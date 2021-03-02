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В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

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В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

Зростання кількості нових випадків хвороби відбувається у всіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Кількість летальних випадків коронавірусної хвороби в Україні почала збільшуватися з середини лютого, а останніми днями це зростання різко прискорилося. Про це йдеться в підготовленому вченими НАН огляді епідемічної ситуації в Україні за 23 лютого - 1 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що зростання смертності в офіційній статистиці не пов’язане із затримками оприлюднення.

"Затримки наповнення реєстру на цей момент є мінімальними як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків. Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Загальна летальність нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.

Також читайте: У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, вісім - до "помаранчевої". ІНФОГРАФІКА

Відносне перевищення кількості смертей в регіонах по місяцях над середнім значенням за попередні 5 років

В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 01

Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях

В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 02

Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях, поділена на загальну смертність у відповідний місяць за попередні 5 років

В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 03

Два типи смертності в регіонах України в грудні.


В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 04

Два типи смертності в регіонах України в листопаді.

В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 05
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 06
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Мда, якщо 20 травня 2020. Зеленський з Шмигалем були "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", то тепер, він себе з прем"єром повинен об"явити "заслуженими майстрами спорту по боротьбі за ковід" В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 4710
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02.03.2021 16:59
+4
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 703 Караван? Похоронна процесія іде по Україні
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02.03.2021 17:34
+3
Вакцину не берут, нужно полить фейков ))
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02.03.2021 17:13
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Це почалося до вакцинації, чи після?
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02.03.2021 16:49 Відповісти
Мабуть добавився сезонний щорічний грип .
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02.03.2021 16:56 Відповісти
На самом деле смертность снижается. Но: сейчас регистрируют только тяжелые случаи, поэтому на бумаге выходит, что заболевемость падает, а смертность растет. Когда регистрировать будут только больных на ИВЛ, смертность будет вообще офигенная.
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02.03.2021 17:21 Відповісти
Смертность от коронавируса растет: в Украине умерли 88% пациентов на ИВЛ


В Украине умирают девять из десяти пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в Национальной академии наук.
Так, из 8446 человек, подключенных к ИВЛ, умерли 7479 человек или 88,55%.
Согласно данным НАН, за весь период наблюдений умерли 15% госпитализированных больных коронавирусом (23518 человек из 153753 человек). Среди пациентов, лечащихся в отделениях интенсивной терапии смертность составила 76%.
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02.03.2021 19:03 Відповісти
Умные люди уже заметили и говорили что после вакцинации смертность после повторного заражения(т.к. вирус мутирует и только 3-4 мес. держатся в организме антитела) увеличится в РАЗЫ !!! чем доказано на опытах с животными еще до общей вакцинации..
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02.03.2021 16:59 Відповісти
Дурантинофіли!.. припиніть статистичну демагогію!

1. не в рази,а на певний відсоток-бо базою підразунку є ВСІ інфіковані за весь час пандемії,а не лише після початку вакцинації...
2. антивіруси мають 70-95 відсоткову ефективність,і вакциновані,на яких подіяли вакцини,виключаються з підрахунку- і СТАТИСТИЧНО смертність росте..
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02.03.2021 18:25 Відповісти
беги и колись вместе с главЗебуином и потом проверим где правда.. и может Нам с вами повезет! В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5987
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02.03.2021 18:29 Відповісти

