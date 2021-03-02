УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11629 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Закриття каналів Медведчука
7 060 73
Аваков (1961) Медведчук (1324) Росія (47279) санкції (6855)

Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Росія буде відповідати на санкції, впроваджені в Україні проти кума президента РФ, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Росія відповідатиме. Відповідатиме провокаціями, дестабілізаціями всередині, організаціями бунту, проплачуватиме... Тепер їм проплачувати буде складніше всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, завдали величезного удару. Зійде сніг – почнуться провокації на фронті, на жаль", – прогнозує Аваков.

Він закликав українців до цього готуватися.

"Ситуації, що стінка стоїть, ми закрилися і нічого не робитимемо, а чекатимемо, поки режим Путіна впаде, – такої ситуації не буде. Нам потрібно буде за себе постояти. У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що втрати будуть нищівними в них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", – вважає міністр.

Читайте: Загострення на Донбасі не пов'язано із санкціями проти каналів Медведчука, - Гармаш

На його думку, Росія може не наважитися на пряму агресію щодо України, тому що світовий баланс сил "дуже добре складається на нашу користь".

"Я постійно друзям кажу: "Слухайте, а раптом у них там безлад, а ми не готові? А раптом вони обвалилися, розвалилися, а ми не готові? "Нам треба бути готовими", – сказав Аваков.

Міністр зазначив, що, наприклад, у МВС до такого сценарію готуються.

"Перевага позитивна того, що я тут протягом семи років, – ми до цього готові повністю. Уся система готова. Ми чітко розуміємо, із ким ми маємо справу, як, коли може бути зроблено... У нас є плани: закриті, відкриті, секретні, таємні накази – усе в нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі – кожен на своєму місці. Чи добре розуміють це депутати в Раді? Чи розуміють це журналісти на телеканалах?" – зазначив міністр.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Чтобы не было провокаций, нужно отправить Медведчука с Рабиновичем на подвал, а его шлюху Марченко, выслать в ОРДЛО.
показати весь коментар
02.03.2021 13:19
+13
Много стало Авакова в последнее время. Совершенно незаслуженно
показати весь коментар
02.03.2021 13:20
+11
Бунт ватников? Такое бывает? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
02.03.2021 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проще удавить тварь. Нет человека - нет проблемы.
показати весь коментар
02.03.2021 13:18 Відповісти
И провокации сразу закончатся...
показати весь коментар
02.03.2021 13:23 Відповісти
Ага! Бунти - це протести проти неправомірного вироку Стерненку і позасудового покарання позбавлення волі без вироку суду) Антоненка. Нє?
показати весь коментар
02.03.2021 14:02 Відповісти
мне сабаков совсем не нравиться, но ради справедливости приговор Сергею Стерненко выносил суд под давлением Венедиктовой.
показати весь коментар
02.03.2021 14:27 Відповісти
Звичайно, суд. Але ж вирок суспільство сприймає, як несправедливий і не доведений, тому виходить на протести. І вже Авакав ці протести називає бунтами, виставляючи протестувальеиків такими собі анарзістпми і захищаючи тим самим і суддів і Вєнєдіктаву. Хіба не так?
показати весь коментар
02.03.2021 14:30 Відповісти
Бунт ватников? Такое бывает? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
02.03.2021 13:18 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
показати весь коментар
02.03.2021 13:30 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
02.03.2021 13:31 Відповісти
Как Авакян боится бунтов !
показати весь коментар
02.03.2021 13:19 Відповісти
Насправді він не боїттся бунтів, він боїться революцій. Тому і тішить себе, що протести, які назрівпють - то звичайні бунти.
показати весь коментар
02.03.2021 14:32 Відповісти
во мля Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 5114 во даёт таньге просит Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 5114
показати весь коментар
02.03.2021 13:19 Відповісти
Чтобы не было провокаций, нужно отправить Медведчука с Рабиновичем на подвал, а его шлюху Марченко, выслать в ОРДЛО.
показати весь коментар
02.03.2021 13:19 Відповісти
Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 5342
показати весь коментар
02.03.2021 14:06 Відповісти
Много стало Авакова в последнее время. Совершенно незаслуженно
показати весь коментар
02.03.2021 13:20 Відповісти
Любопытно-к чьим "тайным и секретным приказам"готов Аваков
показати весь коментар
02.03.2021 13:20 Відповісти
Ну про бунт это ты зря ,бунт может произойти из за цен и тарифов ,из-за низкого уровня жизни ,из-за полной безнадёги ..а в этом виновата ВЛАСТЬ и ТОЛЬКО ВЛАСТЬ и ты Аваков вместе с ней ...Помню кацапы трубили по ВСЕМ ВатаТВ как США организовали бунт в Украине в 2014 ,Аваков ты случаем не ватник ??? Аваков о последствиях санкций против Медведчука: Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта - Цензор.НЕТ 1559
показати весь коментар
02.03.2021 13:21 Відповісти
Так это же спецом сказано. Теперь, на любое недовольство можно сказать, что это происки путинофилов, которые хотят расшатать страну. Удобно таким образом в узде держать, знаете ли.)
показати весь коментар
02.03.2021 13:53 Відповісти
Что-то его докуя последние дни. Метод отвлеченного внимания типа ....
показати весь коментар
02.03.2021 13:21 Відповісти
От, хитрий вірмен стрілки переводить!)))
показати весь коментар
02.03.2021 13:21 Відповісти
аваков и зеленский объявили Кузьменко и Антоненко убийцами
мафия рулит
показати весь коментар
02.03.2021 13:21 Відповісти
Ахкакойміністр щось попутав, бунтуєть за порєбріком.
показати весь коментар
02.03.2021 13:22 Відповісти
Портнов вже відповів Стерненком, й якби Аваков не був мстивим чортом, він би погодився з думкою Рибачука - канал Еспресо , ютуб , він би погодився зі звільненям Ріфа навіть якщо Вовка тупе йому перечить...
показати весь коментар
02.03.2021 13:22 Відповісти
Аваков, если есть против Медведчука доказательства, то почему не открыто дело?

