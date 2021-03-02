Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко
Новини Цензор.НЕТ Події
Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції перевіряють особисті справи власників дозволених видів зброї. Всі дозволи, які видали з грубими порушеннями без відповідних підстав, будуть анульовані.
Про це Цензор.НЕТ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, коментуючи корупційну схему, виявлену в дозвільній системі Департаментом внутрішньої безпеки.
За словами Клименка, після анулювання дозволу власник зобов'язаний здати зброю (за наявності - основні частини зброї) або пристрій, патрони і боєприпаси до них в орган поліції. Далі громадянин приймає рішення: переоформити або реалізувати зброю. Реалізувати – це продати через відповідні магазини.
"У разі незгоди власника з рішенням органу поліції про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання про примусове вилучення зброї, основних частин зброї, пристроїв, патронів та боєприпасів до них, - зазначив глава Нацполіції. - Як я вже казав, 9 співробітників поліції, причетних до цієї схеми, звільнені зі служби. Але таких може бути більше. І я сподіваюся, що всі причетні обов'язково дадуть відповідь за свої незаконні дії".
Він також додав, що службове розслідування триває, і на 10 днів припиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя і так звані травмати.
1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.
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Тут тупо по новой.
Есть разница восстановить права при утере. И получить первый раз?
Это ж надо было одуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?
Это ж надо было додуматься подарить Яценюку пулемёт Максим?Он что,герой АТО или кто?
..а те, кто выдавал оружие психам типа Кивы, пойдут на повышение?
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
Тобто - "козаки, журналісти, дружинники і тд"Источник: https://censor.net/ru/n3251030
Вот получили ответ от ментов)