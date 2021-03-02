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Сподіваємося, що ЄС введе санкції проти порушників прав і свобод в окупованому Криму, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сподіваємося, що ЄС введе санкції проти порушників прав і свобод в окупованому Криму, - МЗС

Міністерство закордонних справ України схвалює рішення Європейського Союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти чотирьох російських чиновників за порушення прав людини в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У міністерстві зазначили, що рішення ЄС укотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу.

"Наголошуємо на тому факті, що новий санкційний режим запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в МЗС розраховують, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних у придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя.

"Жоден злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним", - підсумували в МЗС.

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Рабинович слетел с катушек, разгоняет российские фейки и публикует карту Украины без Крыма

https://www.youtube.com/watch?v=daNFeJtdxEM
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02.03.2021 16:55 Відповісти
Ему позволили то , что он творит . Может быть , дело не в нём ?
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02.03.2021 16:57 Відповісти
Рябинавичь вааще пит.рмот редкий !!!
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02.03.2021 18:11 Відповісти
Не мог пройти мимо - "россия - самая толерантная к умственным инвалидам страна в мире. Дебилам, шизофреникам и клиническим идиотам живётся настолько вольготно, что им везде дан зелёный свет. Они чувствуют себя в своей тарелке и на телевидении и в любом органе государственной власти." (с)
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02.03.2021 17:20 Відповісти
Для этого должны быть заявления от ущемленных в правах.
Если их нет, то и суда нет.
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02.03.2021 19:30 Відповісти
 
 