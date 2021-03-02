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Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)

Президент Володимир Зеленський вакцинувалася проти коронавірусу сьогодні, 2 березня, разом з воїнами зпередової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Отримав вакцину проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як головнокомандувач. Тією ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена ​​першою в Україну і яку отримали мільйони людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) 01

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва.

Читайте: На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже понад 44 тис. українців, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
"Зеленский на передовой". Новая басня от Мендель.
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02.03.2021 12:53
+41
Зеленський вакцинувався проти COVID-19 на передовій, - Мендель - Цензор.НЕТ 2520
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02.03.2021 12:56
+39
Зеленський вакцинувався проти COVID-19 на передовій, - Мендель - Цензор.НЕТ 1740
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02.03.2021 13:05
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малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дурака давно уже привили в кремле фуфломицином "дурачок" как и его "партнера" ермака но ни чего дождемся результатов расследования Беллингкэт по поводу "вагнеровцев" и их роль в этом и будет конец этого ********* цирка....
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02.03.2021 15:27 Відповісти
падло хоче знищити нашу армію
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02.03.2021 15:29 Відповісти
А что в шприце ? После стольких брехнЕй кто ему поверит? мы ж не лохи.
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02.03.2021 15:32 Відповісти
А чому не індійськой? Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 182
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02.03.2021 15:46 Відповісти
А видео в студию? Покажите шприц, шнягу что втерли. А то что за позерство на камеру, типа вакцинировался. По фото ни хрена не понятно
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02.03.2021 15:49 Відповісти
А чому в зоні ООС, щоб додати ситуації драматизму чи героїзму віслючку?
А чому не в реакторі Чорнобильської АЕС?
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02.03.2021 15:53 Відповісти
На передовій біля Буковелі.....
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02.03.2021 15:58 Відповісти
какой странный окоп, плиткой выложен. Это точно "передовая"*
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02.03.2021 16:04 Відповісти
Це глибокий тил, Сєвєродонецьк.
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02.03.2021 16:29 Відповісти
ну, в Счастье больница не хуже, хотя это пара км до линии разграничения. Только там не стреляли уже лет 5.
а так все ок.
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02.03.2021 19:02 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 8594
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02.03.2021 16:18 Відповісти
а нахрена він повністю роздівся? Типу біцуху і прес показати?
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02.03.2021 16:33 Відповісти
Видно доказати, що колють не в штучну руку. А вот який "шмурдяк" колють залишається лише здогадуватися.
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02.03.2021 19:53 Відповісти
Дрыщтерьер
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03.03.2021 10:40 Відповісти
Все, Степанов убив ***********. Він же COVID-19 уже переболів.
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02.03.2021 17:32 Відповісти
Это Подоляк "подсоветовал" - раздеться ака путин под камеры до пояса, показать свою мужественность, "засветить" бицухой (шо зря вован в тренажерку ходит))) ну и конечно без маски, нахрен соблюдать карантин, все же "бессмертные". А потом зеленая слизь удивляется, почему все над вами глумятся.

Потому шо вы прирожденные клоуны и все, шо вы делаете - это клоунада.Увы..
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02.03.2021 17:35 Відповісти
вірусам чхати на маски
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02.03.2021 18:09 Відповісти
более того - та рука в которую колят, кажется раза в два меньше правой.
Банальная оптическая иллюзия, когда хорошей оптикой снимают.
тьфу..
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02.03.2021 19:04 Відповісти
То не Зеленский. Лица не видно и того места куда укололи. Подсунули кого-то похожего и нахваливают вакцину. По интернету гуляет, что через 6 - 12 месяцев начнётся массовый мор привитых. Ждём сентября.
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02.03.2021 17:37 Відповісти
Верю! Еще раз повторяю - ВЕРЮ! Или верую?
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02.03.2021 17:38 Відповісти
А какая уверенность в том, что презедент укололося именно индийской вакциной и вакцина ли-то была?
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02.03.2021 17:39 Відповісти
А наркоману-жиду Зеленскому пох что колоть, хоть "Доместос" с октогеном.)))
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02.03.2021 18:06 Відповісти
Чому при вакцинації Президента ,Степанова та Ляшко не показують повне відео в присутності кореспондентів,чи громадських активістів, від розпакування флаконів з вакциною,до введення вакцини?Показушне вимірювання температури,чи тиску мене не переконує в тому,що цим особам ввели дійсно вакцину індійського виробництва!
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02.03.2021 18:04 Відповісти
чи взагалі дійсно вакцину
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02.03.2021 18:08 Відповісти
вколоти б ще десять... а бодай йому! цілих 100 Зеленських, і вірус відступить сам по собі
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02.03.2021 18:08 Відповісти
А роздягання до пояса - мусове ? Жінки теж так щеплюються ?
Воно думає, що там є на що дивитися ? Нема. Руки до ліктів тонкі, а потім, типу, щось накачав. Тьху. Таке тльки на зебілів подіє.

