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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель

Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроків до миру, санкції ЄС проти неї будуть продовжені.

Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - сказав Мішель.

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Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.
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Топ коментарі
+31
РФ - это не часть войны, это и есть война.
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02.03.2021 16:11
+10
Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
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02.03.2021 16:13
+10
эксклюзивно и только у кацапов :
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;

сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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02.03.2021 16:56
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Открытие ? Браво Европа !
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02.03.2021 16:11 Відповісти
РФ - это не часть войны, это и есть война.
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02.03.2021 16:11 Відповісти
Как неожиданно! Кто бы мог подумать....
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02.03.2021 16:13 Відповісти
Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 7609
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02.03.2021 16:13 Відповісти
Росія -агресор і окупант.
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02.03.2021 16:16 Відповісти
Вєсті з мордора Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2721
Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3786
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02.03.2021 16:21 Відповісти
Частью?
Россия и есть война, целиком и полностью!
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02.03.2021 16:29 Відповісти
Единственную причину войны евробюрократы называют "частью". Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1452
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02.03.2021 20:17 Відповісти
Ну правильно. Ведь если сказать как есть и назвать вещи своими именами, тогда придется объяснятся почему мордор до сих пор не натянут за это по самые помидоры и расписаться в своей беспомощности. А так "обе стороны", "часть конфликта", " мы не можем на глаз отличить Т-72Б3 от запорожца даже если нас носом тычут"...и т.д. Удобно.
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02.03.2021 22:02 Відповісти
Подло!
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02.03.2021 22:19 Відповісти
Россия является организатором, вдохновителем и непосредственным участником вооруженной агрессии против Украины 2014-2021гг.
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02.03.2021 16:36 Відповісти
"Россия является частью войны на Донбассе, а не посредником, - президент Евросовета Мишель" - это что анекдот? Копростан (росися) и есть война и не только на Донбассе!!! Чи им там платит моржовая звизда за это???
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02.03.2021 16:46 Відповісти
з 2014 року 16млрд ойро людям на пенсії пішло....
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02.03.2021 16:48 Відповісти
Смелое заявление, прямо так по взрослому!
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02.03.2021 16:49 Відповісти
эксклюзивно и только у кацапов :
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;

сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
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02.03.2021 16:56 Відповісти
А пята колона в образі опзж і т. і. повторяє кремлівські лозунги
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02.03.2021 20:25 Відповісти
Македонский Знает Своих Детей.Запущенные совместно Россией и занятым Иреванским ханством против Одэрбэйджана ракеты Искандер не взорвались. Подругому и быть не могло ,ведь Низами в 12в.писал,что отцом одэров явл-ся Искандер Магедонлу.Применение ракет никто даже не обсуждат, интересно а если в их сторону послать,то взрыв будет многосильным,отцовским?
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02.03.2021 16:58 Відповісти
Эх, Мишель, Мишель...За то, что россия есть причиной и источником войны, а не "её частью" - санкции должны не сохраняться, а многократно усиливаться!
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02.03.2021 17:27 Відповісти
Шановний Цензор, UNE PARTIE в даному разі перекладається як СТОРОНОЮ, а не ЧАСТИНОЮ війни. Виправте заголовок і не вводьте людей в оману
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02.03.2021 17:30 Відповісти
Московія - це і є війна. Війна з цивілізацією, війна з людяністю.
Коли вже це зрозуміють наші толерантні "друзі з заходу"?!
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02.03.2021 17:47 Відповісти
Агрессором и окупантом язык не поворачивается назвать,как у зе-лупы? Ну так то его хозяева,с ним ясно. А вам господа с ЕС просто сцыкотно.
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02.03.2021 18:04 Відповісти
А Зелебобік з ним не згоден.
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02.03.2021 19:14 Відповісти
Росія є частиною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 7742
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02.03.2021 19:45 Відповісти
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт». На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону. Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років.Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.
Максимальна швидкість з:АІ-450Т2 - 580 км/годМС-500В-05С/СЕ - 466 км/годRotax 914 - 210 км/годЧас польоту для:АІ-450Т2 - 5 годинМС-500В-05С/СЕ - 3 годиниRotax 914 - 26 годиниДальність польоту:АІ-450Т2 - 1300МС-500В-05С/СЕ - 1000 кмRotax 914 - 3300 кмРадіус дії для всіх типів двигунів однаковий - 150 км при прямому радіозв'язку та 300 км при використанні радіоретранслятора.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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02.03.2021 22:35 Відповісти
Есть такой зверьок:Тасманийский Дьявол. У него с рождения много тестостерона и он постоянно злой и постоянно хочет кого-то кусать.Если нет других животных-он кусает собственных братьев и сестер в норе. Русские как нация-очень похожа на этих зверьков. Русские постоянно хотят воевать с кем-то,хотят всю свою историю. Если нет войны-русские начинают убивать друг-друга в собственной стране в банальных бытовых конфликтах. Ген агрессии у русских-он неистребим,это их способ жизни. Поэтому русских не любит НИ ОДНА соседняя страна-настолько поганый это народ. Русский это враг Украинцу навсегда. И враг любому другому народу.
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03.03.2021 01:19 Відповісти
Есть такой зверьок:Тасманийский Дьявол. У него с рождения много тестостерона и он постоянно злой и постоянно хочет кого-то кусать.Если нет других животных-он кусает собственных братьев и сестер в норе. Русские как нация-очень похожа на этих зверьков. Русские постоянно хотят воевать с кем-то,хотят всю свою историю. Если нет войны-русские начинают убивать друг-друга в собственной стране в банальных бытовых конфликтах. Ген агрессии у русских-он неистребим,это их способ жизни. Поэтому русских не любит НИ ОДНА соседняя страна-настолько поганый это народ. Русский это враг Украинцу навсегда. И враг любому другому народу.
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03.03.2021 02:55 Відповісти
Усе зло у Світі від москалів. Як згадаєш про них так руки в кулаки стискаються. І навіть власні ворюги не такими гидкими здаються. і думаєшш та нехай крадуть, нехай життя убоге, нехай ціни ростуть, тарифи аби кацапам гірше було!
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03.03.2021 04:42 Відповісти
малоПИД,,,роскому, бениному, нарко-Дураку это расскажи, который ищет мира в очке ботаксного Шныря.....
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03.03.2021 08:20 Відповісти
 
 