"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Партія "Голос" вимагає створити ТСК для парламентського розслідування "справи вагнерівців".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, позицію партії в цьому питанні озвучив з трибуни парламенту нардеп Роман Костенко.
"Нам вже має бути соромно за те, що ми вже пів року не можемо дати відповідь на питання суспільства - чи була зрада вищого керівництва держави. Я хочу звернутися до керівників парламентських фракцій з проханням підтримати постанову про створення ТСК. Ми не повинні приховувати правду і суспільство має знати - була зраду чи ні", - заявив Костенко.
Топ коментарі
+22 Valery Greff
показати весь коментар02.03.2021 13:25
+21 Mike Hrabovsky
показати весь коментар02.03.2021 13:24
+12 Nepran Lagidnyi
показати весь коментар02.03.2021 13:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Какая же она антитеррористическая,если планировался захват граждан чужого государства в том числе,они что в розыске?Достаточно было бы одной смерти и нас бы с гамном смешали.
ФСБэшная операция от начала до конца.
і не думайте що це далеко від реальності.
.
Чому так підгорають сраки у Люсі Абдристович і ЗЕленого уб.....ка?
Та все просто - у середині березня журналісти «Bellingcat» опублікують цілий фільм-розслідування щодо операції по «вагнерівцям», і хто саме злив ворогу інформацію з Офіса ***********.
Спочатку банда ЗЕбілів волала, що «ніякої операції по вагнерівцям взагалі не було, мамой клянус, вах…». Але що ближче до виходу фільма - тим очко все більше «жим-жим». Дійшло до того, що головний підозрюваний у зливі операції, Єрмaк, особисто дзвонив голові «Bellingcat» Христо Гроздєву і погрожував.
Ох і рве пердаки у Зеленої наволочі)
_______________
Зовсім погані справи на Банковій.
Спочатку вони заперечували сам факт операції проти "вагнерівців" і казали, що це - вигадки, а скандал вигідний Порошенку.
Але тепер радник Єрмака Арестович раптом заявив, що це сам Порошенко злив операцію. Прямо перед виходом розслідування Bellingcat отак взяв, і виступив. Ок.
Тепер - по пунктам:
1) Арестович визнав те, що раніше до крику заперечував - сам факт операції.
2) З логікою у нього повний швах. Порошенко давав дозвіл на початок операції проти "вагнерівців", проте влітку 2020 президент був Зеленський з Єрмаком, який совав ніс куди не положено. А Порошенко доступу до деталей таємних операцій СБУ і військової розвідки мати вже не міг. І, відповідно, не міг знати що "вагнерівці" вже чекають на фінальну стадію операції. Відповідно, не міг знати жодної інформації, яка би дозволила щось злити чи зірвати.
3) В ОПУ - істерика. Вони не знають, що робити, бо скоро на Netflix вийде фільм-розслідування. Тому, критичне мислення там просто вимикається, вмикається лайномет.
Можуть хіба що, рішенням РНБО, Netflix заборонити.
Volodymyr Ariev
_____________________
Арестович начебто заявив, що операцію по вагнеровцям міг злити Петро Порошенко.
Раніше, який-то інший Арестович заявляв, що це все вигадки і ніякої операціі не було.
Як можна злити те, чого не було, - напевне, має пояснити третий Арестович.
Алексей Петров
Раніше, який то інший Арестович заявляв, що це все вигадки і ніякої операціі не було😁
. Як можна злити, те чого не було, напевне має пояснити третий Адрестович 😏