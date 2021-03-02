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Новини Економіка
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Зберегти експортне мито на металобрухт - надважливе стратегічне завдання держави, - "слуга народу" Буймістер

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зберегти експортне мито на металобрухт - надважливе стратегічне завдання держави, -

Продовження дії мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити відповідний закон.

Про це заявила народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

"Це надважливий, можна сказати стратегічний аспект для нашої промисловості. На підтвердження цього достатньо подивитися торгівельний баланс України, скільки надходжень до бюджету генерується за рахунок експортно-орієнтованих галузей економіки, найбільшою з яких є металургія в Україні. А металобрухт є стратегічною сировиною для цієї галузі промисловості", - сказала Буймістер.

За її словами, на сьогодні існує значний дефіцит металобрухту в світі, і країни Європи також готуються запровадити обмежувальні квоти на вивіз брухту з території ЄС. До того ж перехід промисловості до "зелених" технологій підвищує попит на брухт як сировину.

"З урахування того, що весь світ іде до зелених способів виробництва, європейські підприємства дедалі більше  переходять на електроустановки для вироблення чугуну. Для них єдиною сировиною є металобрухт. А з урахуванням того, що і нам так само потрібно скорочувати викиди і орієнтуватися на світові тенденції, то для нас металобрухт ставатиме дедалі більше такою стратегічною сировиною", - розповіла Буймістер.

На її думку, держава має захистити вітчизняну металургію, тож закон про продовження дії експортного мита на брухт потрібно ухвалити якнайшвидше.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.

Автор: Наталя Джума
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Вообщето металлолом экспортируют только полные дебилы. Но то такэ...
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02.03.2021 14:17 Відповісти
Вообще то пошлина для того и применяется чтоб ограничить експорт)
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02.03.2021 14:25 Відповісти
Блин,вы читаете как то странно. Я - не против пошлины,но перечитайте еще раз мой пост
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03.03.2021 00:24 Відповісти
дефицит лома на украинском рынке сократился с 0,85 млн т в 2015 году до 0,6 млн т в 2016 и 0,3 млн т в 2017 гг., а начиная с 2018 года украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом, вот тот самый эффект, от ввода пошлины
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02.03.2021 23:46 Відповісти
Блин,вы читаете как то странно. Я - не против пошлины,но перечитайте еще раз мой пост
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03.03.2021 00:24 Відповісти
а я думал борьба с судейским произволом, тотальной коррупцией, беспредела в оружейном обороте, и вопрос донбасса и крыма.
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02.03.2021 14:18 Відповісти
Зберегти експортне мито на металобрухт - надважливе стратегічне завдання держави, - нардепка - Цензор.НЕТ 5401
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02.03.2021 14:29 Відповісти
Нищеброд ахметов не может себе позволить покупать металлолом по мировым ценам.
Он не настолько богат, как его конкуренты.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
А государство - это Ринат Леонидович?
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02.03.2021 14:41 Відповісти
Автор з понтом робить наголос на електропечі, а не сказав би він, скільки їх у нас і що вони виплавляють?
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02.03.2021 14:48 Відповісти
каждый день эта новость.
а производство металла из металолома не приводит к выбросу кучи пепла!
в Марике у меня от местных привычка выработалась, посуду ставить вверх тыльной стороной. Иначе за пару часов на ней слой сажи в миллиметр минимум.
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Если торговать переплавленным металлоломом на вась мир ,не допуская ни ввоз ни вывоз,то он тут когда то закончится. ЧТо тогда? Мыто на иномарки отменят?
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02.03.2021 16:03 Відповісти
Украине выгоднее перерабатывать лом, чем его экспортировать, почитайте мой комментарий ниже, там в цифрах расписано, не хочу одно и тоже повторять
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02.03.2021 23:41 Відповісти
По факту у меня есть лом, но из-за низких цен его не рентабельно отвезти и сдать-пусть ржавеет пропадает. У города есть мусорный полигон, из-за низких цен на металлолом его и мусор вновь поступающий не рентабельно перерабатывать с целью выделения токсичных цветных и черных металлов, вот что значит ручное вмешательство в рынок, когда кому то кажется что вмешательством больше денег нацыганят.Да, денег будет больше, из-за искуственных плотин, только строго определенным участникам и это точно не бюджет
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03.03.2021 08:37 Відповісти
каждое правительство должно заботиться о собственной экономике, надеюсь, у наших депутатов хватит ума сохранить хотя бы то, что есть, о том, чтобы создать что-то новое, я даже не мечтаю)
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02.03.2021 21:48 Відповісти
С 1 тонны экспортированного лома украинский бюджет получает 1900-2000 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит государственной казне 8200 грн налоговых поступлений
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02.03.2021 23:39 Відповісти
Сколько бюджет получает с украинской пшеницы , может надо пошлину ввести, чтоб только булочки вывозили и готовый хлеб, тогда же будет больше денег в бюджет?
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03.03.2021 08:28 Відповісти
У нас нет месторождений металлолома,так что запретительные пошлины глупость, может делать преференции для облегчения завоза лома сюда??? чтоб была нормальная цена на лом , а не 3 копейки
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03.03.2021 08:43 Відповісти
 
 