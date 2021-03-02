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Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно

Працювати в напрямку можливого об'єднання Росії і Білорусі нерозумно через змінену геополітичну обстановку.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, захопив владу в Білорусі, на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

"Сьогодні світ змінився настільки, що розмови про те, що Білорусь повинна увійти до складу Росії, чи Росія повинна увійти до складу Білорусі, або ми взагалі якось повинні злитися, створивши єдині органи управління ... Світ настільки змінився, що просто було б нерозумно навіть працювати в цьому напрямку. А по-друге, це абсолютно не потрібно", - підкреслив Лукашенко.

"Ми дуже багато зробили для цього. Ми просто про це не говоримо. Адже у нас люди мають рівні можливості. Як би не було складно, суб'єкти господарювання розуміють на переговорах один одного, багато чого досягли", - додав він.

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Лукашенко також розповів, що під час переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним в Сочі 22 лютого, всупереч інформації в ЗМІ, не обговорювалися питання можливого об'єднання двох країн або трансферу влади.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди."
(с) М.Жванецкий "Как шутят в Одессе"
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02.03.2021 13:18
+3
Да-да. Спросите у поляков. Хорошая мина может значительно повлиять на ход событий...
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02.03.2021 13:30
+2
что ж ты фраер сдал назад Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно - Цензор.НЕТ 1595
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02.03.2021 13:20
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"У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди."
(с) М.Жванецкий "Как шутят в Одессе"
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02.03.2021 13:18 Відповісти
А сколько стоит похоронить без покойника?
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02.03.2021 14:08 Відповісти
Там счас, похоже, как раз такая дискуссия и идёт...
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02.03.2021 14:30 Відповісти
Видать луке бабла не подогнали, потому как рашисты сами уже с голой жопой
Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 5063
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02.03.2021 16:41 Відповісти
в точку..... согласен с Вами и ММЖ, конечно
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02.03.2021 16:51 Відповісти
Это называется хорошая мина при плохой игре.
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02.03.2021 13:18 Відповісти
Да-да. Спросите у поляков. Хорошая мина может значительно повлиять на ход событий...
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02.03.2021 13:30 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад Лукашенко о слиянии Беларуси и России: Глупо и абсолютно не нужно - Цензор.НЕТ 1595
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02.03.2021 13:20 Відповісти
Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 6395Лука снова мой Герой - белорусы, уж извиняйте - вы пока с цветочками постойте..
Лука реально дикий, хитрый и смелый Волчара - положил на весь этот Мир и живет как хочет..
Единственный мужик на постсоветском пространстве - была еще Даля Грибаускайте (президент Литвы), но она женщина..

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02.03.2021 13:25 Відповісти
Этак вы ещё и детей от него захотите...
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02.03.2021 13:34 Відповісти
У нее все только на словах было, и еще острые предметы любила!
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02.03.2021 13:37 Відповісти
Так а что, кто то ещё спрашивает?
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Тільки справи показують правду, а словам віри нема.
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02.03.2021 13:29 Відповісти
Естественно, таких безхребетных этот тиран и без помощи путина усмирит.
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02.03.2021 13:30 Відповісти
Ведь у нас люди имеют равные возможности.

Угу, стать ОМОНОм или терпилами.
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02.03.2021 13:33 Відповісти
Безотказная усатая кремлёвская содержанка Лукашенко любит изображать из себя грозную и властную хозяйку белорусской губернии РФ, любит надувать губы, капризничать и торговаться...Но, при малейшем давлении кремлёвской крысы на болевые точки, тут же раздвигает ноги и на всё согласна...
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02.03.2021 13:44 Відповісти
не спарятся в экстазе
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02.03.2021 13:45 Відповісти
Спільна армія, спільна валюта, податкова, митниця передбачені в союзному договорі і імплементовані госдурою і Національними зборами Білорусі(тепер білорусії(БСР)
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02.03.2021 13:50 Відповісти
Зеленский не хуже Лукашенко страной управляет. Жестко, решительно.
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02.03.2021 13:55 Відповісти
рашист послал луку. Не выдержит оккупант Украины, содержать оккупированные украинские территории ,плюс финансировать и кредитовать белоруского диктатора.
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02.03.2021 14:59 Відповісти
У этой гниды уже никто ничего не спрашивают, сливать или объединять решают в *************** кремле.
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02.03.2021 15:07 Відповісти
Можна подумати,хтось у нього питати буде...
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02.03.2021 15:14 Відповісти
Если Россия и Беларусь сольются, там будет новая правящая партия "За Лукашенко и Путина", с аббревиатурой ******..
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02.03.2021 16:14 Відповісти
дивлюся воєнком відсмоктав не тільки енергію....
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02.03.2021 16:21 Відповісти
ну... картофельный магнат в своём репертуаре - деньги давайте, взамен - болт завода им. Петровского с левой резьбой на 90 и с семигранной головкой
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02.03.2021 16:53 Відповісти
"или Россия должна войти в состав Беларуси" Грыгоравич опять юморит и тролит)))
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02.03.2021 19:24 Відповісти
Когда уже эти две базарные торговки вцепятся в волосы друг другу.
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02.03.2021 19:34 Відповісти
лука не чувствует экстаза от соития..??- тем более сзади.. Лукашенко про злиття Білорусі та Росії: Нерозумно й абсолютно не потрібно - Цензор.НЕТ 5879 - сапсем чувства потерял..- пора наххххх с пляжа...)))
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02.03.2021 23:35 Відповісти
У Білорусі нині неспокійно. На дідька хўлу додаткові проблеми? Він іще Крим не розхлебав і з Дамбасу ніяк не виплутається. Мо' колись згодом...
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03.03.2021 14:53 Відповісти
 
 