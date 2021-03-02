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Новини Політика України
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НАБУ (3427) ВР (11734) звільнення (1511) Ситник (772) Верещук (606)

"Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути урядовий законопроєкт щодо НАБУ, ухвалення якого може призвести до звільнення чинного директора Артема Ситника.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Про проведення позачергового пленарного засідання щодо законопроєкту #5070, який вніс Кабінет Міністрів і, зокрема, Міністерство юстиції, Денис Малюська в тому числі, - так, відомо. Там нічого немає про звільнення Артема Ситника, ідеться лише про упорядкування і виконання рішення Конституційного Суду", - розповіла Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника, - Шабунін

За її словами, у Раді зараз збирають підписи за проведення позачергового засідання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
всраннные прокацапленые зебилы.
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02.03.2021 12:48
+7
Итог антикоррупционной политике президента... Замість тисячі слів... Міжнародні партнери оцінять!
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02.03.2021 12:51
+6
Татаров-ты что ли?
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02.03.2021 12:51
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сытая рожа, кабан вот-вот треснет, сидит на миллиардах несчастных украинцев и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ
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02.03.2021 12:48 Відповісти
Та звільняйте, однак переконаний на 100%, що поставите ще більшу скотиняку. Якщо зєбіл -то це навічно.
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02.03.2021 12:50 Відповісти
Сидит на чем?
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02.03.2021 12:54 Відповісти
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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02.03.2021 13:24 Відповісти
всраннные прокацапленые зебилы.
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02.03.2021 12:48 Відповісти
сколько миллиардов ушло на то, чтобы жирная жопа сытника сидела в кресле и какой результат? НУЛЕВОЙ
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02.03.2021 12:49 Відповісти
Татаров-ты что ли?
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02.03.2021 12:51 Відповісти
Не більше 5 мільярдів. Але якщо рахувати в Євро, то значно менше.
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02.03.2021 12:51 Відповісти
То що Ситник став вилкою в жопі ЗЄ того вартує.
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02.03.2021 13:01 Відповісти
Итог антикоррупционной политике президента... Замість тисячі слів... Міжнародні партнери оцінять!
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02.03.2021 12:51 Відповісти
А чем зебильё недовольно? Ну кроме сказок,что сытник ничего не делает.
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02.03.2021 12:52 Відповісти
Хто б і цю "корабельну сосну" разом з усім зебільним стадом вже звільнив?
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02.03.2021 12:53 Відповісти
дайте ему и верещучке селедку...
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02.03.2021 12:57 Відповісти
"Волшєбніца" на "розовом" зонтікє
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02.03.2021 13:04 Відповісти
что сделал сытник? на содержание ведомства пошли миллиарды, результат работы?
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02.03.2021 13:08 Відповісти
Если бы он что-то сделал ему бы отрезали голову.
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02.03.2021 13:16 Відповісти
Так любое дело высоких чинов сразу блокируется, татаров не даст соврать..))
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02.03.2021 17:56 Відповісти
Ничего у них не получится. Требование МВФ оставить Сытника в покое.
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02.03.2021 13:15 Відповісти
Іпанутим немає спокою-сядуть всі!
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02.03.2021 13:28 Відповісти
хочуть уникнути відповідальності...ОЗУ
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02.03.2021 13:49 Відповісти
В Вашингтоне могут"дать добро на отставку Артема Сытника" с должности директора НАБУ, если новым руководителем бюро станет бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.
Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".
По информации издания, конфликты вокруг НАБУ и репутация Сытника, который был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, "вряд ли устраивает даже защитников Сытника в лице США".
"Вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их. И таким человеком, по нашей информации, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Пока в ОП не очень рады такой кандидатуре, но вариантов для маневра пока нет", - говорится в статье. "Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника - Цензор.НЕТ 5173
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02.03.2021 15:49 Відповісти
хм ...цікаво
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02.03.2021 17:25 Відповісти
Хм. Після їхнього "упорядкування" виграють:
Татаров, Коломойський, Стєпанов та ін. які виходять сухими із води. Татаров по справі хабрництва з домом для МВС, Коломойський в справі по Приватбанку, Стєпанов у справі з придбанням "медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19".
У програшу залишається Україна:
- кредит МВФ не отримають,
- безвіз можуть скасувати
Так у ЗВІТІ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ;
тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"
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02.03.2021 16:35 Відповісти
Авакова работа. Сытник вышел на Авакова, вот его депутаты и разошлись. Вертолеты с катерами, кредиты на сотни миллионов евро, кореша из Франции. Так выглядит настоящий ангел
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02.03.2021 16:57 Відповісти
А ЧЕ ОН ТРОГАЕТ ТАТАРОВА,СОБАКОВА...))) НЕТ ЧТО БЫ ДЕЛО СТЫРНЕНКО ВЕСТИ,И ВПАЯТЬ ЛЕТ 15 ,ТАК НА СВЯТОЕ ЗАМАХНУЛСЯ..)))
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02.03.2021 17:53 Відповісти
 
 