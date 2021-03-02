Шустер подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Саадулаєва
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Журналіст і телеведучий Савік Шустер 27 лютого розповів, що подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Шевченківського суду Києва Анзора Саадулаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Гордон".
"Мені довелося подати апеляцію на цього суддю в ВРП", - сказав телеведучий в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка виходить на каналі "Україна" і на YouTube-каналі Shuster online.
У пресслужбі студії виданню повідомили, що Шустер подав скаргу щодо ймовірного дисциплінарного проступку судді.
Телеведучий вважає, що суддя, ухвалюючи рішення за його позовом до бізнесмена Ігоря Коломойського, діяв неправомірно й упереджено.
У вересні 2019 року Шустер оголосив, що подає проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації через його заяви про те, що журналіст нібито брав гроші з колишнього мера Чернігова Олександра Соколова та мера Тернополя Сергія Надала за їхню участь в ефірі програми "Шустер LIVE". Коломойський стверджував, що через це Шустер пішов з каналу "1 + 1".
Шустер розповідав, що 18 вересня 2015 року телеканал "1 + 1" зняв його програму "буквально за дві хвилини до початку прямого ефіру". "Договір з телеканалом ми підписали 3 вересня 2015 року, і він діяв до 31 серпня 2018 року. Так просто зняли з ефіру. Ми все одно за контрактом віддавали сигнал каналу "1 + 1", але вони нас не випускали в ефір", - додав він.
Соколов і Надал спростували слова Коломойського - у вересні 2019 року вони обидва заявили, що ніколи не платили за участь у програмі "Шустер LIVE".
У грудні 2020 Шустер повідомив, що Саадулаєв відмовив йому в позові проти Коломойського, бо вирішив, що "немає складу злочину".
У пресслужбі програми розповіли, що перед винесенням рішення за позовом суддя "повторно витребував додаткові документи для з'ясування певних обставин, а згодом відмовився приєднувати їх до матеріалів справи". Ці дії в студії вважають грубим порушенням процесуального права.
"За даними нашої соціологічної компанії Liberty Report, у 61% українців довіра до суду зменшилася протягом останніх двох років. У мене так само, як і у більшості, немає довіри до українського суду. Тому що Ігор Коломойський відверто публічно бреше, ми подаємо позов, проводимо лінгвістичну експертизу на вимогу судді, а цей суддя не бачить у публічній брехні складу злочину. Суддя діє не як незалежний арбітр, а як захисник Ігоря Коломойського. І як тут шукати справедливість?" - обурився Шустер.
Адвокат Ярослав Романчук каже, що в цьому конкретному випадку ствердження фактів було очевидним.
"І спроба на чорне сказати "біле" видається як мінімум дивною. Сподіваємося, що колегія суддів апеляційної інстанції дасть належну оцінку цьому рішенню суду", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
зеленые приняли закон по которому судья не несет ответственности за заведомо неверное решение. выкуси борцун. будешь платить.... зебобик сказал
Люська жжОт
То-то я смотрю, Ермак болгарину звонить взялся. За Пороха заступается.
- кто поверит что Шустер не берет деньги налом, безналом, в конверте, в карман, щенками, движимостью и недвижимостью, услугами и тд..
Шустер возвращается в Украину на запах денег - масло, холст (2019)
Нужно уже начинать чистить пляжи.
Як і усі інші скарги на усіх інших суддів (крім політичної заказухи).
реально - иск с извинением и опровержением, не более, а криминал у в словах нас искать...= надо быть полным ..обом..