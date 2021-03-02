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Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, -

На сьогодні не зафіксовано жодного випадку ускладнення після вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Наразі вакциновано трохи більш як 5 тис. медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень. Побічні ефекти, які фіксуються у 5-7% вакцинованих, доволі стандартні. Як і під час будь-якого щеплення – почервоніння або поява папул у місці ін’єкції, незначне підвищення температури", - зазначив нардеп.

За словами Радуцького, від ускладнень COVID-19 у нас щодня помирає в середньому 150-200 осіб. І припинити цю страшну статистику зможе тільки вакцинація.

Водночас нардеп зазначив, що для запобігання зростанню захворюваності на COVID-19 необхідно прискорити темпи вакцинації.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
у тих хто відмовився? вірю!
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02.03.2021 14:14
+4
Фізкультурник Радуцький не має фаху судити про тяжкість наслідків, він не фахівець з медицини!
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02.03.2021 14:13
+3
А не зарано робити бодай якісь висновки ???)))
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02.03.2021 14:12
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02.03.2021 14:10 Відповісти
Фізкультурник Радуцький не має фаху судити про тяжкість наслідків, він не фахівець з медицини!
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02.03.2021 14:13 Відповісти
Зелена пліснява ,доки по всіх галузях !!!)))
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02.03.2021 14:19 Відповісти
Да шо ви такє говорите. Радуцький це ж багаторічний та успішний лохотронщик на медицині, він лохів розкручує на гроші в Борисі вже 30 років! А як він по-тупому загробив в своїй клініці на рядовій операції жінку екс-міністра МОЗ України Квіташвілі! Радуцький це - Київський ПрохфесіАнал! Зараз Радуцький вже став визнаним вірусологом, пройшов заочні курси в курілках парламенту. Щас він нам все спланує і спрогнозує, як він прогнозував пік епідемії на травень 2020 року, ідіот!
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02.03.2021 14:25 Відповісти
То я і кажу, багатогранний фахівець !!!)))
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02.03.2021 14:28 Відповісти
А не зарано робити бодай якісь висновки ???)))
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02.03.2021 14:12 Відповісти
лучше раньше, чем никокда Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6406
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02.03.2021 14:16 Відповісти
Головне ,це як голосніше та раніше прокукурікати !!!)))
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02.03.2021 14:20 Відповісти
Це не висновки - це реклама.
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02.03.2021 14:21 Відповісти
Це локшина на вуха 73%-ового лохтората !!!))))
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02.03.2021 14:22 Відповісти
Ещё не вечер ....
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02.03.2021 14:14 Відповісти
у тих хто відмовився? вірю!
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02.03.2021 14:14 Відповісти
А скільки в нас щеплених ?
Пшик.
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02.03.2021 14:15 Відповісти
Головне ,що ,як каже офіціоз,вакцинувався Віслючок !!!)))
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02.03.2021 14:23 Відповісти
крадуцького вакцинували?
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02.03.2021 14:16 Відповісти
А у немедика?
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02.03.2021 14:20 Відповісти
гниде воровитой Крадуцкому -веры нет
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02.03.2021 14:21 Відповісти
А скільки вмирає з серцево-судинними, якщо немає коштів на операцію, наприклад? І це не тільки старі люди. Скільки не може елементарно потрапити до тієї ж кардіології, коли кожна година важлива, а треба ще тест здати?
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02.03.2021 14:23 Відповісти
Все що більше за одного,то вже статистика!!!)))
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02.03.2021 14:25 Відповісти
Не смішно. В кращому разі без тесту людина, яка задихається від хворого серця, миожливо, з отіком легенів, потрапить до інфекційки, де їй нічим толком і не допоможуть.
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02.03.2021 14:34 Відповісти
Побочные эффекты, которые фиксируются у вакцинированных, довольно стандартные...

Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1182
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02.03.2021 14:31 Відповісти
крадуцкий с еленским нажились на масках,
теперь спешат индейскую бурду списать,
чтобы бабла состричь ещё
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02.03.2021 15:03 Відповісти
На сегодняшний день не зафиксирован ни один случай осложнения после вакцинации от коронавируса в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3250974 гы!!откуда они возьмутся??(осложнения?)если по факту это может оказаться банальное индийское плацебо только за бешенные деньги и откаты!! Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4436 Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7150
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02.03.2021 15:10 Відповісти
А через неделю, месяц, годы осложнением уже не будет признано.
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02.03.2021 15:29 Відповісти
Всё гениальное просто: нет вакцинированных медиков - нет осложнений!
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02.03.2021 15:34 Відповісти
на 100 человеках статистику не делают, её делают на миллионах.
тем более срок еще маленький, потом через неделю - две можно о чем то говорить.

а через 6 недель открыто заявлять!
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02.03.2021 16:06 Відповісти
Верим)) Особенно тебе,зебил)).
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02.03.2021 18:29 Відповісти
Стесняюсь спросить у скольких пациентов и привитых какой вакциной. Или медработники Одессы не люди а кролики.
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации препаратом против коронавируса от шведско-британской компании AstraZeneca, передает УНИАН со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Елену Якименко.

По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание. «Наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», - пояснила Якименко.

После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат BioNTech/Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca индийского производства», - отметила чиновница.
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02.03.2021 22:26 Відповісти
 
 