УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11629 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 679 9
газ (2592) Тарифи на газ (343) Денис Шмигаль (2710)

Фіксована річна ціна на газ може з'явитися в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Фіксована річна ціна на газ може з'явитися в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що річні контракти з фіксованими цінами на газ можуть з'явитися вже в другому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За участю в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва були розглянуті питання впровадження усіма учасниками ринку газу річних продуктів для споживачів за фіксованою ціною.

"Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати", — зазначив прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр підкреслив, що населення не повинне щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який, за його словами, використовують усі розвинені світові держави, захистить населення від різких коливань цін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень споживання газу в Україні занадто високий, - Коболєв

Під час наради сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі. Очільник Уряду також дав доручення голові НКРЕКП провести нараду з представниками теплокомуненерго для обговорення механізмів запуску річного продукту для ТКЕ.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціна буде 15гр , по проханню працівників держави.
показати весь коментар
02.03.2021 13:04 Відповісти
цена будет 16 за куб, по просьбе трудящихся
показати весь коментар
02.03.2021 13:13 Відповісти
не, думаю, около 8-ми.
показати весь коментар
02.03.2021 13:15 Відповісти
Шмыгаль ,ты давно должен на нарах появиться ... Фиксированная годовая цена на газ может появиться во втором квартале 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5120
показати весь коментар
02.03.2021 13:05 Відповісти
ЖИ2 -Е4...лучше нєту в целом мірє
показати весь коментар
02.03.2021 13:07 Відповісти
Ну правильно. После окончания отопительного сезона. Вот гнида
показати весь коментар
02.03.2021 13:16 Відповісти
Я купила дешевий газ у вересні на поточний опалювальний сезон. Ну а хто цим не цікавився у серпні-вересні, а потім нив, то його проблеми.
показати весь коментар
02.03.2021 13:48 Відповісти
"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика". Досконалий ринок передбачає конкуренцію необмеженої кількості продавців і необмеженої кількості покупців. В Україні 60% населення знаходиться за межею бідності і не спроможна купувати газ. За таких умов держава мусить втручатися і регулювати ринок. Ще одна проблема - це час. Потрібен час, допоки встановиться рівновага між попитом і пропозицією. Частина малозабезпечених просто вимруть. Їм бракуватиме коштів на лікування і повноцінне харчування. Недолугі дії уряду підривають віру інвесторів і громадян в спроможність уряду ефективно впливати на соціальні і економічні процеси в країні.
показати весь коментар
02.03.2021 13:21 Відповісти
 
 