А чого воно без чарівної масочки ? Чому ніхто картиночку не тулить про те, що коли, двоє в масках, то =вірогідність= зараженння - майже 0 ?
І не треба тулити про те, що воно =перехворіло=. Про це ніхто не знає. Всіх інших (і перехворілих) примушують носити.

Хлопців жаль. Пресують їх, уроди. Як не забороною захищатися, так вакцинками незрозумілими.
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02.03.2021 18:31 Відповісти
А чему там удивляться , все недопалки шугают всех фотографов, шобы на их ракурсе маломерки походили на горделивых альфа-самцов.
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02.03.2021 20:57 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 2023

........... Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 3612
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02.03.2021 18:38 Відповісти
Он бы еще ролностью разделся,как у дантиста Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 1093
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02.03.2021 18:54 Відповісти
гівнокомандуючий, плятт... Лайно Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 9238
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02.03.2021 19:15 Відповісти
так, твій путін лайно. Згоден з цим.
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03.03.2021 08:52 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 4986
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02.03.2021 19:15 Відповісти
Не такий страшний коронавірус як вакцинація.
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02.03.2021 19:19 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 2107
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02.03.2021 19:31 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 8430
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02.03.2021 19:45 Відповісти
Цікаво де "на передовой" такі хороми є, як на фото?
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02.03.2021 20:12 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 6108
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02.03.2021 20:19 Відповісти
от физраствора?
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02.03.2021 20:58 Відповісти
от витаминов
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02.03.2021 22:43 Відповісти
А можно подробнее увидать тот опорник на передке , где блиндажи внутри выложены белой плиткой . Я вот таких за 4 года не разу не видел , по тому очень хочеться увидить . Мой отец про таких людей любит говорить : Як не брехне , то не дихне.
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02.03.2021 20:39 Відповісти
Розумний у тебе тато, петра зразу зрозумів.
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03.03.2021 08:53 Відповісти
Про таких как ты он то же говорит : Як що Бог розуму не дав , то люди не дадуть.
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03.03.2021 19:37 Відповісти
Тато твій таки розумний. Жалко тільки що він свій розум витратив на висловлювання а не на виховання синочка. Я атеїст, та свої знання черпаю з знань людства, на відмінну від тебе дурбецала який жде що йому хтось щось дав.
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03.03.2021 20:04 Відповісти
Вы зелебобики , ну типа которые не за Осла , а против Пети , выводы делаете тупые как и ваш гуру Осел. И так на будущее , я не когда в жизни не приму на шару не чего ,все исключительно зарабатываю. и по этому мне по хрен на пенсию или какие то выплаты от государства , бо у меня уже сей час все есть .
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03.03.2021 20:25 Відповісти
Та всі тут петрочмокалки нахваляються статками та незалежністью. Тільки ось є у них одне спільне у всіх, не тільки між собою а ще спільне з кацапами - дуже брешуть. Завжди, по поводу і без поводу. Прямо як їх ікона пьётр.
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03.03.2021 20:58 Відповісти
Ну Педро в вопросах брехливости до вашего Осла как до Марса. Так что целуй ослиный зад и дальше . На счет , того что у меня есть или нет , да мне по хер веришь ты мне или нет , но я регулярно таким же зелебобикам как ты объясняю , что надеяться на пенсию в Украине может только идиот , депутат , судья и прокурор. А так как я не отношусь к этой четверке , то и не надеюсь на государство.
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03.03.2021 21:51 Відповісти
На удивление тут ты прав, Педро чемпион по вранью. Видать ты прибухнул стекломоя.
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03.03.2021 21:54 Відповісти
