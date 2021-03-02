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"Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути урядовий законопроєкт щодо НАБУ, ухвалення якого може призвести до звільнення чинного директора Артема Ситника.
Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Про проведення позачергового пленарного засідання щодо законопроєкту #5070, який вніс Кабінет Міністрів і, зокрема, Міністерство юстиції, Денис Малюська в тому числі, - так, відомо. Там нічого немає про звільнення Артема Ситника, ідеться лише про упорядкування і виконання рішення Конституційного Суду", - розповіла Верещук.
За її словами, у Раді зараз збирають підписи за проведення позачергового засідання.
Топ коментарі
+10 Алекс Корвин
показати весь коментар02.03.2021 12:48
+7 Владимир Кукленко
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Об этом говорится в статье "Могут ли США согласиться на отставку директора НАБУ Сытника?" издания "Delo.ua".
По информации издания, конфликты вокруг НАБУ и репутация Сытника, который был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, "вряд ли устраивает даже защитников Сытника в лице США".
"Вопрос Сытника в ближайшее время может быть сдвинут с мертвой точки. В Вашингтоне видят, что ситуация с Сытником зашла в тупик, и согласны пойти на уступки и дать добро на отставку директора НАБУ, если на его место будет назначен человек, устраивающий и их. И таким человеком, по нашей информации, стал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Пока в ОП не очень рады такой кандидатуре, но вариантов для маневра пока нет", - говорится в статье.
Татаров, Коломойський, Стєпанов та ін. які виходять сухими із води. Татаров по справі хабрництва з домом для МВС, Коломойський в справі по Приватбанку, Стєпанов у справі з придбанням "медичного обладнання та непропорційно дорогих вакцин від COVID-19".
У програшу залишається Україна:
- кредит МВФ не отримають,
- безвіз можуть скасувати
Так у ЗВІТІ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ про виконання Угоди про асоціацію з Україною, бачимо, що
Європарламент хоче "зупинити зелених слуг" у руйнуванні НАБУ і
"Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ;
тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП"