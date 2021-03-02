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Коломойський (1421) суд (8046) Шустер (359) Вища рада правосуддя (523)

Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва

Журналіст і телеведучий Савік Шустер 27 лютого розповів, що подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Києва Анзора Саадулаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Гордон".

"Мені довелося подати апеляцію на цього суддю в ВРП", - сказав телеведучий в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка виходить на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.

У пресслужбі студії виданню повідомили, що Шустер подав скаргу щодо ймовірного дисциплінарного проступку судді.

Телеведучий вважає, що суддя, ухвалюючи рішення за його позовом до бізнесмена Ігоря Коломойського, діяв неправомірно й упереджено.

У вересні 2019 року Шустер оголосив, що подає проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації через його заяви про те, що журналіст нібито брав гроші з колишнього мера Чернігова Олександра Соколова та мера Тернополя Сергія Надала за їхню участь в ефірі програми "Шустер LIVE". Коломойський стверджував, що через це Шустер пішов з каналу "1 + 1".

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Шустер розповідав, що 18 вересня 2015 року телеканал "1 + 1" зняв його програму "буквально за дві хвилини до початку прямого ефіру". "Договір з телеканалом ми підписали 3 вересня 2015 року, і він діяв до 31 серпня 2018 року. Так просто зняли з ефіру. Ми все одно за контрактом віддавали сигнал каналу "1 + 1", але вони нас не випускали в ефір", - додав він.

Соколов і Надал спростували слова Коломойського - у вересні 2019 року вони обидва заявили, що ніколи не платили за участь у програмі "Шустер LIVE".

У грудні 2020 Шустер повідомив, що Саадулаєв відмовив йому в позові проти Коломойського, бо вирішив, що "немає складу злочину".

У пресслужбі програми розповіли, що перед винесенням рішення за позовом суддя "повторно витребував додаткові документи для з'ясування певних обставин, а згодом відмовився приєднувати їх до матеріалів справи". Ці дії в студії вважають грубим порушенням процесуального права.

"За даними нашої соціологічної компанії Liberty Report, у 61% українців довіра до суду зменшилася протягом останніх двох років. У мене так само, як і у більшості, немає довіри до українського суду. Тому що Ігор Коломойський відверто публічно бреше, ми подаємо позов, проводимо лінгвістичну експертизу на вимогу судді, а цей суддя не бачить у публічній брехні складу злочину. Суддя діє не як незалежний арбітр, а як захисник Ігоря Коломойського. І як тут шукати справедливість?" - обурився Шустер.

Адвокат Ярослав Романчук каже, що в цьому конкретному випадку ствердження фактів було очевидним.

"І спроба на чорне сказати "біле" видається як мінімум дивною. Сподіваємося, що колегія суддів апеляційної інстанції дасть належну оцінку цьому рішенню суду", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Порох снова насрал в штаны шмаркле! Тока не падайте. Люська Арестович заявила, что операцию по вагнеровцам слил Порох. Если она вообще была! Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021
Люська жжОт

То-то я смотрю, Ермак болгарину звонить взялся. За Пороха заступается.
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02.03.2021 12:45
+7
судью понять можно
- кто поверит что Шустер не берет деньги налом, безналом, в конверте, в карман, щенками, движимостью и недвижимостью, услугами и тд..

Шустер возвращается в Украину на запах денег - масло, холст (2019)
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7211
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02.03.2021 12:48
+7
Шустеру не откажешь в умении почти два десятка лет стричь деньги в Украине, продавая лапшу словоблудия в ярком фантике "свободы слова". Вот и сейчас он чутко уловил антисудейскую моду и ещё чуток подзаработает на "борьбе" с судьями и Коломойским. Главная заповедь его бизнеса: давать лохам то, что они хотят слышать. На коррупционную судейскую систему и олигархов это не имеет
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02.03.2021 13:37
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В нашій державі свій суд мати , самий одуренний бізнес
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02.03.2021 12:43 Відповісти
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 6944
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02.03.2021 12:44 Відповісти
до попы твое обращение
зеленые приняли закон по которому судья не несет ответственности за заведомо неверное решение. выкуси борцун. будешь платить.... зебобик сказал
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02.03.2021 12:44 Відповісти
На славика шустрого просто насрать.
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02.03.2021 12:45 Відповісти
Порох снова насрал в штаны шмаркле! Тока не падайте. Люська Арестович заявила, что операцию по вагнеровцам слил Порох. Если она вообще была! Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021 Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 3021
Люська жжОт

То-то я смотрю, Ермак болгарину звонить взялся. За Пороха заступается.
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02.03.2021 12:45 Відповісти
Как Беня мог сделать такую глупость и по просьбе Пэтрыка выкинуть Шустера из эфира? Он что не знал кто такой Порошенко?
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02.03.2021 12:46 Відповісти
Ну вот захотелось вместо славика и пэтрика чота зашкварный Квартал95 и *****... Серцу не прикажеш... Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 3705
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02.03.2021 14:17 Відповісти
судью понять можно
- кто поверит что Шустер не берет деньги налом, безналом, в конверте, в карман, щенками, движимостью и недвижимостью, услугами и тд..

