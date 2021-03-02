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зброя (5763) Нацполіція (13940) Клименко Ігор (351)

Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко

Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції перевіряють особисті справи власників дозволених видів зброї. Всі дозволи, які видали з грубими порушеннями без відповідних підстав, будуть анульовані.

Про це Цензор.НЕТ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, коментуючи корупційну схему, виявлену в дозвільній системі Департаментом внутрішньої безпеки.

За словами Клименка, після анулювання дозволу власник зобов'язаний здати зброю (за наявності - основні частини зброї) або пристрій, патрони і боєприпаси до них в орган поліції. Далі громадянин приймає рішення: переоформити або реалізувати зброю. Реалізувати – це продати через відповідні магазини.

"У разі незгоди власника з рішенням органу поліції про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання про примусове вилучення зброї, основних частин зброї, пристроїв, патронів та боєприпасів до них, - зазначив глава Нацполіції. - Як я вже казав, 9 співробітників поліції, причетних до цієї схеми, звільнені зі служби. Але таких може бути більше. І я сподіваюся, що всі причетні обов'язково дадуть відповідь за свої незаконні дії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко

Він також додав, що службове розслідування триває, і на 10 днів припиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя і так звані травмати.

1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
если у человека на руках разрешение по форме и требованиям закона , то почему он должен отвечать за ваши недоработки с кадрами ???
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02.03.2021 17:26
+10
ааа будуть знову "обілечувати"... примусять платити вдруге)) з*являться знову об*яви в інеті...і ті ж самі звільнені поліцейськи стануть вирішувати питання вдруге))) Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко - Цензор.НЕТ 7025
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02.03.2021 17:23
+6
Нова схема, як за одну послугу двічі здерти бабло)))
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02.03.2021 17:26
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ааа будуть знову "обілечувати"... примусять платити вдруге)) з*являться знову об*яви в інеті...і ті ж самі звільнені поліцейськи стануть вирішувати питання вдруге))) Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко - Цензор.НЕТ 7025
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02.03.2021 17:23 Відповісти
так сначала через год потом через полгода затем через квартал потом через месяц потом подекадно а уж затем к праздникам и каждым выходным.. если их не пристрелят сразу то обилечивать будут даже слепых глухих детей младенцев и покойников....
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02.03.2021 18:34 Відповісти
Сперва гроші-а потім зброю.....Інакше просто пишешь заяву шо викрали...
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02.03.2021 18:48 Відповісти
хм.. лихо придумали слуги урода как разоружить народ ... а если кто-то протерял его то что им делать !? а ведь такие будут почти Все !!! Наш народ просто так не ******* !!!..Владельцам придется сдать оружие, если выяснится, что разрешение на него выдано с нарушениями, - Клименко - Цензор.НЕТ 4439
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02.03.2021 17:25 Відповісти
Загубив що? Вогнепальну зброю? Ви зовсім тю-тю?
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02.03.2021 17:43 Відповісти
а почему бы и нет!? или сдать ее ментам и забыть !? ты совсем поц или только для знакомых!?
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02.03.2021 17:56 Відповісти
Ходил пьяний по барам з нарізним, хтось вкрав. А що? Всі ми люди. Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко - Цензор.НЕТ 569
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02.03.2021 18:35 Відповісти
у шо тут такого..Поіхав на охоту.. пиячили..прокинулись вранці......а зброї нема!!! ну на нєт і суда нєт )))
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02.03.2021 18:50 Відповісти
Є суд. Стаття 191. Інша справа, що там покарання - лише штраф, але суд є. І якщо потім виявиться, що вона таки у тебе є (використаєш для самозахисту чи ще щось) - теж прилетить. А я кщо справді загубиш - то треба молитися, щоб ніхто з неї нікого не вбив. Бо мало не здасться.
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02.03.2021 21:16 Відповісти
Вы хоть в курсе , что каждые три года надо проходить перерегистрацию. Для этого предоставить оружие,медицинскую справку, акт осмотра места хранения оружия, страховку. Короче вы явно не в теме.
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02.03.2021 17:53 Відповісти
т.е. а за эти 3 года форс-мажора никакого типа не может произойти в принципе "темовой ты наш".. и с вами все понятно, или это последствие вакцинации тогда лечитесь.. Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко - Цензор.НЕТ 171 !?
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02.03.2021 18:00 Відповісти
Продлевать , и наново регистрировать разные вещи. Не вводите людей в заблуждение.
Тут тупо по новой.
Есть разница восстановить права при утере. И получить первый раз?
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02.03.2021 18:00 Відповісти
на продлевании тоже имели..для ускорения вопроса .. власники зброї сами несли..ну как учителям подарки в 8 марта )))
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02.03.2021 21:42 Відповісти
Нова схема, як за одну послугу двічі здерти бабло)))
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02.03.2021 17:26 Відповісти
ну и еще под шумок у неугодных(социально Апасных для Зевласти) забрать стволы ...
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02.03.2021 18:02 Відповісти
если у человека на руках разрешение по форме и требованиям закона , то почему он должен отвечать за ваши недоработки с кадрами ???
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02.03.2021 17:26 Відповісти
Скорее всего речь идет о незаконно выданых зеленках на травматы...которые мположенно выдавать корреспондентам-журналистам..родственникам работников силовых структур..а типа дружинников..Вот на этом они бабло и рубили..а так же на раз в 3 года перерегистрации.....За нскую сумму спасали от беготни по установам
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02.03.2021 18:54 Відповісти
йдить накуй....ушлепки зелені
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02.03.2021 17:32 Відповісти
Уроды какие то.
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02.03.2021 17:33 Відповісти
Ну мрійте, кретини- ви в жодному суді не доведете, що власник зброї винен в тому, що ваші співробітники щось там не так оформили. Так що усе це- дурна мусорська балаканина.
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02.03.2021 17:41 Відповісти
дайте угадаю...счас будут просить сдать все оружие у проукраинских активистов, патриотов, бойцов Правого сектора итд, зато у ваты типа портнова и бужанского никто ничего и не спросит....ибо сопле нужно обезапаситься от очередного Майдана.
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02.03.2021 17:41 Відповісти
Этот не сдаст... Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко - Цензор.НЕТ 3211
Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко - Цензор.НЕТ 1126
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02.03.2021 17:45 Відповісти
а почему он должен сдавать? у него наградное, оно в реестре не числится
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02.03.2021 19:13 Відповісти
90% наградного це теж куплене ..просто за схемою "наградного" ..на все була і є своя такса
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02.03.2021 22:22 Відповісти
Пусть сначала проверят и сдадут наградное оружие,которое раздавалось блатным налево-направо.
Это ж надо было одуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?
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02.03.2021 17:49 Відповісти
Скорее всего у Яценюка пулемёт отобрали, он сейчас в оппозиции, пусть защищается топором!
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02.03.2021 18:05 Відповісти
Пусть сначала проверят и сдадут наградное оружие,которое раздавалось блатным налево-направо.
Это ж надо было додуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?Он что,герой АТО или кто?
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02.03.2021 17:51 Відповісти
герой Чеченской войны, лично убил 119 русских
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02.03.2021 19:26 Відповісти
лох платит всегда, а мусорам, бывает, даже дважды..
..а те, кто выдавал оружие психам типа Кивы, пойдут на повышение?
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02.03.2021 17:51 Відповісти
Вместо того, чтобы разрешить оружие, как это делается во всех демократических странах, они проводят популистскую кампанию, т всё останется как прежде!

