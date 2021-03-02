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мито (156) металобрухт (153)

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження експортного мита на брухт на п'ять років

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У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження експортного мита на брухт на п'ять років

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5175 про продовження експортного мита на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на п'ять років.


У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено позитивну дію експортного мита на металобрухт із моменту її введення в 2016 році. Зокрема, якщо в 2015 році фізичні обсяги експорту заготовленого в Україні металобрухту сягнули 39,1% від його внутрішнього споживання, то в 2019 році - 1,4%, а в січні-листопаді 2020 року - 1,27%.

"Завдяки забезпеченню сталого доступу вітчизняних металургійних підприємств у брухт внутрішньої заготівлі його дефіцит на українському ринку поступово скоротився з 0,85 млн т у 2015 до 0,6 млн тонн в 2016 і в 0,3 млн тонн у 2017, а починаючи з 2018 українські металурги не повідомляли про дефіцитність із забезпеченням заготовленим в Україні ломом. Це наочно свідчить про доречність і своєчасність поетапного підвищення ставки вивізного мита на брухт до 58 євро/тонну", - наголошують автори законопроекту.

Народні депутати зазначають, що збереження експортного мита на нинішньому рівні призведе до додаткового зростання ВВП України на 0,03%, збереження близько 21,5 тисяч робочих місць і створення близько 3,5 тисячі робочих місць.

Крім того, мито в 58 євро/тонну дозволить уникнути виникнення дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку, скоротиться споживання енергоресурсів та викидів СО2, а також дозволить залучити додаткові інвестиції в металообробну галузь України, зокрема технологічне переоснащення основних засобів метпідприємств, що особливо актуально в умовах Європейського зеленого курсу.

Якщо ж дію мита не буде продовжено, то за оцінками авторів законопроєкту, Україна крім вищевказаної кількості робочих місць втратить 1 млрд грн податкових надходжень на рік, темпи розвитку вітчизняної економіки сповільняться на 0,24%, оскільки вже в перший рік металурги недоотримають близько 817 млн тонн стратегічної сировини, дефіцит якої досягне 23% від потреб підприємств.
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А может быть, платить на внутреннем рынке такую же цену, что в Европе платят?
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02.03.2021 17:31 Відповісти
Кому-Ахметову,Пінчуку чи Бєні ???)))
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02.03.2021 17:36 Відповісти
Виробнику.
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02.03.2021 17:38 Відповісти
Чого???))))
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02.03.2021 17:40 Відповісти
У ахметова нет на это денег.
Он не настолько богат.
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02.03.2021 17:38 Відповісти
В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет - Цензор.НЕТ 9186
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02.03.2021 17:37 Відповісти
У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження експортного мита на брухт на п'ять років - Цензор.НЕТ 1350
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02.03.2021 17:50 Відповісти
короче скоро весь украинский лом соберут, на это и расчитан закон.
потом просто собирать будет нечего, ну разве только Ж/Д разбирать по тихому или водопроводы срезать. Столбы фонарные.
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02.03.2021 19:25 Відповісти
 
 