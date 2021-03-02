"Голос" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців": "Суспільство має знати - була зрада чи ні". ВIДЕО

Партія "Голос" вимагає створити ТСК для парламентського розслідування "справи вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позицію партії в цьому питанні озвучив з трибуни парламенту нардеп Роман Костенко.

"Нам вже має бути соромно за те, що ми вже пів року не можемо дати відповідь на питання суспільства - чи була зрада вищого керівництва держави. Я хочу звернутися до керівників парламентських фракцій з проханням підтримати постанову про створення ТСК. Ми не повинні приховувати правду і суспільство має знати - була зраду чи ні", - заявив Костенко.

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