Посольство України в Британії потролило РФ за публікацію, де фортеця Єні-Кале в окупованому Криму вказується як "російська"
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Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму фортеця Єні-Кале вказується як "російська".
Відповідний коментар українське посольство залишило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Як щодо того, щоб публікувати фотографії вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших хороших фотографів до окупованого Криму? Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні українського посольства.
Нагадаємо, раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна.
Топ коментарі
+13 Игорь Бехтер
показати весь коментар02.03.2021 14:34
+12 Scorpman Y
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+11 Danis Nielsen
показати весь коментар02.03.2021 14:39
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Из 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
@newkc14
Русские они и на базе Хмеймим русские. Асадиты задержали своего бригадного генерала Мухаммада Исса, когда тот продавал российское оружие с базы Хмеймим шиитской группировке "Хезбола". Генерал выступал посредником между русскими с базы и "Хезболой"
Адже вони ісконні підори, про дуже багато свідчень середньовічних послів, купців і мандрівників з Європи.
"Они, а особливо большие бояре и дворяне, делают и больше распутства, содомские грехи, мужчины с мужчинами, да еще и не тайно, а часто на глазах многих лиц, считая для себя честью делать это, не стесняясь и гласно.
Часто к ребенку или к молодому человеку они привязываются сильнее, нежели к своим женам. Но это гнусное и ужасное дело, идущее наперекор Богу и его законам, даже наперекор природе и всему человечеству."
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614
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"Ибо, не допуская ни под каким видом публичных домов и преследуя даже строжайшим наказанием всякое распутство, они, тем не менее, до того дошли в необузданном увлечении этим грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют всё, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображения святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или мальчиком, ее заменяющим."
Яков Рейтенфельс. Сказания герцогу Тосканскому о Московии. 1673
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/02/119671/novejshie-samolety-F-35-razmestyat-v-tsentre-polshi-dlya-zaschity-evropy-i-ukrainy-ot-masshtabnoj-agressii-rossii.shtml