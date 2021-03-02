Рада призначила позачергові вибори сільських і міських голів у п’яти населених пунктах

Верховна Рада підтримала призначення на 31 жовтня позачергових виборів сільських і міських голів у п’яти населених пунктах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, нардепи підтримали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області та Малолюбошанського сільського голови Рівненської області.

Крім того, Рада призначила позачергові вибори Теребовлянського міського голови Тернопільської області, Липовецького міського голови Вінницької області та Комарнівського міського голови Львівської області.

Вибори призначено на 31 жовтня 2021 року.

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