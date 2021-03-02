Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку в зону проведення Операції об'єднаних сил у Луганській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський зустрінеться з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент і Мішель звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30" у форматі відеовключення.
Також Зеленський і Президент Європейської ради Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
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