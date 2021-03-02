Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення проти коронавірусу. Його вакцинують під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
"Сьогодні (вакцинують Зеленського. - Ред.). Серед військових у зоні ООС", - сказав Подоляк.
За словами радника голови ОП, президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.
Топ коментарі
+16 Роман с камнем
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типа "переболевший"(ради видосиков) вовка шмаркля решил "вакцинироваться" ради новіх видосиков))
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый, но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям, он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется".
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.
а чего не "ковишилд"?
Хотя на самом деле разницы нет - зеля играет на публику, никакой "вакцины" в шприце не будет.
Павло Тука
Это по второму кругу, что бы наверняка?
Или решил на тестировании заработать?
Вполне работоспособная схема.
И тут, что хрипун, что "индус", чем и как, вот ровно никто не знает. Хрипун в силу ссыкливости, точно физраствором. Индус, наверное морфием.
Но если честно, больше всего убивает не подготовленность. Я бы пошел вакцинировался прям сщас, не делают сщас отраву. Да, как и от гриппа, лучшая прививка бельгия-голландия-франция,
но эта тоже решает - труп или полутруп. Но эти долбодятлы вообще никак не подготовились