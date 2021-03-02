Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Росія буде відповідати на санкції, впроваджені в Україні проти кума президента РФ, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Росія відповідатиме. Відповідатиме провокаціями, дестабілізаціями всередині, організаціями бунту, проплачуватиме... Тепер їм проплачувати буде складніше всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, завдали величезного удару. Зійде сніг – почнуться провокації на фронті, на жаль", – прогнозує Аваков.



Він закликав українців до цього готуватися.



"Ситуації, що стінка стоїть, ми закрилися і нічого не робитимемо, а чекатимемо, поки режим Путіна впаде, – такої ситуації не буде. Нам потрібно буде за себе постояти. У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що втрати будуть нищівними в них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", – вважає міністр.

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На його думку, Росія може не наважитися на пряму агресію щодо України, тому що світовий баланс сил "дуже добре складається на нашу користь".



"Я постійно друзям кажу: "Слухайте, а раптом у них там безлад, а ми не готові? А раптом вони обвалилися, розвалилися, а ми не готові? "Нам треба бути готовими", – сказав Аваков.



Міністр зазначив, що, наприклад, у МВС до такого сценарію готуються.

"Перевага позитивна того, що я тут протягом семи років, – ми до цього готові повністю. Уся система готова. Ми чітко розуміємо, із ким ми маємо справу, як, коли може бути зроблено... У нас є плани: закриті, відкриті, секретні, таємні накази – усе в нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі – кожен на своєму місці. Чи добре розуміють це депутати в Раді? Чи розуміють це журналісти на телеканалах?" – зазначив міністр.