ВИ ПІДПИСАЛИ ВІДМОВУ ВІД ГОПІТАЛІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ ІНФІКУВАННЯ КОВІД?
І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗДАТИ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ- все одно пустять лише в Білорусь В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9699
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02.03.2021 19:05 Відповісти
я кста переболел в легкой форме и прививаться мне и накуй не нужно, а все привившиеся подписывают разрешение в морг !!! вспомнишь мои слова попожа..
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02.03.2021 19:28 Відповісти
Ну дюже умные люди. Ни разу не спистели.
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02.03.2021 18:45 Відповісти
Это началось вместо....
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02.03.2021 17:02 Відповісти
для вакцинации
чтоб попугать
а то отказываются
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02.03.2021 20:25 Відповісти
Песец. Он похоже не уйдёт не забрав с собой всех.
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02.03.2021 16:54 Відповісти
шутки-шутками но Нам еще придется с вирусняком жить в режиме постоянного риска еще очень долго..
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02.03.2021 17:01 Відповісти
Какие тут уже шутки...
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02.03.2021 17:02 Відповісти
ну прям усіх? навіть летальність 2,8% із статті ( насправді дуже і дуже завищена) неймовірно далека від 100%
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02.03.2021 18:00 Відповісти
не сильно-то и завышена
всего раз в 100 больше общей смертности
могли и на миллион умножить
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02.03.2021 20:26 Відповісти
Но вы же как-то живете с гриппом и другими ОРВИ. Кстати, коронавирусными в том числе. На ковиде 19 в этом плане свет не сошелся. Часто вакцинировались от гриппа и других вирусных инфекций? Осмелюсь предположить, что аж ни разу.
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02.03.2021 18:57 Відповісти
вы правы, я не вакцинировался от гриппа ни разу , но Ковид это не простой грипп хоть и одного практически штама-группы с ним, но - к нему приложили руку кацапо-вирусологи для летальности.
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02.03.2021 19:31 Відповісти
Грипп не менее опасен чем тот же ковид. Сколько в свое время испанка выкосила народу?
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике]до 50-100 млн человек[3][4] или 0,9-5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3-20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по числу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны - антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев[10].
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Если ты не в курсе то Испанка пошла с Китая которую завезли моряки и кста тоже связан с легкими.. было 3 волны, собрал свой урожай смертей и ушел сам собой ..кста не было ни лекарств ни вакцины.
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02.03.2021 23:59 Відповісти
Я просто говорил, что грипп не менее опасен. Ну а связан естественно с легкими. Не зря же грипп, если не ошибаюсь, относится к разновидности ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Он приходит и уходит. Каждый год может быть другой штамм. Вот был свинной, птичий грипп уже. Атипичная пневмония. Где они? Не думаю, что они враз вот так взяли и пропали. Просто у людей иммунитет на них выработался. То же и с ковид будет, я думаю.
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03.03.2021 00:13 Відповісти
Совершенно верно.. надеяться на вакцинацию глупо, нужно надеяться только на свой иммунитет(способов много а вакцинация только убивает его) и повышать его и плюс быть на чеку !!! и помнить что мы не болели Ковидом по настоящему только потому что МЫ не повстречали на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя...Удачи и не болейте !!!
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03.03.2021 00:18 Відповісти
Solomon , не панікуй , Степанов і Зеленський вакцінувалися . Хоч і перехворіли на ковід . Такшо все нормально . )
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02.03.2021 17:03 Відповісти
Мда, якщо 20 травня 2020. Зеленський з Шмигалем були "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", то тепер, він себе з прем"єром повинен об"явити "заслуженими майстрами спорту по боротьбі за ковід" В Украине наблюдается рост смертности от COVID-19: летальность достигла 2.8% и продолжает увеличиваться, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 4710
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02.03.2021 16:59 Відповісти
Караван іде своїм шляхом незважаючи на тявкання дворових собак . ))
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02.03.2021 17:09 Відповісти
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 703 Караван? Похоронна процесія іде по Україні
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02.03.2021 17:34 Відповісти
Eutectic , -- ти про що , про телеанали медведчука ? ))
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02.03.2021 17:46 Відповісти
Вова, а ти статтю читав? Статистику бачив? В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7048
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02.03.2021 17:52 Відповісти
Eutectic , я сам перехворів десь в середині вересня . Думаю що це був ковід в легкій формі тому що знаю свій організм . Звичайним грипом хворію раз - на два-три роки і все окей . А тут на протязі тижня були скачки температури - вранці нормально 36 , 5 . , - потому вдень 37 ,6 , - вечером - 37, 2 , - далі - знову нормальна і так днів шість -сім . За цей час вживав пігулки п...рацетамол і м ...калтін звичайних виробників . Вичухався . ))
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02.03.2021 18:19 Відповісти
Та, багато людей перехворіло так як Ви, і статистику навіть не увійшли. Тільки ті, хто пішов за гроші собі тест проводити. А що у Вас не має серед знаймих, хто Богу душу віддав, чи уже кілька місяців із наслідками бореться? У мене є такі, нажаль. Це про них
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02.03.2021 18:25 Відповісти
Відповім Вам . В сусідній дев"ятиповерхівці помер мій знайомий , йому було під 60 . Не пив і не курив , частенько бігав круги на прилеглому спортмайданчику -- взагалі був дуже активним чоловіком ... . Жінка вижила , а він помер .
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02.03.2021 18:46 Відповісти
От і я про це. Є і знаймі, є і родичі що важко перенесли. Родичка уже більше ніж півроку не може відновитися. Проблеми з легенями. Більшу частину знаходиться в лікарнях ((
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02.03.2021 21:26 Відповісти
Трошки забув додати . За тиждень зхуд на п"ять кілограмів . ))
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02.03.2021 18:56 Відповісти
Однієї температури недостатньо щоб зрозуміти був це ковід чи ні, могла бути звичайна ОРВІ
Я знаю близька 10 людей які як і я перехворіли у легкій формі і у всіх у нас були однакові симптоми, а саме повна втрата нюху, невеликий набряк у верхній частині носу, незвичайні болі у м'язах на початку хвороби. Треба звертати увагу саме на це.
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02.03.2021 18:58 Відповісти
Apollo , у мене взагалі був на початку хвороби легкий риніт , але через три дні з сухим кашлем реніт пошти закінчився і перейшов в сухий кашель . Цей кашель я гасив звичайним м..алтіном . І взагалі , - звичайну слабкість пара.... тамолом .
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02.03.2021 19:26 Відповісти
як і ковід. не дивлячись на псевдокарантини та масочки
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02.03.2021 17:57 Відповісти
Вакцину не берут, нужно полить фейков ))
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02.03.2021 17:13 Відповісти
Специально нагнетают, чтобы как можно больше насильно вакцинировать
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02.03.2021 17:26 Відповісти
Насильно? От рецепт В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 8052 https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo&ab_channel=BARAKuda
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02.03.2021 17:37 Відповісти
Нельзя такое показывать, а то Степашка и Ко подумают, что это правда и решат скопировать В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 9084
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03.03.2021 07:42 Відповісти
Сейчас смертность только от Ковида. От других заболеваний не умирают
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02.03.2021 17:29 Відповісти
Всё это фуфло никакой информации не несёт, кроме почвы для пиара при умелом обращении, Степанов нес научил. Кличко предусмотрительно хоть не комментирует.
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02.03.2021 17:48 Відповісти
...это не из-за того, что население пытаются лечить гундосиками и наклейками? В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2571
В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 5340
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02.03.2021 17:59 Відповісти
...або ж наколядували на новий штам, "буковєль-2021"

