін

Нардепи планують провести позачергове засідання, щоб розглянути питання звільнення Ситника, вже почався збір підписів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Народні депутати почали збір підписів на проведення позачергової сесії для звільнення Ситника. Процес координує народний депутат Артем Дмитрук: саме він отримав у спікера підписні листи", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, "робити таке під час візиту в Україну Президента Європейської Ради - це свідомо руйнувати відносини України з ЄС".

"До речі, якраз завтра Президент ЄС Шарль Мішель зустрічається з Ситником, а вже в четвер Рада буде зносити останнього з політичних мотивів. А ще депутатам брешуть, що західні союзники і МВФ все це погодили. Не погоджували. І не могли погодити, тому що це пряме порушення, наприклад, підписаного Зеленським Меморандуму з МВФ. ... Але без Зеленського і позачергова сесія, і тим більше таке голосування - просто неможливі", - підкреслив глава ЦПК.

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