Кто из ОП, ГПУ, МВД препятствует открытию дела и покрывает Витюню?
показати весь коментар
02.03.2021 13:23 Відповісти
Після Ріффа я перестав взагалі сприймати цього чорта Авакова (до цього був Саша Білий). Таке не прощають.
показати весь коментар
02.03.2021 13:25 Відповісти
Сколько там уже арсенборисыч тымчасовый боится бунтов? И Стерненко у него "бунтарь"...
показати весь коментар
02.03.2021 13:26 Відповісти
не судья , продажная тварь , своим приговором а рашка ... очень удобная схема , ничего менять не надо , а просто всех в пособники кацапские записать и всё ...хотя кацапы на этот вентилятор обязательно накинут
показати весь коментар
02.03.2021 13:27 Відповісти
Я правильно понял: господин Аваков готов к шухеру?
показати весь коментар
02.03.2021 13:28 Відповісти
вот и причина почему у народа стали отбирать оружие.
показати весь коментар
02.03.2021 13:28 Відповісти
Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
показати весь коментар
02.03.2021 13:33 Відповісти
Да бросьте. Что такое 362 кг кокса для путинской шайки? Не сильная и потеря. С российских пенсов возместят, если что.
показати весь коментар
02.03.2021 13:55 Відповісти
Бунт - это у российских холопов, а у украинцев - акции протеста. Аваков снова набивает себе цену.
показати весь коментар
02.03.2021 13:36 Відповісти
А після дня святого Маковія "акції протесту" переростають у "Коліївщину"...
показати весь коментар
02.03.2021 14:59 Відповісти
Авакав конечно долбодятел. И выжил только потому,что правосудия не было и нет. Но слабость рахи учуял. И как то не комфортно ему от этого стало. Некамильфо, как он любит щеголять недавно вычитанными и малоиспользуемыми словами.Пердимонокль одним словом ))
показати весь коментар
02.03.2021 13:36 Відповісти
Він не долбодятєл, а дуже небезпечна людина при владі. Він голова мафіозного клану, очолює силову структуру.
Така шкура накаже вбивати всіх.
показати весь коментар
02.03.2021 14:22 Відповісти
То,что он небезпечний это понятно. С этим никто и не спорит. Но как я уже сказал - он выжил только потому,что правосудия не было и нет. Вот та причина ,почему такие примитивы вместо того,чтобы подметать улицы,управляют такой страной как Украина.
показати весь коментар
02.03.2021 14:26 Відповісти
значит,Генпрокурор и судьи,занятые делами" шереметовцев" и Стерненка-пособники Кремля?...Ведь именно их действия вызывают "бунты"..такие "бунты" могут вмиг претвориться в необузданный новый Майдан,который уж точно не нужен и может пролить столько крови.что "маетки" безответственно-ответственных лиц при должностях могут быстро стать могилами и пожарищами
показати весь коментар
02.03.2021 13:37 Відповісти
шкода, що Антоненко та Стерненко не куми хйла..)(
показати весь коментар
02.03.2021 13:40 Відповісти
"організаціями бунту.." це що "*********, патріотами ОПЗЖ і Швабодами?
показати весь коментар
02.03.2021 13:49 Відповісти
Тепер всі протести на дії влади, включно із прямому співробітництвом з ворогом, можна списувати на руку Мацкви, і протестувальників саджати як колаборантів
показати весь коментар
02.03.2021 13:50 Відповісти
Тепер?
А раніше було по-іншому?
показати весь коментар
02.03.2021 16:57 Відповісти
Намного лучше было бы,чтобы президент знал, с кем имел и имеет дело.По его действиям и высказываниям этого абсолютно не заметно.А уже как ни как прошло около двух лет.Для Украины это не позволительно громадный срок,чтобы он смог научиться отличать конкретное от абстрактного.
показати весь коментар
02.03.2021 13:52 Відповісти
Россия будет отвечать провокациями на Донбассе и организациями бунта... ну отвечайте им ... арестуйте всю группировку ОПЗЖ и их холуёв, у вас же целая Армия "Национальная Гвардия с вертолётами и доставьте их оперативно в точку обмена военнопленными Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 5685
показати весь коментар
02.03.2021 14:00 Відповісти
Кто такая пятая колонна в понимании Авакова?
