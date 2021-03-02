Апеляційний суд вирішив дочекатися вердикту КС щодо "антиколомойського" закону в справі про законність націоналізації "ПриватБанку"
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Шостий апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд апеляції "ПриватБанку" на визнання націоналізації "ПриватБанку" судом першої інстанції за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського до вердикту Конституційного Суду України з так званого банківського "антиколомойського" закону №590-IX.
Таке рішення апеляційний суд ухвалив у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом бізнесмена Коломойського скасував рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави та визначенні переліку пов'язаних з банком осіб.
"ПриватБанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.
"Приватбанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.
Національний банк України (НБУ) подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, Кабінет Міністрів - 16 травня.
Верховна Рада 13 травня 2020 року прийняла закон №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, дозволяє завершити процедури виведення таких фінустанов з ринку і визначає процедуру отримання компенсацій їхнім колишніми власниками. Крім того, він удосконалює процедуру прийняття рішень Нацбанком, дозволяє виявляти проблемність банків на ранніх стадіях і розширює механізми можливої участі держави у виведенні банку з ринку.
Разом з тим вже 11 червня того ж року в Конституційний Суд надійшло подання від 64 народних депутатів про відповідність закону і його окремих положень Конституції.
Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.
Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
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