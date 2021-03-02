Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький
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На сьогодні не зафіксовано жодного випадку ускладнення після вакцинації проти коронавірусу в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Наразі вакциновано трохи більш як 5 тис. медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень. Побічні ефекти, які фіксуються у 5-7% вакцинованих, доволі стандартні. Як і під час будь-якого щеплення – почервоніння або поява папул у місці ін’єкції, незначне підвищення температури", - зазначив нардеп.
За словами Радуцького, від ускладнень COVID-19 у нас щодня помирає в середньому 150-200 осіб. І припинити цю страшну статистику зможе тільки вакцинація.
Водночас нардеп зазначив, що для запобігання зростанню захворюваності на COVID-19 необхідно прискорити темпи вакцинації.
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Пшик.
теперь спешат индейскую бурду списать,
чтобы бабла состричь ещё
тем более срок еще маленький, потом через неделю - две можно о чем то говорить.
а через 6 недель открыто заявлять!
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, передает УНИАН со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Елену Якименко.
По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание. «Наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», - пояснила Якименко.
После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат BioNTech/Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», - отметила чиновница.