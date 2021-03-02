Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель

Україна взяла на себе зобов'язання щодо боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію, і це важливі умови за узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Ради Європи Шарль Мішель під час онлайн-виступу в межах форуму "Україна 30" із КПВВ "Щастя", де він перебуває разом із президентом України Володимиром Зеленським.

"Важливий прогрес був досягнутий під вашим керівництвом, президенте Зеленський. Багато що все ще треба зробити, особливо у сфері верховенства права, судової реформи та боротьби з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, яка поважає та реалізовує верховенство права, яка є відповідальною та незалежною від корисливих інтересів і яка демонструє, що корупція не може бути безкарною", - наголосив Мішель.

За його словами, це ключові умови, щоб забезпечити довіру українського народу до судових інституцій, і це має величезне значення для того, щоб поліпшити український бізнес-клімат і залучати закордонні інвестиції.

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"Україна взяла на себе зобов'язання із боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію. Це важливі умови згідно з нещодавно узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації", - зазначив Мішель.

Він заявив, що нещодавні рішення Конституційного Суду України лише наголошують на необхідності активізувати зусилля щодо судової реформи.

"Всеосяжна судова реформа вкрай необхідна, щоб перезапустити головні органи судової влади і встановити нову прозору процедуру виборів для суддів у Вищій раді правосуддя, яка враховує заслуги. Це комплексні, складні реформи, вони потребують хоробрості та сильного лідерства", - додав він.

Президент Євроради наголосив, що ЄС послідовно підтримував Україну на шляху цієї реформи, і готовий продовжити підтримку, надаючи консультування, фінансову підтримку.

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