Ну что и требовалось доказать , пошли отмазки в стиле детского сада. С вами зелебобиками даже спорить бессмысленно . Так что дальше , что то говорить не вижу смысла. Увы но как правило вы даже тупее вашего Осла.
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03.03.2021 22:10 Відповісти
Кто с тобой спорит? я ж согласен с тобой, что пьётр брехло, а его почитатели такие же как и он.
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03.03.2021 23:15 Відповісти
ослаблений організм. перехворів коронавірусом.а антитіла не виробились. чи може не хворів? чось не стикується
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02.03.2021 20:58 Відповісти
тогда он просто оттягивался. Кста , как там первая леди, вакцинировалась или нет, бо налоги за недвижимость и бизнес в Крыму нужно ездить? платить, а там "тифозность" зашкаливает.
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02.03.2021 21:03 Відповісти
интересно, на каком фоне мендельша была завакцинирована.
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02.03.2021 21:00 Відповісти
Из жизни избирателей Зеленского:
- Маню......Маню.......Я тебе хочу......
-- Ти шо мене будиш!! Ти шо, не знаєш де шо?!
(С)
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02.03.2021 21:34 Відповісти
Молодей Зе! Теперь можно поОманиться или поБуковелиться где нибудь, ссылаясь на "осложнения" после "вакцинации"....
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02.03.2021 21:39 Відповісти
Бачу дві реформи: 1. Депіляція грудей; 2. Підкачана біцуха. А порохоботи не вірять, що реформи можуть проводитись так часто. І це не рахуючи підтирання заду і струшування сцикуна.
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02.03.2021 21:48 Відповісти
Якесь не героїчне фото... Чому не в окопі? Чи не на танку?
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02.03.2021 21:53 Відповісти
Цікаво, це Осю від вірусу ідіотизму вакцинували?
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02.03.2021 22:08 Відповісти
Зеленский привился на передовой
В горящем танке...
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02.03.2021 22:11 Відповісти
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК ???🤔
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02.03.2021 22:30 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 7096
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02.03.2021 22:54 Відповісти
Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 62
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02.03.2021 22:56 Відповісти
Володя! Низ-з-я, противопоказано! Не слушай недоврача Степанова! Ты же недавно переболемши! Врежешь дуба раньше срока!
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02.03.2021 23:35 Відповісти
"Товаррищи, сегодня субботник не отменяется, я нашел свое надувное бревно."
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03.03.2021 00:20 Відповісти
Нет,что бы организовать в стране использование вакцины, предлагают колоть даже не Астразанека, а дженериком.Очень эфективно.
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03.03.2021 03:01 Відповісти
Навіть якщо показали відео, як Зеленський прививався я б не повірив.. уже бачили як актор-лікар в нього тест на алкоголь брав.. Всіх за ідіотів вважає..?
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03.03.2021 00:43 Відповісти
вы фсё врётиии, зрадааа.
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03.03.2021 03:31 Відповісти
Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой: Это позволит нам снова жить без ограничений


Я счастлив! Только нахрена второй раз прививаться?
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03.03.2021 05:32 Відповісти
Страна дураков (А Толстой, Золотой ключик!)
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03.03.2021 05:33 Відповісти
Зеленский реформатор,анекдот... Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено) - Цензор.НЕТ 8289
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03.03.2021 06:54 Відповісти
Індійська вакцина має побічний ефект з фіолетовими слонами.
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03.03.2021 07:55 Відповісти
Яка передова? Від 59 військового шпиталю в Сєвєродонецьку до передової 40 км.
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03.03.2021 17:32 Відповісти
1) 02.03. - зелоху дали дозу антиковидина (?)
2) 04.03 - мендельинын пост о готовности бубочки бороться против олигархов
3)?????
4) PROFIT!!!1
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05.03.2021 07:58 Відповісти
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