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Тристороння контактна група (826) Гармаш (136)

У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили

У ході дискусії політичної підгрупи ТКГ вперше взяли слово так звані "експерти" з окупованих Донецька і Луганська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

"У Мінському процесі "прорив"! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку "експертка" ОРДО Майя Пирогова, потім і "експерти" з Луганська. До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили! Спочатку було слово ... ", - йдеться в повідомленні.

За словами Гармаша, "представник Росії говорив секунд 30".

Також дивіться: Конвой з гумдопомогою для жителів окупованих територій Донбасу почав перетинати КПВВ "Щастя", - українська сторона в ТКГ. ФОТО

"В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Давив, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ і це пряме порушення Мінських угод", - підсумував член делегації в ТКГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Вперше пітухі пробиті з ордло закукурікали
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02.03.2021 13:55
+15
эксерты из ордло В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6680
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 14:02
+15
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений."
-----------
То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
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02.03.2021 14:07
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Вперше пітухі пробиті з ордло закукурікали
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02.03.2021 13:55 Відповісти
ОБСЄ потрібно вигнати з України і послати найух, як це зробили ізраїльтяни коли ОБСЄ та ЄС посунули врегульовувати арабо-ізраїльську війну.
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02.03.2021 14:02 Відповісти
А їх, тих еспердів у оте ОБСЄ допустили з чиєї подачі? Тому може на йух вислати тих, хто таку подачу ОБСЄшникпм дав? Хто формулу Штайнмпєра дозволив імплементувати? Заодно і тих послати, хто за цих поців олосував у 2019 рлці і срав(літературне слово, означає процес днфекації) тут на Цензор аж донедавна, що то - найбільші патріоти.
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02.03.2021 14:11 Відповісти
у нас не было выбора. Как и сейчас нет.
Мы должны изображать из себя миротворцев пока не станем настолько сильными чтобы иметь физическую возможность и послать ОБСЕ и зачистить Донбасс.
Если ты считаешь что у нас достаточно мощная армия чтобы бороться с РФ в прямом столкновении - ты дурак.
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02.03.2021 14:40 Відповісти
А с какого перепугу ты решил, что освобождая Донбасс от бандитов - ВСУ будет "бороться с рф в прямом столкновении"?
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02.03.2021 17:17 Відповісти
Если всё надоело, не вырабатывай идеи! У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7325
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02.03.2021 14:33 Відповісти
Она эксперт по бояре?

В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9058
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02.03.2021 13:56 Відповісти
Зелена пліснява послідовно здає Україну !!! )))
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02.03.2021 14:07 Відповісти
так шо празднуем Пабеду?
Раньше єто говно никто не слушал, а теперь расеюшка уже посредник?
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02.03.2021 13:57 Відповісти
Go away.
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02.03.2021 14:03 Відповісти
Ти Russisches Schwein?
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02.03.2021 14:23 Відповісти
Ось кловуни ще легалізують бандформування Домбаса.
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02.03.2021 13:58 Відповісти
Сподіваюсь за часи Байдена скоро співучою забалакають.
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02.03.2021 13:58 Відповісти
Пусть эти "представители", для начала свои паспорта покажут, с мацковсой пропиской...
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 617
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02.03.2021 13:59 Відповісти
эксерты из ордло В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6680
В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили "эксперты" из ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 14:02 Відповісти
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений."
-----------
То есть - ОБСЕ уже открыто продвигает российские интересы в ТКГ.
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02.03.2021 14:07 Відповісти
У політичній підгрупі ТКГ вперше заговорили "експерти" з ОРДЛО, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6646
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02.03.2021 14:17 Відповісти
и что?
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02.03.2021 14:41 Відповісти
Апельсин круглый, потому что оранжевый - вот что.
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02.03.2021 14:55 Відповісти
А дебіли досі ревуть, що мінські угоди то зрада..
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02.03.2021 15:19 Відповісти
сдается мне джентельмены, что это ордло, что это обсе - все хлебают из одной кормушки..., скорее бы подавились уже...
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02.03.2021 14:08 Відповісти
Треба тих орділовців мовчки посилати на йух. Разом із ліберастом із ОБСЄ.
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02.03.2021 14:10 Відповісти
А фуле, углубление децентрализации от потерпевшего
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02.03.2021 14:11 Відповісти
загальносвітовий досвід: з терористами не спілкуються, їх знищують
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02.03.2021 14:14 Відповісти
А вы ему не по-французски, а по-русски (так он, наверное, лучше понимает) объясните, куда он должен засунуть этот План.
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02.03.2021 14:15 Відповісти
С почином. Вот и все.
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02.03.2021 14:22 Відповісти
При любых раскладах Порох и близко не подпускал даже намёков на субъектность Лугандона.
Шмаркля сдаст всё и глазом не моргнёт!
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02.03.2021 14:37 Відповісти
А, що там вони роблять?
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02.03.2021 17:12 Відповісти
Держись!
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02.03.2021 17:43 Відповісти
А хто легалізував цих "експертів" в ТКГ? Хіба не Єрмак за дорученням Зеленського разом з Козаком створили у Мінську "консультативну раду" для прямих переговорів з ОРДЛО? Хіба Гармаш не є представником тієї "консультативної ради"?


«Консультативна рада» з представниками ОРДЛО: як вплине на ТКГ і ситуацію на Донбасі
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02.03.2021 19:37 Відповісти
 
 