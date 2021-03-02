Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький

На сьогодні не зафіксовано жодного випадку ускладнення після вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Наразі вакциновано трохи більш як 5 тис. медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень. Побічні ефекти, які фіксуються у 5-7% вакцинованих, доволі стандартні. Як і під час будь-якого щеплення – почервоніння або поява папул у місці ін’єкції, незначне підвищення температури", - зазначив нардеп.

За словами Радуцького, від ускладнень COVID-19 у нас щодня помирає в середньому 150-200 осіб. І припинити цю страшну статистику зможе тільки вакцинація.

Водночас нардеп зазначив, що для запобігання зростанню захворюваності на COVID-19 необхідно прискорити темпи вакцинації.

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