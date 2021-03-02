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Новини Політика України Судова реформа
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Вищу раду правосуддя потрібно трохи "струсити": без цього "кіна не буде", - заступник голови ОП Смирнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вищу раду правосуддя потрібно трохи

МВФ не вимагає максимально перезавантажити суди. Він спонукає нас до якнайшвидшого коригування діяльності Вищої ради правосуддя.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, коментуючи судову реформу.

"Спитайте мене, хто має бути "фронтменами" судової реформи, і я відповім: Верховна Рада і Вища рада правосуддя. Спочатку парламент мусить приймати якісні закони, якими регулювати усі аспекти діяльності суддів, прописати норми у різних кодексах таким чином, щоб обидві сторони процесу не зловживали своїми правами. Треба змінювати "правила гри". Законодавство України, насамперед процесуальне, "зґвалтоване та переґвалтоване у неприродний спосіб" більше, аніж 300 співучасниками в залі парламенту впродовж останніх 30 років. Тому Верховна Рада повинна виправити ситуацію. Другий суб’єкт – ВРП, має працювати над вдосконаленням своєї практики по дисциплінарних провадженнях щодо суддів, які, м’яко кажучи, підривають авторитет судової влади", - заявив він.

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"Я вам наведу приклад, який стосується рішень судів загальної юрисдикції щодо притягнення до адміністративної відповідальності людей за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Там просто жесть! Законом встановлено граничний термін – три місяці для притягнення до адміністративної відповідальності. Коли протокол "заходить" в суд, справа не розглядається у цей встановлений строк. Тому порушник звільняється від адмінвідповідальності. Приймаються дуже дивні рішення, коли людей відпускають на поруки трудових колективів, але клопотання від них до суду не надходять. Такі історії численні! Я в цій ситуації зважаю на таке: якщо людина, яку зупинили працівники поліції та запропонували пройти алкотест, починає ліпити із себе великого адвоката чи пропонує відвести її у приватну клініку для здачі аналізу крові, треба виходити з презумпції винуватості такої особи. Тому вона має понести адміністративну відповідальність. Що роблять окремі судді? Вони знаходять у протоколі поліцейських якусь маленьку неточність і апелюють до того, що документ складений неякісно - пропущена якась цифра, поганий почерк чи ще щось. Це не може бути реабілітуючою обставиною для порушника! Такі речі треба жорстко припиняти. Якщо у суддів є претензія до почерку інспектора, пропущеної коми або інші вади зору, треба "лікувати". Хоча питання не тільки до суддів. Поліцейські теж мають не забувати прийти на засідання суду для розгляду протоколу. Із розладами пам’яті теж потрібно щось робити", - деталізував заступник голови ОП.

"Взагалі скажу так: без ефективної реакції Вищої ради правосуддя "кіна не буде". Вищу раду правосуддя треба трішки "струсити". Ми внесли до парламенту законопроєкт, яким хочемо передбачити механізми перевірки членів ВРП на доброчесність. Це питання зафіксовано у Меморандумі із Міжнародним валютним фондом. Воно дискусійне. ВРП була і залишається органом із конституційним статусом. Одна спроба виправити ситуацію вже не пройшла конституційний контроль у КСУ. Більше того, отримала негативний висновок Венеційської комісії. Була заява Комітету Міністрів ЄС. Тому питання по Вищій раді правосуддя прямо зараз є відкритим. Масштаб проблеми ми розуміємо. Знаємо, із яким темпом треба рухатися. Хочемо зробити більш автономною службу дисциплінарних інспекторів при Вищій раді правосуддя, щоб виключити їхню залежність від членів ВРП і надати можливість самостійно збирати усю необхідну доказову базу по суддях. У нас попереду довгий шлях взаєморозуміння з приводу того, що судова влада і ВРП мають бути незалежними абсолютно від усіх – президента, парламенту, уряду, громадських активістів, правоохоронних органів та міжнародних радників", - пояснив Смирнов.

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"МВФ не вимагає максимально перезавантажити суди. Він спонукає нас до якомога швидшого корегування діяльності Вищої Ради правосуддя. Чим ми і займаємося. Я дуже часто спілкуюся із представниками МВФ. Дивіться, восени 2019 року парламент прийняв закон, який мав перезавантажити ВРП. Тут можна провести таку аналогію: уявіть, що ми взяли лопату та пішли копати, але згодом виявилося, що це не лопата, а граблі. Бо Венеційська комісія документ розкритикувала, КСУ визнав його неконституційним, а Комітет Міністрів ЄС взагалі сказав, що ми "з'їхали з глузду". Так от, якщо ми уже з’ясували, що у нас є граблі, то під час другої спроби це, як мінімум, має бути враховано, як максимум – ми повинні не допустити, щоб наступити на них ще раз", - резюмував він.

