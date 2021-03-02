УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11882 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
1 429 13
Зеленський (17467) Донбас (21733) Шарль Мішель (276)

Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку в зону проведення Операції об'єднаних сил у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зустрінеться з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент і Мішель звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30" у форматі відеовключення.

Також Зеленський і Президент Європейської ради Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
показати весь коментар
02.03.2021 12:16
+5
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
показати весь коментар
02.03.2021 12:20
+4
Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
показати весь коментар
02.03.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь поездка только в одну сторону.
показати весь коментар
02.03.2021 12:16 Відповісти
Хотя уклонист-сцыкун дальше Славянска врядли сунется)))
показати весь коментар
02.03.2021 12:17 Відповісти
не забыл нагрудный памперс? Он очень органично сочетается с его героическим взглядом из-под каски.
показати весь коментар
02.03.2021 12:16 Відповісти
Лучше сериал "Сваты "пригласил Мишеля посмотреть, да и контрактникам лучше сериал "Сваты", чем идти в ... Украинская армия превращается постепенно в советскую украинскую армию Зеленский начал поездку в зону проведения ООС, где встретится с главой Евросовета Мишелем, - ОП - Цензор.НЕТ 9395
показати весь коментар
02.03.2021 12:19 Відповісти
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 4120
показати весь коментар
02.03.2021 12:20 Відповісти
только одну ногу найдут...президентскую...)
показати весь коментар
02.03.2021 12:21 Відповісти
Интересно, памперс у шмаркли с лампасами? Говнокамандывающий все-таки... Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 3140
показати весь коментар
02.03.2021 12:33 Відповісти
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 7750
показати весь коментар
02.03.2021 12:34 Відповісти
Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП - Цензор.НЕТ 1431
показати весь коментар
02.03.2021 13:22 Відповісти
наш гавнокомандующий!
показати весь коментар
02.03.2021 12:48 Відповісти
что ему солдаты подарят, опять значок?
показати весь коментар
02.03.2021 12:53 Відповісти
Якщо на той період там буде дійсно "тиша", то краще там і залишитися, творити "перемир*я".
показати весь коментар
02.03.2021 13:08 Відповісти
 
 