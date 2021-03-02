Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель
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Україна взяла на себе зобов'язання щодо боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію, і це важливі умови за узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Ради Європи Шарль Мішель під час онлайн-виступу в межах форуму "Україна 30" із КПВВ "Щастя", де він перебуває разом із президентом України Володимиром Зеленським.
"Важливий прогрес був досягнутий під вашим керівництвом, президенте Зеленський. Багато що все ще треба зробити, особливо у сфері верховенства права, судової реформи та боротьби з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, яка поважає та реалізовує верховенство права, яка є відповідальною та незалежною від корисливих інтересів і яка демонструє, що корупція не може бути безкарною", - наголосив Мішель.
За його словами, це ключові умови, щоб забезпечити довіру українського народу до судових інституцій, і це має величезне значення для того, щоб поліпшити український бізнес-клімат і залучати закордонні інвестиції.
"Україна взяла на себе зобов'язання із боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію. Це важливі умови згідно з нещодавно узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації", - зазначив Мішель.
Він заявив, що нещодавні рішення Конституційного Суду України лише наголошують на необхідності активізувати зусилля щодо судової реформи.
"Всеосяжна судова реформа вкрай необхідна, щоб перезапустити головні органи судової влади і встановити нову прозору процедуру виборів для суддів у Вищій раді правосуддя, яка враховує заслуги. Це комплексні, складні реформи, вони потребують хоробрості та сильного лідерства", - додав він.
Президент Євроради наголосив, що ЄС послідовно підтримував Україну на шляху цієї реформи, і готовий продовжити підтримку, надаючи консультування, фінансову підтримку.
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внедрение лозунга
"Какая разница" в жизнь
и 95 квартал в культуру
- судебная мафия под смотрящим Портновым, как каста неприкасаемых и неподсудных, и дальше грабит страну и народ;
- контроль за судьями со стороны США и ЕС
1. Звільнити всіх (!!!) суддів і заборонити їм займати державні посади довічно;
2. Заборонити займати державні посади їхнім найближчим і дальнім рідним;
3. Закрити всі юридичні заклади на десять років і звільнити всіх викладачів;
4. Звільнити всіх прокурорів;
5. На конкурсній основі, за кошти держави відправляти молодих людей на навчання і практику в ЄС, Америку і Канаду. В виборчу комісію входять члени із цих країн;
6. Запросити на десять років суддів і прокурорів із ЄС, Канади і Америки.
- макрофинансовой помощи не будет.
- визовая либеризация отменяется!!!
Да здравствует великий и всемогущий вождь всех зе народов!!!
Ура, товарищи!!!
Але їх не виконала.
На засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики було переглянуто законопроект №2713-д , а саме протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:
• для букмекерів та казино - з 18% до 10%
• для операторів лотерей - з 30% до 10%
Також буде скасоване оподаткування виграшів до 50 тис грн.
Мабуть в Раді не має більше важливішого закону, ніж закон про гральний бізнес - чи не тому, що за його прийняття добре платять лобісти?
Адже гральний бізнес у кращому разі принесе до державного бюджету сумарно близько 7,5 млрд грн, що складає лише 0,69% доходів державного бюджету в 2021 році.
ВР надає аж надто багато уваги такому імовірному платнику податків.