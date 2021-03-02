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У Запоріжжі двоє дітей провалилися під лід на Дніпрі, загинув 10-річний хлопчик, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі двоє дітей провалилися під лід на Дніпрі, загинув 10-річний хлопчик, - ДСНС

У Запоріжжі на пляжі під лід провалилися двоє дітей - 11-річна дівчинка і 10-ти річний хлопчик. Дівчинку врятували рибалки, хлопчик пішов під лід. Через кілька годин пошукової операції його тіло підняли водолази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про надзвичайну подію на пляжі в Заводському районі Запоріжжя рятувальники отримали 2 березня о 14:29.

За словами очевидців, двоє дітей, які опинилися за 20 метрів від берега на річці Дніпро, провалилися під лід. Рибалкам, які перебували поблизу, вдалося врятувати 11-річну дівчинку. Однак її 10-річний товариш зник під кригою.

У ході майже двогодинної пошуково-рятувальної операції водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС підняли з дна тіло дитини. Рятувальники уточнили, що в місці, де діти провалилися під лід, глибина річки понад 20 метрів.

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Врятовану дівчинку госпіталізовано.

Слідство встановлює обставини перебування дітей на замерзлій річці.
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Яке горе!
Батьки, ви де були вчора, позавчора? Кожен день попереджають! Невже не можна тих 15 хвилин виділити на такі розмови?
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02.03.2021 19:37 Відповісти
Ужас....
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02.03.2021 20:14 Відповісти
 
 