"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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02.03.2021 17:52 Відповісти
что значит сдать? выкупите его по стоимости....
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02.03.2021 17:56 Відповісти
Зачем им выкупать, отберут и наградят вновь заплативших за услугу, и так по кругу, новая пирамида.
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02.03.2021 18:02 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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02.03.2021 17:58 Відповісти
А ТАК ЖИВУТ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ С ПОМОЩЬЮ БОЕВОГО ОРУЖИЯ!
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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02.03.2021 18:00 Відповісти
Ключова фраза: выдали с грубыми нарушениями без соответствующих оснований.
Тобто - "козаки, журналісти, дружинники і тд"Источник: https://censor.net/ru/n3251030
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02.03.2021 18:21 Відповісти
Я ж казав, що більшовицький переворот в США не промине гикнутися й нам. Там в адміністрації чжоу бай-дена готуються пропхнути через конгрес та сенат законодавство, яке фактично скасує право громадян на зброю (те ж саме зробили більшовички в 1917, під страхом розстрілу змушуючи населення здавати зброю). Наші уроди вирішили не відставати. Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко - Цензор.НЕТ 7681
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02.03.2021 19:15 Відповісти
единственный выход - свободное ношение приобретение огнестрельного оружия гражданами Украины
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02.03.2021 19:24 Відповісти
Наградное проверяйте
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02.03.2021 19:29 Відповісти
Буквально вчера забирал разрешение, отдали без проблем. А вообще складывается мнение, что государство создаёт все условия для того, чтобы законопослушные граждане приобретали "нелегаш". Я ни к чему не призываю, но смотрите: рынок нелегального оружия есть, оформлять его не нужно, продлевать разрешение тоже, цены адекватные. И главное в этой сфере нет коррупции!
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02.03.2021 19:33 Відповісти
А зброя, шановні є товар а не подарунок поліції до дня здачі, і коштує як всілякий товар грошей, це, що мусорня не знає? А ще, що значить дозвіл видано с порушенням? Дозвіл - видано, а хто там накосячив це не питання тих хто отримав дозвіл, це внутрішнє питання до дозвільної системи. А громадянам потрібно звертатись до суду на МВС, яке саме нагадило, а відповідальнсть з себе зняло. Я нагадаю що найбільше вбивств не в США де 300 млн стволів, а в Норвегії Брейвиком 70 дітей, в Південній Кореї де поліцейський ходив і розстрілював беззбройних людей по будинках, це і в школі Керчі , де дуже високий режим дозволів від окупантів з РФ. Тому вся ця спроба все зібрати і обрахувати має ціль щоб перед голодомором відбрати всі стволи у громадян. Ресструйте тільки нову зброю як в США у них навіть автоматична стара зброя дозволена, оскільки закон не має зворотнього строку.
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02.03.2021 20:01 Відповісти
Що саме цікаво в цій ситуації, поліціянт, затримавши порушника ПДР, всього лише складає протокол та передає його до суду, і лише суд вирішує було порушення чи ні, і яке покарання буде застосовано до порушника. А в даному випадку, поліція, самостійно буде вирішувати в кого дозвіл оформлено правильно, а в кого ні. Чи не здається вам, шановне паньство, що зелена влада просто придумала схему з вилучення зброї, в неблагонадійних (з їхньої точки зору) громадян? Бояться, тварюки...
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02.03.2021 20:28 Відповісти
Кто поднимал вопрос о законе об оружии и продаже короткоствола? Владельцы оружия)
Вот получили ответ от ментов)
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03.03.2021 00:01 Відповісти
 
 