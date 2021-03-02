У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У ході дискусії політичної підгрупи ТКГ вперше взяли слово так звані "експерти" з окупованих Донецька і Луганська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.
"У Мінському процесі "прорив"! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку "експертка" ОРДО Майя Пирогова, потім і "експерти" з Луганська. До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили! Спочатку було слово ... ", - йдеться в повідомленні.
За словами Гармаша, "представник Росії говорив секунд 30".
"В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Давив, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ і це пряме порушення Мінських угод", - підсумував член делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Мы должны изображать из себя миротворцев пока не станем настолько сильными чтобы иметь физическую возможность и послать ОБСЕ и зачистить Донбасс.
Если ты считаешь что у нас достаточно мощная армия чтобы бороться с РФ в прямом столкновении - ты дурак.
Раньше єто говно никто не слушал, а теперь расеюшка уже посредник?
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То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
Шмаркля сдаст всё и глазом не моргнёт!
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