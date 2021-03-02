"Інтерпайп" Пінчука продавав "Нафтогазу" труби у 2-3 рази дорожче, ніж у Росію, - ЗМІ

Заводи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в 2015-2019 рр. продавали ідентичні труби для державної компанії "Нафтогаз" в 2015-2019 рр. за ціною в 2-3 рази вище, ніж за контрактами з російською нафтовою компанією "Башнефть".

Про це йдеться в аналітичній статті видання "РБК-Україна". "Якщо порівнювати контракти російських нафтових компаній і державного "Нафтогазу" за ідентичними видами труб з українських заводів "Інтерпайпу" в період з 2015 по 2019 років, то різниця в ціні обчислюється сотнями відсотків. І це навіть без урахування різниці у вартості доставки продукції: з одного боку - в Полтаву, з іншого - на промисли Західного Сибіру", - повідомляє видання.

За підрахунками журналістів, тільки на завищенні цін на труби для "Нафтогазу", компанія "Інтерпайп", ймовірно, могла додатково заробити щонайменше 290 млн доларів в період з 2015 по 2019 рр. "РБК-Україна" порівнює кілька контрактів компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) з компанією "Башнефть" (Уфа, РФ) і "Інтерпайп-Україна" з АТ "Укргазвидобування" на поставку ідентичних насосно-компресорних і обсадних труб на один і з одних і тих же українських заводів. "На російський ринок абсолютно однакові труби з Нікопольського заводу були продані за ціною майже в 2 рази нижче, ніж дочірній компанії державного "Нафтогазу", - наводить видання порівняльний аналіз контрактів на насосно-компресорні труби. Завищення цін на труби на українському ринку спровокувало прихід міжнародних компаній, в першу чергу з Китаю. Однак в травні 2020 року ініціативи "Інтерпайпу" Мінекономіки несподівано ввела мита на імпорт труб з Китаю в розмірі до 51,52%, виключивши тим самим конкуренцію на тендерах "Нафтогазу".

"Фактично загороджувальна ставка мита була введена проти тих постачальників, які конкурували з "Інтерпайпом" у 2018-2019 роках на тендерах "Укргазвидобування": DP-Master Manufacturing Co, Tianjin Pipe Corporation і інших", - цитує видання слова економічного експерта Бориса Кушнірука. Завищення цін на українському ринку дозволило "Інтерпайпу" Пінчука мінімізувати збиток від втрати російського ринку в результаті введених урядом РФ санкцій, зазначає видання. " Якщо б мова йшла виключно про торгівлю двох приватних компаній, то питання завищеної ціни не викликало би такий інтерес. Але все ж контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" – це історія про гроші найбільшої державної монополії. А тому у якомусь сенсі ефект від таких операцій на своєму гаманці може відчути кожен українець", - зазначає "РБК-Україна".