показати весь коментар
02.03.2021 14:02 Відповісти
Та хто. Атовці та зсушники і всі незгідні з посадками патріотів.
показати весь коментар
02.03.2021 14:19 Відповісти
"это козлы, которые мешают нам жить" (с) - не видите что-ли куда зеленые всё поворачивают?
показати весь коментар
02.03.2021 14:57 Відповісти
Із 2014 р. його розуміння не змінилося.
показати весь коментар
02.03.2021 16:55 Відповісти
Россия будет получать усиление санкций за обострение на Донбассе!
показати весь коментар
02.03.2021 14:02 Відповісти
Червона армія наступає, зайняла Польщу ксьондз в костьолі з казальниці оголошує: "Нєдаць, нєдаць і єщє раз нєдаць, а єжєлі даць то за пєнєнзи, за 5 злотих. 2 злотих на костьол, 2 на лєкажа, 1 зл. на мидло і миць, миць жиби духу москальскего нє било"
показати весь коментар
02.03.2021 14:04 Відповісти
То є файний анекдот
показати весь коментар
02.03.2021 14:21 Відповісти
Дима, похоже, готовит Арсена на будущего Президента.
показати весь коментар
02.03.2021 14:05 Відповісти
нит. самому нада.
показати весь коментар
02.03.2021 14:38 Відповісти
Чем серьезнее будут протесты, тем громче они будут вопить, что это постанова, рука кремля и т.п. Только это их не спасет, как не спасло шапкокрада.
показати весь коментар
02.03.2021 14:08 Відповісти
Дурню, якщо ви не припините саджати патріотів, то бунту не оминути.
Задовбали вже.
показати весь коментар
02.03.2021 14:18 Відповісти
Палится, в очередной раз, Авакян. Слишком прямолинейно прикрывает кремлевского агента.
показати весь коментар
02.03.2021 14:37 Відповісти
какой чудесный оказывается министр у нас Аваков. Все предусмотрел, все реформировал и создал. Если бы не Порошенко - то и Донбасс бы зачистил и Крым...
ваасхищаюсь.
показати весь коментар
02.03.2021 14:37 Відповісти
вчера Гармаш говорил обратное - https://censor.net/ru/news/3250631/obostrenie_na_donbasse_ne_svyazano_s_sanktsiyami_protiv_kanalov_medvedchuka_garmash Аваков про наслідки санкцій проти Медведчука: Росія відповідатиме провокаціями на Донбасі і організаціями бунту - Цензор.НЕТ 4068
показати весь коментар
02.03.2021 14:44 Відповісти
У авакяна вже армія краще озброєних та одягнених, відкормлених за наші податки псів для розгону Патріотів більше ніж ЗСУ, а як що послати на передову то більшість звільниться чи втечуть це ж не з жінками битись
показати весь коментар
02.03.2021 14:54 Відповісти
Я не понял, это всё хорошо или плохо?
показати весь коментар
02.03.2021 15:04 Відповісти
І що цей незаміний пропонує ?хай і далі агенти кремля безперешкодно пропагують "русский мир" але що тут дивуватись Авака ставленик проросійського олігарха він навіть державну мову не здатен вивчити.
показати весь коментар
02.03.2021 15:06 Відповісти
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
показати весь коментар
02.03.2021 16:35 Відповісти
Коли цей тип у 2014 - 2019 роках верещав на добровольців і майданівців, які виступали проти зрадництва і репресій, що вони "огєнди крімля", то багатьом тутешнім коментаторам подобалось. Особливо коли авакянські бєркута під орудою сєпара крищенка з воплями "ета вам бєндєри, за ваш Майдан" калічили людей 3 березня 2018 р. під ВРУ.
Тепер цей же тип оголошує мітингувальників проти зрадництва і репресій (у т.ч. переслідування Стерненка) "рашинськими проплаченими бунтарями-провокаторами-дестабілізаторами" і нацьковує на них того ж таки сєпара крищенка з бєркутастами.
"Сісьтєма за семь лєт гатова",- що тут додати? Що сім - це два плюс п'ять.
показати весь коментар
02.03.2021 16:52 Відповісти
Аваков чорт.
показати весь коментар
02.03.2021 17:37 Відповісти
Прям святые мусора-защитники. А бунт против кого,чего не уточняешь- против клоуна -уклониста ,благодаря которому убивают наших солдат и который сдал очередные територии??
показати весь коментар
02.03.2021 18:32 Відповісти
Не раскачивайте лодку!
показати весь коментар
02.03.2021 19:45 Відповісти
 
 