З повним текстом інтерв'ю заступника голови ОП Андрія Смирнова можна ознайомитися тут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
"Немного встряхнуть", "фронтмены", "кина не будет"... Месье Смирнов, вы точно на своём месте и в трезвом уме, понимаете, что надо делать или просто словесный понос? Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 8941
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02.03.2021 12:21
+1
Так не ясно , шо Смирнов хочет - менять кровати или встряхивать судей? 😀😀😜
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02.03.2021 12:27
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02.03.2021 12:19 Відповісти
несет пургу.. получается полицайня.... может писать анонимно с ошибками а ведь к Протоколу также есть законодательно закрепленные требования... почему у нас не вводят обязательно евро протокол где надо всего то поставить галочки напротив набранных в типографии печатно пунктах и дату и роспись с фамилией человек и звание должность личный номер жетона поставит сам полицейский разборчиво... правильно суд делает что отметает нечетко и правильно заполненные протоколы с разными чернилами и даже почерком не с четко выписанной согласно КУАП причины и вида нарушения и какие доказательства для этого имеются.. например штраф за не пристёгнутый ремень безопасности почему я должен доказывать что он был пристегнут или а не навпаки.. полицай может просто идиот или за мой отказ заплатить ему 50 баксов вдогонку мне составит протокол что я покинул эфимерное место какого ДТП если попускать вседозволенностьл полицайни а их не будут бить ногами или монтировокой по голове то порядка не наступит...
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02.03.2021 12:42 Відповісти
Близька мені людина працює адвокатом в обласному центрі. Вчора виграла апеляцію по130 статті КУаПУ. Це рідкість. Що творять мєнти- це просто жесть.Фальсифікують матеріали справ. До речі, в кожного патрульного є планові завдання по 130 статті. А пєдік, гомік, гей (на вибір) Смірнов (знову російське призвіще) не уявляє, що водії також громадяни України.
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02.03.2021 12:43 Відповісти
"Немного встряхнуть", "фронтмены", "кина не будет"... Месье Смирнов, вы точно на своём месте и в трезвом уме, понимаете, что надо делать или просто словесный понос? Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 8941
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02.03.2021 12:21 Відповісти
зебилы - это цвет квартальной элиты интелигенции)))
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02.03.2021 12:26 Відповісти
Перетрахивать, як той казав
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02.03.2021 12:25 Відповісти
Рюзьгє, тобі хто дозволив з пляшки злісти?
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02.03.2021 12:32 Відповісти
Было у отца Грабовского три сына-голубца - Миросик, Мик и Миро. Поэтому внуков у него и не было Высший совет правосудия надо немного "встряхнуть": без этого "кина не будет", - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 4490
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02.03.2021 12:36 Відповісти
Прикольно читать комменты. Ведь к сути сказанного не могут придолбаться!
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02.03.2021 12:27 Відповісти
а що там тої суті? Вона виражена однією класичною фразою:
Вищу раду правосуддя потрібно трохи "струсити": без цього "кіна не буде", - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 6370
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02.03.2021 13:04 Відповісти
Так не ясно , шо Смирнов хочет - менять кровати или встряхивать судей? 😀😀😜
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02.03.2021 12:27 Відповісти
Триндіти зєшобло вміє якісно, переконливо, докладно. Відчувається багаторічна москалька школа "пустословія". За час доступу до кормобази треба встигнути наколядувати у бідь-який спосіб. Відповідальність - це для бьідла.
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02.03.2021 12:29 Відповісти
Підняти зп
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02.03.2021 12:48 Відповісти
"...и я отвечу: Верховная Рада..."- ітіть-колотіть, так де ж ваша монобільшість? Чи ви визнаєте її відсутність? Ну, тоді, гайда на дострокові!
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02.03.2021 13:01 Відповісти
только полная перезагрузка и с наказанием "папередников".
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02.03.2021 13:40 Відповісти
Струсять так що включать у ВРП Портнова, Бабікова і т.д.
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02.03.2021 14:42 Відповісти
Вывод из сказанного Смирновым - судебная мафия должна быть под контролем одного человека - Портнова (к тому же друга Смирнова)
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Судити повинен штучний інтелект, інакше Україна приречена - за 30 років морального розбещення неможливо створити судову систему, яка буде чинити правосуддя. Із лайна неможливо зробити кулю, а з українських корумпованих суддів неможливо створити чесне судочинство. Покидьки в мантіях - це найгірші представники народу, що наділені необмеженою владою й створили свою мафію.
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02.03.2021 17:38 Відповісти
 
 