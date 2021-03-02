Зеленський сьогодні під час поїздки до зони проведення ООС вакцинується проти COVID-19, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення проти коронавірусу. Його вакцинують під час поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Сьогодні (вакцинують Зеленського. - Ред.). Серед військових у зоні ООС", - сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП, президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.

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