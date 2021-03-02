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Пінчук (165) Інтерпайп (20)

"Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заводи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в 2015-2019 рр. продавали ідентичні труби для державної компанії "Нафтогаз" в 2015-2019 рр. за ціною в 2-3 рази вище, ніж за контрактами з російською нафтовою компанією "Башнефть".

Про це йдеться в аналітичній статті видання "РБК-Україна". "Якщо порівнювати контракти російських нафтових компаній і державного "Нафтогазу" за ідентичними видами труб з українських заводів "Інтерпайпу" в період з 2015 по 2019 років, то різниця в ціні обчислюється сотнями відсотків. І це навіть без урахування різниці у вартості доставки продукції: з одного боку - в Полтаву, з іншого - на промисли Західного Сибіру", - повідомляє видання.

За підрахунками журналістів, тільки на завищенні цін на труби для "Нафтогазу", компанія "Інтерпайп", ймовірно, могла додатково заробити щонайменше 290 млн доларів в період з 2015 по 2019 рр. "РБК-Україна" порівнює кілька контрактів компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) з компанією "Башнефть" (Уфа, РФ) і "Інтерпайп-Україна" з АТ "Укргазвидобування" на поставку ідентичних насосно-компресорних і обсадних труб на один і з одних і тих же українських заводів. "На російський ринок абсолютно однакові труби з Нікопольського заводу були продані за ціною майже в 2 рази нижче, ніж дочірній компанії державного "Нафтогазу", - наводить видання порівняльний аналіз контрактів на насосно-компресорні труби. Завищення цін на труби на українському ринку спровокувало прихід міжнародних компаній, в першу чергу з Китаю. Однак в травні 2020 року ініціативи "Інтерпайпу" Мінекономіки несподівано ввела мита на імпорт труб з Китаю в розмірі до 51,52%, виключивши тим самим конкуренцію на тендерах "Нафтогазу".

"Фактично загороджувальна ставка мита була введена проти тих постачальників, які конкурували з "Інтерпайпом" у 2018-2019 роках на тендерах "Укргазвидобування": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation і інших", - цитує видання слова економічного експерта Бориса Кушнірука. Завищення цін на українському ринку дозволило "Інтерпайпу" Пінчука мінімізувати збиток від втрати російського ринку в результаті введених урядом РФ санкцій, зазначає видання. " Якщо б мова йшла виключно про торгівлю двох приватних компаній, то питання завищеної ціни не викликало би такий інтерес. Але все ж контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" – це історія про гроші найбільшої державної монополії. А тому у якомусь сенсі ефект від таких операцій на своєму гаманці може відчути кожен українець", - зазначає "РБК-Україна".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Откат, это наше фсеее!!!!
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02.03.2021 14:14
+10
А зачем покупали?
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02.03.2021 14:09
+10
Его величество ОТКАТ рулит по полной!
Уже токо по этой инфе можно сажать Нафтогаз в полном составе
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02.03.2021 14:15
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А зачем покупали?
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02.03.2021 14:09 Відповісти
Откат, это наше фсеее!!!!
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02.03.2021 14:14 Відповісти
"чукча православная" этот "упихиватель" дочи Кучмы- Пинчук... хоть и с "обрезанным
партбилетом".... пора таких "бого партейных"... "у параши приземлять".. а им Сытник мешает
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02.03.2021 14:33 Відповісти
вы как адвокат, прокурор и работник суда каждый раз сверкаете все новыми гранями "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6119
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02.03.2021 15:34 Відповісти
дебил пойти прими боярышник оця придурковатая.. инцестный продукт братика и сестрички тьфу...
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02.03.2021 16:04 Відповісти
Пэтин шлейф волочится "через года, через границы".
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02.03.2021 14:15 Відповісти
"Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1195
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02.03.2021 14:16 Відповісти
А "Интерпайп" шо Петін?
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02.03.2021 14:25 Відповісти
Ну да, потому его трубы расеюшка и забанила. Правда потом пустила когда тесть перестал стрелять.
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02.03.2021 14:10 Відповісти
Ну все - ПОШЛА ЖАРА !! Сейчас коррупционеров и спекулянтов опозорят 😀😀😀
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02.03.2021 14:12 Відповісти
Просто идут вбросики для снятия пошлин на росийские трубы)
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02.03.2021 14:14 Відповісти
А шо нам своих труб не хватает ? Пинчук - спекулянт ?
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02.03.2021 14:16 Відповісти
Трубы пинчука - это не свои. пинчук не спекулянт - просто враг.
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02.03.2021 14:21 Відповісти
Если коротко - росийские труби забанены но они дешевле. Пинчук воспользовался баном и благодаря монополии крутит любые цены - реально в два раза дороже. Кацапы гонют волну с просьбой снять санкции с их проката чтоб типа "усмирить" Пинчука. Картина такая же как с електрикой.
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02.03.2021 14:21 Відповісти
У нас все олигархи монополисты, и все воры.
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02.03.2021 14:53 Відповісти
Даже хуже спекулянта, уродина он!
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02.03.2021 16:47 Відповісти
Его величество ОТКАТ рулит по полной!
Уже токо по этой инфе можно сажать Нафтогаз в полном составе
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02.03.2021 14:15 Відповісти
Ради информации не пропадай зря!
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02.03.2021 14:26 Відповісти
Ты про это шоле?
Однако в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" Минэкономики неожиданно ввела пошлины на импорт труб из Китая в размере до 51,52%, исключив тем самым конкуренцию на тендерах "Нафтогаза".Источник: https://censor.net/ru/n3250973
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02.03.2021 14:27 Відповісти
Нет. Я об этом "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 324
Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть".Источник: https://censor.net/ru/n3250973
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02.03.2021 14:43 Відповісти
Сечоволий (сеча из под вола),пшоль вон отсюда!
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02.03.2021 14:47 Відповісти
Скажіть краще, який відкат отримав Нафтогаз за ті контракти.
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02.03.2021 14:19 Відповісти
Не Нафтогаз, а ті підараси що на посадах в Нафтогазі.
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02.03.2021 14:27 Відповісти
надо защищать отечественного производителя, особенно если он монополист, и если он легко обдирает 3 шкуры с гос компанй, т.е с нас с вами...
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02.03.2021 14:20 Відповісти
Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть". Источник: https://censor.net/ru/n3250973

