Сподіваємося, що ЄС введе санкції проти порушників прав і свобод в окупованому Криму, - МЗС
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Міністерство закордонних справ України схвалює рішення Європейського Союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти чотирьох російських чиновників за порушення прав людини в РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
У міністерстві зазначили, що рішення ЄС укотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу.
"Наголошуємо на тому факті, що новий санкційний режим запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах", - ідеться в повідомленні.
Крім того, в МЗС розраховують, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних у придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя.
"Жоден злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним", - підсумували в МЗС.
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Если их нет, то и суда нет.