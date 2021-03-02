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Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму фортеця Єні-Кале вказується як "російська".

Відповідний коментар українське посольство залишило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Як щодо того, щоб публікувати фотографії вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших хороших фотографів до окупованого Криму? Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні українського посольства.

Нагадаємо, раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК

Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як російська 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Троллинг выглядит печально. Лучше бы ноту протеста на полных правах.
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02.03.2021 14:34
+12
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.

Из 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
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02.03.2021 14:34
+11
Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
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02.03.2021 14:39
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Просто Крим вони ще не повністю запаскудили.
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02.03.2021 14:29 Відповісти
Потрібно було написати що росія як завжди краде чужу історію і намагається збагатити себе чужим майном, чужими територіями, чужим культурним та цивілізаційним досвідом, але знову таки невдало та злочинно, методами середньовіччя, викрадаючи території та захоплюючи людей в рабство. Цьому ************ дикунству росіян потрібно покласти край і остаточно вирішити нарешті російське питання!
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02.03.2021 14:40 Відповісти
кацапія повинна здохнути!!!! Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 4990
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02.03.2021 14:52 Відповісти
Чомусь то мені подоба така думка !)
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02.03.2021 15:45 Відповісти
Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 4687
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02.03.2021 15:49 Відповісти
...ляшенко, нашел цитату про тебя... Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 589 Задумайся - и не ходи больше на Цензор Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 762
Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 7857
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02.03.2021 15:47 Відповісти
Троллинг выглядит печально. Лучше бы ноту протеста на полных правах.
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02.03.2021 14:34 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.

Из 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
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02.03.2021 14:34 Відповісти
А коли Зеленський повернеться до своїх прямих повноважень груна мудями по роялю, всебічна допомога Штатів просто захлисне Україну.
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02.03.2021 14:46 Відповісти
Банда Путина понесла серьезные потери. Найденный в посольстве России в Аргентине кокаин уничтожили. Мешки с наркотиками весом 362 кг сожгли в крематории в присутствие министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. На процедуру был также вызван российский посол Феоктистов
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02.03.2021 14:39 Відповісти
Это же какая-то русофобия... Как это жестоко! Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 6209
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02.03.2021 14:45 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Русские они и на базе Хмеймим русские. Асадиты задержали своего бригадного генерала Мухаммада Исса, когда тот продавал российское оружие с базы Хмеймим шиитской группировке "Хезбола". Генерал выступал посредником между русскими с базы и "Хезболой"
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02.03.2021 14:46 Відповісти
Тю, - я думав, що кацапи з Мухаммадом Іссою гомогейську оргію влаштували.
Адже вони ісконні підори, про дуже багато свідчень середньовічних послів, купців і мандрівників з Європи.

"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.
Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614

***************
"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или мальчиком, ее заменяющим."

Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
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02.03.2021 17:27 Відповісти
Новейшие самолеты F-35 разместят в центре Польши для защиты Европы и Украины от масштабной агрессии России

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/02/119671/novejshie-samolety-F-35-razmestyat-v-tsentre-polshi-dlya-zaschity-evropy-i-ukrainy-ot-masshtabnoj-agressii-rossii.shtml
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02.03.2021 14:40 Відповісти
В США резко выросли антироссийские настроения. Рекордное число американцев - 77% - заявили о негативном отношении к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
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02.03.2021 15:00 Відповісти
российская првославная крепость надо добавить.
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Османская, разве нет?
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02.03.2021 15:10 Відповісти
...ніт, названіє ісконно рускає Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська" - Цензор.НЕТ 7981
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02.03.2021 15:48 Відповісти
Вроде османы строили.
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02.03.2021 15:06 Відповісти
Это исконно русская крепость, не взирая на то, что кацапы освоили каменную кладку только в середине 17 века и даже Московский Кремль строили приезжие шабашники фрязины, итальянцы-генуэзцы.
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02.03.2021 16:08 Відповісти
Ісконно рАсійськія назви Єні-Калє і Ай-Петрі.😂😂😂
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02.03.2021 17:27 Відповісти
Гораздо проще было спросить что значит на "российском" Ени-Кале?
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02.03.2021 18:34 Відповісти
 
 