Поставивши антидот на "Північний потік - 2", РФ визнала хімічну загрозу проєкту, - литовський аналітик

Поставка антидотів, які використовуються при отруєнні бойовими хімічними речовинами, на судна, які здійснюють будівництво газопроводу "Північний потік - 2", є фактичним визнанням з боку РФ екологічної загрози проєкту.

Про це в коментарі Guildhall заявив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Весь світ говорив росіянам мовою фактів – проєкт "Північний потік - 2" являє серйозну загрозу для екологічної безпеки всієї Європи через поховання хімічної зброї по маршруту газопроводу, але це було повністю проігноровано на найвищих чинах. Той факт, що згідно з інформацією, наданою Службою зовнішньої розвідки України про те, що на суднах, що займаються будівництвом з'явилися антидоти, які застосовують при отруєнні бойовими хімічними речовинами, є фактичним визнанням з боку Кремля того, що проєкт дійсно є загрозою", - заявив аналітик.

"Ймовірно, що поява антидотів пов'язана з тим, що роботи підійшли до небезпечної ділянки. Європейським політикам і урядам потрібно було реагувати на загрозу вже тоді, коли з'явилася перша інформація про екологічні ризики. Хоча екологія лише один з викликів, створених цим геополітичним інструментом Москви", - підсумував Лаурінавічюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ігнорує захоронені на маршруті "Північного потоку-2" хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, - розвідка. ІНФОГРАФІКА

Раніше, джерело Guildhall в Європейському парламенті повідомило, що європарламентарі вимагають від уряду Росії прокоментувати інформацію Служби зовнішньої розвідки України про доставку росіянами атропіну (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами) на судна, які задіяні в роботах із газопроводу "Північний потік - 2".

Довідка.

У період з 1947 по 1948 рік на схід від острова Борнгольм Радянським Союзом був затоплений арсенал хімічної зброї, що містить бойові отруйні речовини. Відомо, що частина арсеналу була зміщена течією і хвилями. Зафіксовані випадки знахідок ящиків з хімічними боєприпасами на узбережжі Борнгольма і південному узбережжі Швеції. Таким чином, точне знаходження всього арсеналу хімічної зброї, яке було поховано в Балтійському морі невідомо. Існують численні факти знахідок рибалками фрагментів боєприпасів поза межами офіційного місця поховання. Компоненти хімічної зброї були знайдені в Гданській затоці в 70 милях від Лієпаї.

Існують офіційно підтверджені дані про те, що в 1946 році чотири кораблі з вантажем по 15 тонн хімічної зброї були затоплені на південний схід від Борнгольма, а також про поховання 8 тисяч тонн хімічних боєприпасів на схід від острова. Існує документально підтверджена інформація, що в 1945 році в районі так званого Малого поясу біля острова Борнгольм Вермахтом було затоплено 69 тисяч тонн артилерійських снарядів, які містять отруйні речовини табун (нервово-паралітичний газ) і фосген.

Крім зазначеного періоду, в згаданому районі було здійснене друге поховання в 1959 році. Після прийняття речовини зарин як компонента хімічної зброї, боєприпаси з іпритом були зняті з озброєння. Майже всю зброю було затоплено в Балтійському, Карському, Охотському і Баренцевому морях. Місця цих поховань невідомі.

Ці дані також фігурують у доповіді, складеній на підставі національних доповідей спеціальної Робочої комісії з поховання хімічної зброї Гельсінкської комісії (HELCOM CHEMU) в 1994 році. Згідно з її висновками, будь-які операції з підйому хімічної зброї з дна є недоцільними, небезпечними і не можуть бути здійснені.