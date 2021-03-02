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корупція (4072) Рада Європи (364) судова реформа (1184) Шарль Мішель (276)

Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель

Україна взяла на себе зобов'язання щодо боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію, і це важливі умови за узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Ради Європи Шарль Мішель під час онлайн-виступу в межах форуму "Україна 30" із КПВВ "Щастя", де він перебуває разом із президентом України Володимиром Зеленським.

"Важливий прогрес був досягнутий під вашим керівництвом, президенте Зеленський. Багато що все ще треба зробити, особливо у сфері верховенства права, судової реформи та боротьби з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, яка поважає та реалізовує верховенство права, яка є відповідальною та незалежною від корисливих інтересів і яка демонструє, що корупція не може бути безкарною", - наголосив Мішель.

За його словами, це ключові умови, щоб забезпечити довіру українського народу до судових інституцій, і це має величезне значення для того, щоб поліпшити український бізнес-клімат і залучати закордонні інвестиції.

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"Україна взяла на себе зобов'язання із боротьби з корупцією та всеосяжної судової реформи в межах Угоди про асоціацію. Це важливі умови згідно з нещодавно узгодженою програмою макрофінансової допомоги та процесом візової лібералізації", - зазначив Мішель.

Він заявив, що нещодавні рішення Конституційного Суду України лише наголошують на необхідності активізувати зусилля щодо судової реформи.

"Всеосяжна судова реформа вкрай необхідна, щоб перезапустити головні органи судової влади і встановити нову прозору процедуру виборів для суддів у Вищій раді правосуддя, яка враховує заслуги. Це комплексні, складні реформи, вони потребують хоробрості та сильного лідерства", - додав він.

Президент Євроради наголосив, що ЄС послідовно підтримував Україну на шляху цієї реформи, і готовий продовжити підтримку, надаючи консультування, фінансову підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпочав поїздку в зону проведення ООС, де зустрінеться з главою Євроради Мішелем, - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5487
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02.03.2021 15:13
+4
минигеракла мордой возят Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9028
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02.03.2021 15:08
+4
А СН думали, что речи о безвизе не стоит.
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02.03.2021 15:11
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минигеракла мордой возят Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 9028
показати весь коментар
02.03.2021 15:08 Відповісти
А СН думали, что речи о безвизе не стоит.
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02.03.2021 15:11 Відповісти
Только зеленая плесень делает вид, что этого не понимает.
показати весь коментар
02.03.2021 15:11 Відповісти
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5487
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02.03.2021 15:13 Відповісти
позорище. им открытым текстом по слогам говорят - а зелюки морозятся.
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02.03.2021 15:13 Відповісти
Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1764
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02.03.2021 15:14 Відповісти
самое большое достижение
внедрение лозунга
"Какая разница" в жизнь
и 95 квартал в культуру
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02.03.2021 15:15 Відповісти
Есть только 2 пути:
- судебная мафия под смотрящим Портновым, как каста неприкасаемых и неподсудных, и дальше грабит страну и народ;
- контроль за судьями со стороны США и ЕС
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02.03.2021 15:21 Відповісти
Всех судей набрать в США. Кажется Казахстан пошёл этим путём.
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02.03.2021 15:54 Відповісти
Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3982
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02.03.2021 15:24 Відповісти
Мішель, то Вам наобіцяв шмьігль?
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02.03.2021 15:24 Відповісти
Ось готова програма:

1. Звільнити всіх (!!!) суддів і заборонити їм займати державні посади довічно;
2. Заборонити займати державні посади їхнім найближчим і дальнім рідним;
3. Закрити всі юридичні заклади на десять років і звільнити всіх викладачів;
4. Звільнити всіх прокурорів;
5. На конкурсній основі, за кошти держави відправляти молодих людей на навчання і практику в ЄС, Америку і Канаду. В виборчу комісію входять члени із цих країн;
6. Запросити на десять років суддів і прокурорів із ЄС, Канади і Америки.
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Вывод:
- макрофинансовой помощи не будет.
- визовая либеризация отменяется!!!

Да здравствует великий и всемогущий вождь всех зе народов!!!

Ура, товарищи!!!
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02.03.2021 15:31 Відповісти
Дивуюсь цім європейцям, а воно вам треба?! Ми ж своєю дурістю вже всіх задовбали.
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02.03.2021 15:33 Відповісти
Покажіть цьому чоловіку.що в нас дівчат за голе тіло саджають.А бандюки це хороші люди з різними нагородами.
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02.03.2021 15:38 Відповісти
Хто тут коли боровся з корупцією? Цей чоловік не жив в Україні.І явно не все знає,що тут відбувається.
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02.03.2021 15:42 Відповісти
"Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации", - отметил Мишель.Источник: https://censor.net/ru/n3250989

Але їх не виконала.
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02.03.2021 15:43 Відповісти
Сча Сытника выгонят и Европа насыпит бабла как семок...
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02.03.2021 15:51 Відповісти
Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики було переглянуто законопроект №2713-д , а саме протягнуто послаблення податкового навантаження для грального бізнесу:

• для букмекерів та казино - з 18% до 10%
• для операторів лотерей - з 30% до 10%

Також буде скасоване оподаткування виграшів до 50 тис грн.

Мабуть в Раді не має більше важливішого закону, ніж закон про гральний бізнес - чи не тому, що за його прийняття добре платять лобісти?

Адже гральний бізнес у кращому разі принесе до державного бюджету сумарно близько 7,5 млрд грн, що складає лише 0,69% доходів державного бюджету в 2021 році.
ВР надає аж надто багато уваги такому імовірному платнику податків.
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02.03.2021 16:08 Відповісти
 
 