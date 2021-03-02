Поставивши антидот на "Північний потік - 2", РФ визнала хімічну загрозу проєкту, - литовський аналітик
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Поставка антидотів, які використовуються при отруєнні бойовими хімічними речовинами, на судна, які здійснюють будівництво газопроводу "Північний потік - 2", є фактичним визнанням з боку РФ екологічної загрози проєкту.
Про це в коментарі Guildhall заявив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс, передає Цензор.НЕТ.
"Весь світ говорив росіянам мовою фактів – проєкт "Північний потік - 2" являє серйозну загрозу для екологічної безпеки всієї Європи через поховання хімічної зброї по маршруту газопроводу, але це було повністю проігноровано на найвищих чинах. Той факт, що згідно з інформацією, наданою Службою зовнішньої розвідки України про те, що на суднах, що займаються будівництвом з'явилися антидоти, які застосовують при отруєнні бойовими хімічними речовинами, є фактичним визнанням з боку Кремля того, що проєкт дійсно є загрозою", - заявив аналітик.
"Ймовірно, що поява антидотів пов'язана з тим, що роботи підійшли до небезпечної ділянки. Європейським політикам і урядам потрібно було реагувати на загрозу вже тоді, коли з'явилася перша інформація про екологічні ризики. Хоча екологія лише один з викликів, створених цим геополітичним інструментом Москви", - підсумував Лаурінавічюс.
Раніше, джерело Guildhall в Європейському парламенті повідомило, що європарламентарі вимагають від уряду Росії прокоментувати інформацію Служби зовнішньої розвідки України про доставку росіянами атропіну (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами) на судна, які задіяні в роботах із газопроводу "Північний потік - 2".
Довідка.
У період з 1947 по 1948 рік на схід від острова Борнгольм Радянським Союзом був затоплений арсенал хімічної зброї, що містить бойові отруйні речовини. Відомо, що частина арсеналу була зміщена течією і хвилями. Зафіксовані випадки знахідок ящиків з хімічними боєприпасами на узбережжі Борнгольма і південному узбережжі Швеції. Таким чином, точне знаходження всього арсеналу хімічної зброї, яке було поховано в Балтійському морі невідомо. Існують численні факти знахідок рибалками фрагментів боєприпасів поза межами офіційного місця поховання. Компоненти хімічної зброї були знайдені в Гданській затоці в 70 милях від Лієпаї.
Існують офіційно підтверджені дані про те, що в 1946 році чотири кораблі з вантажем по 15 тонн хімічної зброї були затоплені на південний схід від Борнгольма, а також про поховання 8 тисяч тонн хімічних боєприпасів на схід від острова. Існує документально підтверджена інформація, що в 1945 році в районі так званого Малого поясу біля острова Борнгольм Вермахтом було затоплено 69 тисяч тонн артилерійських снарядів, які містять отруйні речовини табун (нервово-паралітичний газ) і фосген.
Крім зазначеного періоду, в згаданому районі було здійснене друге поховання в 1959 році. Після прийняття речовини зарин як компонента хімічної зброї, боєприпаси з іпритом були зняті з озброєння. Майже всю зброю було затоплено в Балтійському, Карському, Охотському і Баренцевому морях. Місця цих поховань невідомі.
Ці дані також фігурують у доповіді, складеній на підставі національних доповідей спеціальної Робочої комісії з поховання хімічної зброї Гельсінкської комісії (HELCOM CHEMU) в 1994 році. Згідно з її висновками, будь-які операції з підйому хімічної зброї з дна є недоцільними, небезпечними і не можуть бути здійснені.
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А вот СП-2 им вполне себе выгоден.
А вот газ используется не только для отопления.
Сейчас всех собак на него вешают.
Во-первых, потому, что эти захоронения - не миф, а давно доказанная, реальная и очень масштабная опасность, которая может сработать в любой, самый неподходящий момент, и тогда придется «тушить пожар» при совсем других потерях и затратах.
Во-вторых, с переходом Крыма к фактической оккупации Россией, страной, которая считает себя преемником СССР, виновником этой угрозы, и всегда относившейся к идее подъема и утилизации химического оружия в Черном море спустя рукава, эта угроза приобретает новые дополнительные аспекты.
Если в советские годы эта проблема просто замалчивалась, то Россия с 1990-х и до 2014 года использовала наличие этой проблемы в пропагандистских целях, чтобы отпугивать курортников от поездки в украинский Крым и создавать конкурентные преимущества для Сочи. Теперь же у России появляется соблазн снова скрыть наличие, или хотя бы остроту и актуальность, этой проблемы, чтобы теперь уже не отпугивать курортников от Крыма, потому что реальный курортный потенциал полуострова для России и так уже потерян из-за других факторов.
В-третьих, в связи с этим российские военные и ученые, которые, несомненно, все эти годы оккупации Крыма активнейшим образом в секретном порядке исследуют состояние Черного моря, периодически поднимают затонувшие ранее корабли и самолеты, боеприпасы, раскапывают поглощенные водой античные города, не могли пропустить мимо своего внимания бывшие захоронения химического оружия. Российские военные могут попытаться в одиночку, без новых эффективных технологий, в секретном порядке поднять уже потерявшие герметичность контейнеры с ядом, и попытаться его утилизировать пока неизвестным нам способом, что не может гарантировать безопасность ни для населения Крыма, ни для водной среды Черного и Азовского морей, а соответственно и для населения всех Причерноморских стран. - М. Семена https://ru.krymr.com/a/otravlyaushchie-veshchestva-v-chernom-more/30890181.html