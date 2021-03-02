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Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель

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Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель

Росія повинна забезпечити повний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх територій України, які не контролюються урядом, і повернутися до Спільного центру контролю та координації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту в Україну.

"Ми очікуємо, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до всіх територій України, які не контролюються урядом. Пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відділення цих регіонів від України. Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю і координації", - зазначив Мішель.

Президент Європейської Ради підкреслив, що повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру і схвалив важливі кроки, які зробила Україна в цьому напрямку під керівництвом президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьба з корупцією та судова реформа в Україні - умови програми макрофінансової допомоги й візової лібералізації, - президент Євроради Мішель

"Повне припинення вогню, більше пунктів пропуску та подальше розмінування поліпшать життя людей по обидві сторони лінії зіткнення, і ЄС готовий підтримувати ці зусилля. На жаль, Росія не відповіла взаємністю на позитивні кроки України для втілення Мінських угод, і саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться в силі. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - заявив Мішель.

Він зазначив, що в 2021 році на європейському континенті триває війна, і це є "ганебною реальністю", люди продовжують гинути в цьому конфлікті й жити в надзвичайно складних обставинах.

"Я хотів приїхати сюди, щоб ще раз наголосити, наскільки неприйнятна ця ситуація і щоб зустрітися з тими, хто виконує свою роботу в надзвичайно складних обставинах. І я також хотів ще раз підкреслити непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми надаємо сильну підтримку всіма можливими способами зусиллям в Нормандському форматі й Тристоронній контактній групі, щоб принести мир людям Донбасу", - зазначив Мішель.

Читайте: Президент Євроради Мішель про війну на Донбасі: "Це реальність, за яку соромно"
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Топ коментарі
+2
Изолируйте зверинец и всё наладится .
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02.03.2021 16:18
+1
Блинодром "Восточный"

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6098
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02.03.2021 16:28
+1
Что-то пошло не так

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 2913

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1811
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02.03.2021 16:30
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Изолируйте зверинец и всё наладится .
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02.03.2021 16:18 Відповісти
невже єуропейси досі не зрозуміли, що ******** можна порівняти лише з ідіотом.
От як можна від ідіота вимагати якихось розумних дій?
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02.03.2021 16:19 Відповісти
Пять характерных
признаков фашизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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02.03.2021 16:20 Відповісти
Блинодром "Восточный"

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6098
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02.03.2021 16:28 Відповісти
звісно пацталом)))
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02.03.2021 17:01 Відповісти
Что-то пошло не так

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 2913

Россия должна обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс и вернуться в СЦКК, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1811
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02.03.2021 16:30 Відповісти
ну уже все в курсе лет так семь. мишель
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02.03.2021 16:32 Відповісти
Концлагерь Крым и ДАУНасс,это неотьемлимая часть Рюсскава ГОВНА.
Александр Солженицын.1974 год... Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6700
Как нам обустроить РАБсси.Глава №4
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02.03.2021 16:50 Відповісти
Быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ,братья БЕЛОРУСЫ и Армяне ваше быдло? Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 1141ПУТЛЕРское?
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02.03.2021 16:51 Відповісти
Приднестровье исконно рюсские земли.Генерал Лебедь.14 армия дохого СССРа Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 65381994 год
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02.03.2021 16:55 Відповісти
Рюсские,вам не кажется что вы бараны в КУБЕ? Росія повинна забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ на окупований Донбас і повернутися в СЦКК, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 882
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02.03.2021 16:56 Відповісти
 
 