Звання PDRS для таких як Пінчук це назавжди.

А ще по його ТБ каналах показують рекламу чаклунства, ведьмацтва

та інш сатанинський контент, так мабуть Пінчук дякує своєму господарю

за владу що має "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2786
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02.03.2021 14:30 Відповісти
какой сотонизм? сотона убила 10 людей, а Яхве - в миллионы раз больше, но веропитеки как те ватники со своим Сралиным - об*жествляют извращенцев и мясников
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02.03.2021 17:46 Відповісти
Випий таблєтку хворобливий, може допоможе.
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02.03.2021 18:30 Відповісти
ВОР должен сидеть в тюрьме!
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02.03.2021 14:42 Відповісти
Так надо было послать этого пинчука в эротическое путешествие, но откат оказался поэтому же слишком сладкий от высокой цены...
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02.03.2021 14:45 Відповісти
В украинском бизнесе -главное откаты от гос.предприятий.
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02.03.2021 14:49 Відповісти
Так вот почему такие премии получил в Нафтогазе эффективный менеджмент и за что деньги получают в набсоветаз
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02.03.2021 14:50 Відповісти
Дайте пинчуку налоговую амнистию!
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02.03.2021 14:57 Відповісти
патриотичненько
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02.03.2021 15:00 Відповісти
кучма отрезал голову журналисту и поживился за счёт лохобанов - граждан Украины ...
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02.03.2021 15:04 Відповісти
Чим і заслужив знижку на передачу електроенергії та право закупати за безцінь в рашкі
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02.03.2021 15:07 Відповісти
Главный переговорщик Кучма:
- Зятёк, как там у тебя дела?
Пинчук:
- Батя, я стараюсь !
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02.03.2021 15:10 Відповісти
Не притворяйся антиватником, гаденыш. "Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8972
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02.03.2021 16:20 Відповісти
вот таких вафелов твердолобых тот же пинчук и коломойский натравливают друг на друга)))) потому что вы дебилы от рождения и своей головой жить не можете, только их сми вам подсказывают куда гавкать)))
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02.03.2021 16:28 Відповісти
Правильно говорит не "Пинчук продавал, а у Пинчука покупали". Вот нагрел кто-то руки!
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02.03.2021 16:15 Відповісти
Что-то неожиданнгое? Никто до этого не знал, что Вить Пинчук и его тестюшка враги Украины?
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02.03.2021 16:19 Відповісти
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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02.03.2021 16:53 Відповісти
Кучма тато олігархів і зять падаль.
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02.03.2021 17:30 Відповісти
Неправильная подача материала - Нафтогаз КУПИЛ трубы по завышенным ценам! Купил за наши денежки.... скоты, когда они нажрутся?
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02.03.2021 17:32 Відповісти
Коболева за яйца нужно брать а не премии давать
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02.03.2021 18:39 Відповісти
Он и на железную дорогу продает в 4 раза больше от себестоимости продукции.
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02.03.2021 18:59 Відповісти
А где рыжое чмо? Пусть с набсовета и прочих мудаков теперь разницу вернут. Затем вышвырнуть за двери пиноком в зад. За какой... зарплату получали?
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02.03.2021 19:17 Відповісти
Якщо позбавити Олігархів впливу в Україні то 80% чиновників підуть із торбою по світу.
Життя для них втратить сенс. Почнеться повальний суїцид: - отруєння, вистрибування із вікон, стрілянина в рот самім собі, різанина вен в ваннах. Тисячі чиновників зіп*ються або стануть наркоманами. Зруйнування сімей і сотні сиріток будуть вештатись по вокзалам . Ви цього хочете? Ні! Олігархи це наше Все!
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05.03.2021 16:57 Відповісти
 
 