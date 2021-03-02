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Менш ніж за добу в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" вже записалися 45 тис. осіб, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Менш ніж за добу в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через

Через додаток і портал "Дія" в лист очікування вакцинації проти COVID-19 менш ніж за добу вже записалися 45 тис. українців, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"39 тис. Записалися через додаток "Дія", 5,3 тис. - через портал "Дія", - розповів він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав: щоб послуга стала доступною в додатку, його необхідно оновити до останньої версії.

Записатися також можна через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19.

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Як повідомлялося, Міністерство цифровий трансформації України і Міністерство охорони здоров'я запустили послугу записи в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку і на порталі "Дія" в понеділок, 1 березня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
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02.03.2021 13:12
+3
НУ-ну рискни
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02.03.2021 13:22
+3
У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
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02.03.2021 13:22
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Ой, боже мой. Да эти люди даже не знают, что они куда-то записались.

А вот не надо было себе своими руками шпионскую программу устанавливать.

Хотя... Тех, кому хватило дурости "дію" поставить, как бы и не ососбенно жалко. Зелин электорат-с. Пускай теперь их ловят и вакцинируют.
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02.03.2021 13:59 Відповісти
"По удивительному стечению обстоятельств, героями оказались бюджетники крупных предприятий, учители, заключенные и военнослужащие..."
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02.03.2021 13:12 Відповісти
Бюджетники крупных предприятий это вобще как? Когнитивный дисонанс возникает когда такое читаеш.

Я не отношусь ни к одной из вышеперечисленных категорий, но я записался
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02.03.2021 13:20 Відповісти
НУ-ну рискни
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02.03.2021 13:22 Відповісти
Вакцинация это как ношение масок, ничего не даст если это сделают 20% или 30% населения. Это начинает работать при охвате от 60% минимум, а при охвате 80%+ это дает надлежащий эффект
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02.03.2021 14:20 Відповісти
У вас, 73-процентных, вся жизнь сплошной диссонанс (через два С, если что). Это по причине обострённой инфантильности.
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02.03.2021 13:22 Відповісти
Пишу быстро с телефона, поэтому допускаю орфографичкские ошибки. Но как могут быть ошибки смысловые? Как бюджетники могут работать на предприятии? Вы что не понимаете что это вещи взаимоисключающие. Работник предприятиня не может быть бюджетником, а бюджетник работником предприятия.
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02.03.2021 14:16 Відповісти
"бюджетное предприятие"...
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02.03.2021 14:29 Відповісти
Бюджетной может быть организация или учреждение. Предприятие предусматривает хозяйственную деятельность, и быть бюджетным оно не может. Оно может государственным или частным, но никак не бюджетным. Другими словами в ходе своей деятельности предприятие должно гененрировать доход, из которого должны покрываться его расходы. Средств из бюджета предприятия не получают. Бюджетные учреждения это бесприбыльные организации, они не генерируют доход, а свои расходы покрывают путем получения денежных средств из бюджета
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02.03.2021 14:57 Відповісти
Обісцянки оженитися не одруження...
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02.03.2021 13:16 Відповісти
где очередь занимать ?
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02.03.2021 13:16 Відповісти
Но! Губы не раскатывать. Это просто запись в сраном приложении. А кто собирается вызывать людей? Правильно - ни кто... Ждите!
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02.03.2021 13:17 Відповісти
Не вірю шо інійську вколов
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02.03.2021 13:28 Відповісти
Монахи і секта Скопців потребує вакцинації?
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Так они на пфайзер записались а не индийский шмурдяк
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02.03.2021 13:37 Відповісти
сорокапятитысячники. степановский призыв ))
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02.03.2021 13:37 Відповісти
имея доступ к паспортным данным рискнувших влиться в ряды дії, можно хоть по 100 000 в день картинку рисовать....
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02.03.2021 13:43 Відповісти
Что вы имеете ввиду под доступом к паспортным данным?
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02.03.2021 14:24 Відповісти
У нас в селі теж тьох бабусь 80+ записали. При повторному запитанні - вже відмовилися!
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02.03.2021 13:45 Відповісти
а они сами знают об этом?) или подписали, как на Гудок от мтс и подобную хрень
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02.03.2021 13:46 Відповісти
Ну, так дія ж. Взяли данные и записали. 100%, что люди не в курсе вообще.
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02.03.2021 14:04 Відповісти
Все что говорит власть о количестве "вакцинированных" на счастье - ложь. Списков вакцинированных нет, вакцина уничтожается. А в ВСУ вообще завал, Хомчак грозит увольнением командирам, то это мало кого пугает. (с)
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02.03.2021 14:02 Відповісти
Да челяди деваться некуда . Но степаша и компания ведут себя как санитары-наркодилеры в своей богодельне шантажируют и запугивают.
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02.03.2021 14:13 Відповісти
1. в чем проблема ссылки на указанные ресурсы указать?
2. в дии на смартфоне нет возможности записаться на вакцинацию (не знаю как на сайте).
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02.03.2021 16:57 Відповісти
 
 