Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"

Глава Ради Європи Шарль Мішель назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить усе можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Про це Мішель заявив під час візиту на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на Донбасі продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

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"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.