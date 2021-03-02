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Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі:

Глава Ради Європи Шарль Мішель назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить усе можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Про це Мішель заявив під час візиту на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на Донбасі продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

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"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.
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Топ коментарі
+5
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
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02.03.2021 16:11
+3
Ага "стидно"....І саме тому ви вже восьмий рік "виражаєтє азабочєнность". Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 2281
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02.03.2021 16:02
+3
Ето родной брат Дениса Шморгаля, которого в детстве цыгане увезли в Францыю? Очень похож Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 5801
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02.03.2021 16:07
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Ага "стидно"....І саме тому ви вже восьмий рік "виражаєтє азабочєнность". Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 2281
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02.03.2021 16:02 Відповісти
А ти теж, як і твій кумир Зєлєнскій вважаєш, що за нас воювати мають союзники? Твій кумир у цьому настільки впевнений, що чотири повістки спусив в унітаз.
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02.03.2021 16:05 Відповісти
А я от вірю, що ти не зховався за "білим білетом" та справкою, що у тебе плоскостопість та енурез у мамки під цицькою і що ти, не те, що воював, а хоч строкову службу служив! Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно" - Цензор.НЕТ 1618
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02.03.2021 16:08 Відповісти
Молодець, що віриш, правильний пацан! 😊 Але ж ти не просто так спитав я? Правда? Про знайомих спільних хочеш щось дізнатися? Нє?
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02.03.2021 16:34 Відповісти
Неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість , а самі в цей час будуют СП-2 !!!Бізнес,нічого особистого !!!)))
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02.03.2021 16:06 Відповісти
Ото ж бо й воно, що саме так.
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02.03.2021 16:13 Відповісти
А чого тим жабоїдам із Ганса и дивуватися, пане Дмитре? Тут наш президент бізнес веде з ворогом, перша леді компослуги і податки за нерухомість у Криму справно сплачує, наша країна, якою керують зелені, купує у ворога електрику за тверду валюту. Ну не можуть союзники бути більшими патріотами України, ніж наша влада!
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02.03.2021 16:38 Відповісти
Ти хочеш, щоб за тебе воювали?
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02.03.2021 16:07 Відповісти
Ще адін вєлікій воєн дивану... Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно" - Цензор.НЕТ 8476
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02.03.2021 16:10 Відповісти
Це до речі теж спадок від Московіі-сліпа віра в "доброго царя" та сподівання на доброго баріна !!!)))
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02.03.2021 16:12 Відповісти
-- Ходят всякие, -- сказал администратор, пожимая плечами, очередному умслопогасу, -- кто их знает, кто они такие... Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе...
Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.(с)
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02.03.2021 16:03 Відповісти
Може він мав на увазі власне не саму війну, а президента воюючої країни?
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02.03.2021 16:03 Відповісти
Расслабься . Мы уже привыкли к вашей "глубокой обеспокоенности , и научились сами решать свои проблемы с рашей , пока вы строите Nord Stream 2 .
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02.03.2021 16:06 Відповісти
Саме так ,розраховувати слід на себе,а радників мати на увазі !!!)))
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02.03.2021 16:08 Відповісти
Ето родной брат Дениса Шморгаля, которого в детстве цыгане увезли в Францыю? Очень похож Президент Евросовета Мишель о войне на Донбассе: "Это реальность, за которую стыдно" - Цензор.НЕТ 5801
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02.03.2021 16:07 Відповісти
здратуй, братуха! - Bon après-midi mon frère))
Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно" - Цензор.НЕТ 1009
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02.03.2021 16:23 Відповісти
За саркозі звісно респект! Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно" - Цензор.НЕТ 2260
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02.03.2021 16:09 Відповісти
Стыдно без штанов ходить. А у нас убивают наших граждан. И это больно.
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02.03.2021 16:11 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
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02.03.2021 16:11 Відповісти
Це наслідки багатовікового впливу панівної ідеологіі Московіі-параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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02.03.2021 16:15 Відповісти
Музыки скопировано немерено.....Народных песен у них даже своих почти нет...одна помниться...Во поле берёза стояла...я пойду пойду погуляю ,белую берёза за ломаю ,лю ли люли за ломаю Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно" - Цензор.НЕТ 1853 Сегодня всемирный день дикой природы, хочется этим дикарям сказать берегите природу и не лезьте под всяким предлогом к своим соседям.
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03.03.2021 08:48 Відповісти
Ще,мудло,посоромся за Крим,про який ти так сором'язливо промовчав.
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02.03.2021 16:22 Відповісти
Боррелю после выволочки в мацкве тоже было стыдно. Ничего, вернулся в родные пенаты и мигом всё забыл. Что мешает и этому поступить так же?В сущности ничего.
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02.03.2021 17:00 Відповісти
Вам то чего? Разве за очередную озабоченость?)) Это Украине стыдно за президента шута-членограя,который сдал територии и запретил армии уничтожать врага и защищать собственную землю.
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02.03.2021 18:27 Відповісти
Нет, они совсем другие. Они, из брюсселей назвают войну на Донбассе "реальностью, за которую стыдно". Эту самую реальность под лейбой "русский мир"! А этот "русский мир" нам подкинули те, из Москвы, которые вроде бы из "братских чувств" заглянули к нам в Донбасс на бронетранспортерах. И, что приметно, что от этого их "мира" у нас одна из самых длительных воен. И от этого "мира", который принес нам войну, мы никак не можем избавиться. Мы к нему, к этому "миру", который уже стал семилетней войной, начинаем даже привыкать. И тут вдруг он, этот из Брюсселя, которому глядя на это все становится стыдно. Ну разве они не другие?
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03.03.2021 09:07 Відповісти
 
 