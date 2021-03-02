Терористи в спробах дискредитувати роботу КПВВ "Новотроїцьке" продукують фейки про обстріл ЗСУ населених пунктів, - пресцентр ОС

Збройні сили України не мають жодного стосунку до обстрілу і вибухів на Донбасі, про які говорять медіа тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"ЗМІ збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях створюють свідомо постановочні й помилкові новини про обстріл ЗСУ населених пунктів. Продукування свідомо постановочних і помилкових новин уже стало візитною карткою ЗМІ збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначають в ООС.

Повідомляється, що вранці 1 березня "для формування фейкових репортажів представники збройних формувань РФ закрили район провокацій для СММ ОБСЄ і не пропускали їх у зазначений район протягом 5 годин. У період між 15:15 і 15:43 команда місії зафіксувала 33 вибухи невизначеного походження орієнтовно за 2-5 км на західніше, північно-західніше і на північ. Саме цього і домагалися зодчі фейкових новин. Відразу після фіксації вибухів патруль СММ ОБСЄ, не дочекавшись дозволу на перетин лінії розмежування, повернувся на непідконтрольну уряду України територію в Донецьк".

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Як зазначають у повідомленні, в цей же час "з боку збройних формувань ОРДО здійснювалося масове тиражування фейків щодо обстрілів населених пунктів Оленівка і Старомихайлівка. При цьому ЗСУ звинувачували в застосуванні мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Сфабрикована картинка руйнувань будівель і знеструмлення двох населених пунктів через потрапляння в електропідстанцію заполонила всі сайти і Telegram канали, підконтрольні окупаційній владі ОРДЛО".

"Швидше за все, - зазначають в ООС - такі скоординовані дії збройних формувань РФ є продовженням маніпуляцій з боку ОРДО навколо роботи КПВВ "Новотроїцьке", спробою дискредитувати українську сторону на тлі успішного пропуску конвою ООН на ТОТ через КПВВ "Щастя".

У пресцентрі ОС заявляють, що ЗСУ не мають жодного стосунку до обстрілу і вибухів, про які говорять ЗМІ ОРДЛО. Україна і її Збройні сили прагнуть до мирного вирішення конфлікту і докладають всіх зусиль, щоб досягти миру і звільнити тимчасово окуповані території від збройних формувань РФ і їхніх найманців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 1 березня 7 разів порушили режим припинення вогню. Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.

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