Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником, - президент Євроради Мішель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроків до миру, санкції ЄС проти неї будуть продовжені.
Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - сказав Мішель.
Глава Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.
Топ коментарі
+31 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар02.03.2021 16:11
+10 Valery Greff
показати весь коментар02.03.2021 16:13
+10 Andy Jumeirach
показати весь коментар02.03.2021 16:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Россия и есть война, целиком и полностью!
Майдан в Украине - это госпереворот;
война с Украиной - это конфликт;
сбитие Боинга - это крушение;
захват и оккупация Крыма и Донбасса - это воссоединение;
референдумы под дулом автомата - это свободное волеизъявление;
террористические организации - это республики;
кацапы безнадёжно, но отчаянно и сознательно пытаются внушить ( тем наивным, совковым рабам, которые есть и верят), что они тут самые умные, а всё остальные - слепые и глухие, ну типа дурачки необразованные и не способны думать ...
Коли вже це зрозуміють наші толерантні "друзі з заходу"?!
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт». На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону. Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років.Конструкторським бюро «ЛУЧ». За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.
Максимальна швидкість з:АІ-450Т2 - 580 км/годМС-500В-05С/СЕ - 466 км/годRotax 914 - 210 км/годЧас польоту для:АІ-450Т2 - 5 годинМС-500В-05С/СЕ - 3 годиниRotax 914 - 26 годиниДальність польоту:АІ-450Т2 - 1300МС-500В-05С/СЕ - 1000 кмRotax 914 - 3300 кмРадіус дії для всіх типів двигунів однаковий - 150 км при прямому радіозв'язку та 300 км при використанні радіоретранслятора.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/