Фіксована річна ціна на газ може з'явитися в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що річні контракти з фіксованими цінами на газ можуть з'явитися вже в другому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За участю в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва були розглянуті питання впровадження усіма учасниками ринку газу річних продуктів для споживачів за фіксованою ціною.

"Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати", — зазначив прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр підкреслив, що населення не повинне щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який, за його словами, використовують усі розвинені світові держави, захистить населення від різких коливань цін.

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Під час наради сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі. Очільник Уряду також дав доручення голові НКРЕКП провести нараду з представниками теплокомуненерго для обговорення механізмів запуску річного продукту для ТКЕ.