На переконання Оксани Кондрин - доцентки кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету та лікарки Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні - коронавірус на Прикарпаття привезли й туристи, і заробітчани, які приїжджали на свята додому.
Оксана Кондрин припускає, що прикарпатці можуть бути носіями «британського» штаму коронавірусу, який поширюється на 70% швидше від попередніх мутацій.
«Останнім часом ми дуже часто спостерігаємо у пацієнтів кровохаркання, чого раніше не було. Наукова література свідчить про те, що це є однією з ознак «британського штаму», - пояснює лікарка.
Також лікарі кажуть, що у хворих на ковід змінилися симптоми - значно менше пацієнтів скаржаться на втрату нюху, хвороба може проходити без значного підвищення температури, а тривалість лікування - подвоїлася.
Підозри щодо «британського» штаму мають невдовзі підтвердитися або ні - у тяжкохворих мешканців області взято зразки, результати очікують цього тижня. Та зазначимо, новий штам якщо дійсно він поширюється не обов'язково може бути привозний. Адже мутації коронавірусу утворюються в тих місцях, де багато людей вже перехворіли. На жаль Україна не має необхідного обладнання, щоб самостійно визначати мутовані штами, аналізи передаються у німецьку клініку Шаріте. - https://texty.org.ua/articles/103074/ivano-frankivsk-epidemiya-za-pidtrymky-miskoyi-vlady/?src=main
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02.03.2021 19:34 Відповісти
неймовірна маячня
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02.03.2021 20:44 Відповісти
Неужели волна? Опять брехню что все умрут в уши льют
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02.03.2021 21:01 Відповісти
Після вакцинації Гідрант буде видихати антитіла для своїх виборців. Тому виживуть одні зебіли-оптимісти, а решта всім буде капець.
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02.03.2021 22:56 Відповісти
На ивл летальность 89 процентов. А без ивл?
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02.03.2021 22:51 Відповісти
О, пошло нагнетание паники. А ну все быстро-быстро пошли вакцинироваться говном, а то Степанова посадют за воровство бюджетных денех
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02.03.2021 23:11 Відповісти
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960076020302764

In a Spanish randomized controlled trial (RCT), high-dose vitamin D (100,000 IU) reduced the risk of requiring intensive care by 96%.

Високі дози вітаміну д зменшують ймовірність важкого перебігу на 96%. Хто в Україні з медиків чи чиновників про це знає, а якщо знає, то чому мовчить?
Правильно. Задача - впарити сотні мільйонів доз вакцин сумнівно якості (і це не тільки про індійське гівно).
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03.03.2021 01:13 Відповісти
А что вы хотите. Куклусклан начал прививать "короновать" содержимым реки Ганг. Толи ещё будет, оёёёой.
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03.03.2021 07:38 Відповісти
 
 