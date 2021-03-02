Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вакцинувалася проти коронавірусу сьогодні, 2 березня, разом з воїнами зпередової.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Отримав вакцину проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як головнокомандувач. Тією ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена першою в Україну і яку отримали мільйони людей у світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва.
Топ коментарі
+63 jklpqrs
показати весь коментар02.03.2021 12:53
+41 Vadym Tsyrkalyuk
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+39 Роман с камнем
показати весь коментар02.03.2021 13:05
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Будь ласка, зачекайте...
А чому не в реакторі Чорнобильської АЕС?
а так все ок.
Потому шо вы прирожденные клоуны и все, шо вы делаете - это клоунада.Увы..
Банальная оптическая иллюзия, когда хорошей оптикой снимают.
тьфу..
Воно думає, що там є на що дивитися ? Нема. Руки до ліктів тонкі, а потім, типу, щось накачав. Тьху. Таке тльки на зебілів подіє.
А чого воно без чарівної масочки ? Чому ніхто картиночку не тулить про те, що коли, двоє в масках, то =вірогідність= зараженння - майже 0 ?
І не треба тулити про те, що воно =перехворіло=. Про це ніхто не знає. Всіх інших (і перехворілих) примушують носити.
Хлопців жаль. Пресують їх, уроди. Як не забороною захищатися, так вакцинками незрозумілими.
...........
- Маню......Маню.......Я тебе хочу......
-- Ти шо мене будиш!! Ти шо, не знаєш де шо?!
(С)
В горящем танке...
Я счастлив! Только нахрена второй раз прививаться?
2) 04.03 - мендельинын пост о готовности бубочки бороться против олигархов
3)?????
4) PROFIT!!!1