Шустер возвращается в Украину на запах денег - масло, холст (2019)
Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7211
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Шустер не платит деньги в конвертах , честно ведёт бизнес. У вас есть доказательства, что он брал деньги? Тогда идите и восстановите справедливость. Выступите в защиту судьи и Коломойского. Шустер классный журналист, то, что он работает в Украине , это отлично.
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02.03.2021 12:58 Відповісти
Шустеру не откажешь в умении почти два десятка лет стричь деньги в Украине, продавая лапшу словоблудия в ярком фантике "свободы слова". Вот и сейчас он чутко уловил антисудейскую моду и ещё чуток подзаработает на "борьбе" с судьями и Коломойским. Главная заповедь его бизнеса: давать лохам то, что они хотят слышать. На коррупционную судейскую систему и олигархов это не имеет
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02.03.2021 13:37 Відповісти
никакого давления
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02.03.2021 13:38 Відповісти
а докази є?
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02.03.2021 13:59 Відповісти
Бєня з ЗЕбєнєю зробили лохів разом.
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02.03.2021 12:52 Відповісти
В Южной Тоскане скоро откроется пляжный сезон.
Нужно уже начинать чистить пляжи. Шустер подал в Высший совет правосудия жалобу на судью Шевченковского суда Саадулаева - Цензор.НЕТ 7853
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02.03.2021 12:54 Відповісти
фу пля
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02.03.2021 12:57 Відповісти
срач двух жидов в Украине..., из-за денег... Кто же из них прав..!?!? Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 5357
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02.03.2021 13:07 Відповісти
Шустер: Порошенко скупой, злопамятный и немножко толстый. Какая скотина!
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02.03.2021 13:09 Відповісти
Сейчас "Стрелки" возьмут тебя на мушку....на святое замахнулся..)))
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02.03.2021 15:09 Відповісти
"Телеведущий считает, что судья, принимая решение по его иску к бизнесмену Игорю Коломойскому, действовал неправомерно и предвзято." - как действовал Шустер с Табачником во время голосования в проекте "Великі Українці"? Табачник не тот который гармонист, а тот который сбежал в Израиль и когда немножко успокоилось приезжал в Киев за остальным наворованным.
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02.03.2021 14:02 Відповісти
Шустер когда в Москве работал, про него известно, что сношается со всеми своими сотрудницами. Асистентки, гримёрши все кто в поле зрения попадал, должны давать. И в Киеве наверно как кот в масле. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 1211
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02.03.2021 14:09 Відповісти
Какое это имеет отношение к данному делу? Он кого-то насиловал? даже если гипотетически принять эти сплетни за правду
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02.03.2021 14:24 Відповісти
я подумал может интересно будет. про него же такое писали. в Украине значит никому нет дела. а ещё известный спортивный ведущий Уткин обвинял Шустера в том, что тот подсидел и его передача закрылась. Шустер со своим проектом место занял.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
Евреи делят деньги.
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02.03.2021 15:00 Відповісти
Просто цікаво,а є тут такі,які дивляться телевізор? Всих цих шустерів-шмустерів,та іншу наволоч і ублюдків?
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02.03.2021 15:24 Відповісти
Тут порохоботи кажуть, що "насрать на Шустера". Я б ще додав, що і на Гавнопольського та Вересня-Фантомаса в пдрсівських пінжаках також. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 102
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02.03.2021 16:41 Відповісти
Скарга до ВРП закінчиться відмовою в порушенні дисциплінарного провадження.
Як і усі інші скарги на усіх інших суддів (крім політичної заказухи).
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02.03.2021 17:06 Відповісти
"судья не видит в публичной лжи состава преступления"---Шустрый, у тебя в передаче постоянно присутствует публичная ложь и манипуляции---давай тебя посадим за это преступление)))
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02.03.2021 22:57 Відповісти
шустрому еврею пора бы понять, что сама по себе брехня не является преступлением...- хай в тель-авиве подаст, може там задоволят его..
реально - иск с извинением и опровержением, не более, а криминал у в словах нас искать...= надо быть полным ..обом.. Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва - Цензор.НЕТ 9378
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02.03.2021 23:28 Відповісти
 
 