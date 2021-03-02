"Няні для інвесторів": Рада схвалила необхідні закони про податкові та митні пільги

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкти №3761 та №3762 президента Володимира Зеленського про податкові та митні пільги інвесторам для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Законопроєкт №3761 підтримали 246 нардепів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Документом, зокрема, передбачається звільнення з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року від оподаткування ПДВ операцій із ввезення інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування для реалізації інвестпроєкту зі значними інвестиціями в межах виконання спеціального інвестиційного договору.

Зазначається, що згадане устаткування має бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, а його перелік та обсяги визначатимуться урядом України разом з укладенням відповідного спеціального інвестиційного договору.

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Також передбачається звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємства - інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

"Звільнення від податку на прибуток передбачено застосовувати після введення в експлуатацію об'єкта реалізації інвестиційного проєкту протягом п'яти послідовних років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору, починаючи з календарного кварталу, визначеного інвестором зі значними інвестиціями у поданій до контролюючого органу заяві про використання відповідного права.

Обов'язковою умовою застосування звільнення від податку на прибуток підприємств є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором", - йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що органи місцевого самоврядування зможуть встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землю для таких інвесторів у меншому розмірі, або звільняти від сплати цього податку.

Набуття чинності відповідними змінами до Податкового кодексу пропонується з 1 січня 2021 року.

Водночас за законопроєкт №3762 проголосували 256 нардепів.

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Він пропонує звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання, що ввозиться інвестором для реалізації інвестиційного проєкту. Перелік та обсяги таких товарів затверджує уряд одночасно з укладенням спеціального інвестиційного договору.