В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА
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Зростання кількості нових випадків хвороби відбувається у всіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.
Кількість летальних випадків коронавірусної хвороби в Україні почала збільшуватися з середини лютого, а останніми днями це зростання різко прискорилося. Про це йдеться в підготовленому вченими НАН огляді епідемічної ситуації в Україні за 23 лютого - 1 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Наголошується, що зростання смертності в офіційній статистиці не пов’язане із затримками оприлюднення.
"Затримки наповнення реєстру на цей момент є мінімальними як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків. Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.
Загальна летальність нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.
Відносне перевищення кількості смертей в регіонах по місяцях над середнім значенням за попередні 5 років
Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях
Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях, поділена на загальну смертність у відповідний місяць за попередні 5 років
Два типи смертності в регіонах України в грудні.
Два типи смертності в регіонах України в листопаді.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине умирают девять из десяти пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в Национальной академии наук.
Так, из 8446 человек, подключенных к ИВЛ, умерли 7479 человек или 88,55%.
Согласно данным НАН, за весь период наблюдений умерли 15% госпитализированных больных коронавирусом (23518 человек из 153753 человек). Среди пациентов, лечащихся в отделениях интенсивной терапии смертность составила 76%.
1. не в рази,а на певний відсоток-бо базою підразунку є ВСІ інфіковані за весь час пандемії,а не лише після початку вакцинації...
2. антивіруси мають 70-95 відсоткову ефективність,і вакциновані,на яких подіяли вакцини,виключаються з підрахунку- і СТАТИСТИЧНО смертність росте..
ВИ ПІДПИСАЛИ ВІДМОВУ ВІД ГОПІТАЛІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ ІНФІКУВАННЯ КОВІД?
І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗДАТИ ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ- все одно пустять лише в Білорусь
чтоб попугать
а то отказываются
всего раз в 100 больше общей смертности
могли и на миллион умножить
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике]до 50-100 млн человек[3][4] или 0,9-5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3-20 %. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооружённый конфликт по числу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны - антисанитария, плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев[10].
Я знаю близька 10 людей які як і я перехворіли у легкій формі і у всіх у нас були однакові симптоми, а саме повна втрата нюху, невеликий набряк у верхній частині носу, незвичайні болі у м'язах на початку хвороби. Треба звертати увагу саме на це.
На переконання Оксани Кондрин - доцентки кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету та лікарки Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні - коронавірус на Прикарпаття привезли й туристи, і заробітчани, які приїжджали на свята додому.
Оксана Кондрин припускає, що прикарпатці можуть бути носіями «британського» штаму коронавірусу, який поширюється на 70% швидше від попередніх мутацій.
«Останнім часом ми дуже часто спостерігаємо у пацієнтів кровохаркання, чого раніше не було. Наукова література свідчить про те, що це є однією з ознак «британського штаму», - пояснює лікарка.
Також лікарі кажуть, що у хворих на ковід змінилися симптоми - значно менше пацієнтів скаржаться на втрату нюху, хвороба може проходити без значного підвищення температури, а тривалість лікування - подвоїлася.
Підозри щодо «британського» штаму мають невдовзі підтвердитися або ні - у тяжкохворих мешканців області взято зразки, результати очікують цього тижня. Та зазначимо, новий штам якщо дійсно він поширюється не обов'язково може бути привозний. Адже мутації коронавірусу утворюються в тих місцях, де багато людей вже перехворіли. На жаль Україна не має необхідного обладнання, щоб самостійно визначати мутовані штами, аналізи передаються у німецьку клініку Шаріте. - https://texty.org.ua/articles/103074/ivano-frankivsk-epidemiya-za-pidtrymky-miskoyi-vlady/?src=main
In a Spanish randomized controlled trial (RCT), high-dose vitamin D (100,000 IU) reduced the risk of requiring intensive care by 96%.
Високі дози вітаміну д зменшують ймовірність важкого перебігу на 96%. Хто в Україні з медиків чи чиновників про це знає, а якщо знає, то чому мовчить?
Правильно. Задача - впарити сотні мільйонів доз вакцин сумнівно якості (і це не тільки про індійське гівно).