Апеляційний суд вирішив дочекатися вердикту КС щодо "антиколомойського" закону в справі про законність націоналізації "ПриватБанку"

Шостий апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд апеляції "ПриватБанку" на визнання націоналізації "ПриватБанку" судом першої інстанції за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського до вердикту Конституційного Суду України з так званого банківського "антиколомойського" закону №590-IX.

Таке рішення апеляційний суд ухвалив у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом бізнесмена Коломойського скасував рішення НБУ про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави та визначенні переліку пов'язаних з банком осіб.

"ПриватБанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

"Приватбанк" 27 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на вердикт суду про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави, 24 травня - на вердикт суду про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

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Національний банк України (НБУ) подав апеляції на ці два вердикти суду 24 травня, Кабінет Міністрів - 16 травня.

Верховна Рада 13 травня 2020 року прийняла закон №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, дозволяє завершити процедури виведення таких фінустанов з ринку і визначає процедуру отримання компенсацій їхнім колишніми власниками. Крім того, він удосконалює процедуру прийняття рішень Нацбанком, дозволяє виявляти проблемність банків на ранніх стадіях і розширює механізми можливої ​​участі держави у виведенні банку з ринку.

Разом з тим вже 11 червня того ж року в Конституційний Суд надійшло подання від 64 народних депутатів про відповідність закону і його окремих положень Конституції.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.