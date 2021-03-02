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Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення проти коронавірусу. Його вакцинують під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Сьогодні (вакцинують Зеленського. - Ред.). Серед військових у зоні ООС", - сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.

Також читайте: На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5510
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02.03.2021 12:35
+13
В ноябре СМИ сообщают о том , что Степанов заболел короной. В прошлый четверг в эфире Право на Владу сам Степанов заявил, что они не рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем пол года назад. Сегодня Степанов вакцинировался Вопрос: кто ****@т?
Павло Тука
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02.03.2021 12:39
+10
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5756
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02.03.2021 12:42
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Цирк на дроті.
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02.03.2021 12:33 Відповісти
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5510
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02.03.2021 12:35 Відповісти
Всё правильно! Кто на что учился -- тот так и работает.
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02.03.2021 12:56 Відповісти
на что не пойдешь ради пиара и видосиков))
типа "переболевший"(ради видосиков) вовка шмаркля решил "вакцинироваться" ради новіх видосиков))
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый, но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям, он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется".
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9122
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02.03.2021 14:32 Відповісти
От физраствора зеленые крысы дохнут?
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02.03.2021 12:33 Відповісти
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5506
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02.03.2021 12:45 Відповісти
Яке може бути щеплення, якщо Зеленський перехворів коронавірусом і має антитіла ще на півроку? Чи він не хворів на коронавірус?
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02.03.2021 12:33 Відповісти
Зеля врет каждый раз, когда рот открывает. AstraZeneca в Украине не зарегистрирована. Зарегистрирован "ковишилд" - шмурдяк, который степашка купил у фирмочки с капиталом в 1 тыс у.е., торгующей жратвой и барахлом, даже не медикаментами.
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02.03.2021 12:55 Відповісти
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7980
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02.03.2021 12:34 Відповісти
"По словам советника главы ОП, президент получит прививку препаратом AstraZeneca."
а чего не "ковишилд"?
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02.03.2021 12:34 Відповісти
Потому что "ковишилд" = шмурдяк, закупленный у двух индусов, торгующих шмотками, мясом, овощами и - внезапно - вакциной от ковида.

Хотя на самом деле разницы нет - зеля играет на публику, никакой "вакцины" в шприце не будет.
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02.03.2021 12:48 Відповісти
От них иммунитет растёт сугубо в отрицательном направлении.
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02.03.2021 12:38 Відповісти
Сделайте одолжение всей стране - есть такие вакцины для зебилов - метил или калий.
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02.03.2021 12:38 Відповісти
В ноябре СМИ сообщают о том , что Степанов заболел короной. В прошлый четверг в эфире Право на Владу сам Степанов заявил, что они не рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем пол года назад. Сегодня Степанов вакцинировался Вопрос: кто ****@т?
Павло Тука
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02.03.2021 12:39 Відповісти
Пусть колется, вдруг нам повезет...
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02.03.2021 13:26 Відповісти
Помниться, уже была новость о вакцинации зеленского...
Это по второму кругу, что бы наверняка?
Или решил на тестировании заработать?
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02.03.2021 12:40 Відповісти
Так он жеж уже переболел вродебто, видосик ещё снимал, как победил ковида.
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02.03.2021 12:40 Відповісти
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5756
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02.03.2021 12:42 Відповісти
Там в шлемі тре ходити.
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02.03.2021 12:40 Відповісти
Такому у шоломі треба ходити постійно, навіть спати.))
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02.03.2021 12:43 Відповісти
опять полу геракла едет и фотко будет из Часового Яра Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1702
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02.03.2021 12:41 Відповісти
Не забудьте поставити правильну дату у довідці вакцинації, щоб не було як прошлого разу з аналізами. ЗІ Ми все пам"ятаємо. Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 333
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02.03.2021 12:42 Відповісти
Зеленский сегодня в ходе поездки в зону проведения ООС вакцинируется от COVID-19, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4238
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02.03.2021 12:42 Відповісти
Продолжает разводить лохов... 😊
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02.03.2021 12:42 Відповісти
він ще аналіз мочі не здав.
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02.03.2021 12:47 Відповісти
ну пока не лох шарится в оперкомандо и корчит умный вид пытаясь изобразить маленького капрала Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2698 его любимая люся разведчица обосралась Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2698 Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2819
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Воно воняло вже давно, ну ...нарешті!
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02.03.2021 13:31 Відповісти
Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5485
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02.03.2021 13:59 Відповісти
Еще один. Он "вылечился" 23 ноября. Прошло 99 дней, т.е. 3 месяца и 9 дней. Иммунитет вроде как на полгода.
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02.03.2021 12:49 Відповісти
Говорят, что страх уменьшает время иммунитета
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02.03.2021 13:32 Відповісти
А шикарный может пролучиться видосик - вакцинация в бане на брудетшафт с Мендель!
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02.03.2021 12:52 Відповісти
Похоже,что самым эффективным оказался принцип "хлеба и зрелищ", чем наша власть так успешно пользуется.
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02.03.2021 12:52 Відповісти
Просто зрелища, без хлеба.
Вполне работоспособная схема.
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02.03.2021 14:43 Відповісти
Завязывали б лучше с этой показухой -- больше б доверия им было бы. Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9715
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02.03.2021 12:52 Відповісти
Пускай ему порошенко вколет вакцину, тогда поверю)
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02.03.2021 12:53 Відповісти
Так вакцинується фарисей, а не президент України, десь там в тамбурі невідомо чим взагалі! Президент повинен прийти на телеефір, привести всю сім'ю, прем'єра і Міністра МОЗ та запросити журналістів, членів громадських організацій, і нехай йому і його сім'ї в вени введуть вакцину з упаковки, ту яку закупили офіційно, а всі бажаючі можуть взяти зразки ампул факцини для проведення їх аналізу. Для кого ці манси розраховані?
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02.03.2021 12:58 Відповісти
А чего же его не в Буковель привили?
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02.03.2021 13:14 Відповісти
А зачем эта идиотина разделась ,когда вакцинировали ?...еще бы трусы снял,кретин
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02.03.2021 14:46 Відповісти
Степанов, дебіл, він же COVID-19 переболів. Уб'єш вакциною ***********!
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02.03.2021 17:24 Відповісти
Ну, он уже в бытность свою ссал - а вот чем, зачем, и кто, вот ровно до сих пор ХЗ.

И тут, что хрипун, что "индус", чем и как, вот ровно никто не знает. Хрипун в силу ссыкливости, точно физраствором. Индус, наверное морфием.

Но если честно, больше всего убивает не подготовленность. Я бы пошел вакцинировался прям сщас, не делают сщас отраву. Да, как и от гриппа, лучшая прививка бельгия-голландия-франция,

но эта тоже решает - труп или полутруп. Но эти долбодятлы вообще никак не подготовились
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02.03.2021 19:47 Відповісти
 
 