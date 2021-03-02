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Чоловіка, який побив лікаря швидкої допомоги, будуть судити в Запоріжжі, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, який побив лікаря швидкої допомоги, будуть судити в Запоріжжі, - поліція

Бригада медиків прибула за викликом. Родичу пацієнтки не сподобалося, як лікар надає допомогу, і він ударив медика кілька разів головою об стіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, досудове розслідування встановило, що 1 жовтня 2020 року в приватний будинок по вулиці Тімірязєва в Шевченківському районі Запоріжжя за викликом прибула виїзна бригада медичних працівників.

"У приміщенні перебував 38-річний родич пацієнтки, у якого раптово виникли неприязні стосунки з лікарем щодо надання ним медичної допомоги. Він схопив жінку за шию і вдарив кілька разів головою об стіну. Згідно з висновком експерта, 60-річна потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального Кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я", - наголошують у повідомленні.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 1 здійснювала група дізнавачів сектора дізнання відділу поліції № 3 Запорізької районного управління ГУНП у Запорізькій області. Зараз воно завершено. Фігурант беззаперечно визнав свою вину і підтвердив всі обставини, встановлені в результаті досудового розслідування. Обвинувальний акт спрямований для розгляду в суді. Найсуворіше покарання за санкцією інкримінованої підозрюваному статті - обмеження волі на строк до двох років.

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Топ коментарі
+5
я считаю, за нанесение медикам телесных повреждений во время выполнения ими долга - сроки должны быть крупнее.
Ну и штафы большие.
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02.03.2021 19:07
+4
Це з якого дива ти вирішило, що це норма в Україні, лайно кацапське? Це виключення з норми, як і ти, москалику.
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02.03.2021 18:28
+4
знаешь, судя по тому, какое ты сам мурло - ты от них недалеко ушел. От тех кого ты назвал "прыщавым жирнючим жаднючим бабьем".
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02.03.2021 19:09
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Хуже дерьма ,,,,
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02.03.2021 18:08 Відповісти
я считаю, за нанесение медикам телесных повреждений во время выполнения ими долга - сроки должны быть крупнее.
Ну и штафы большие.
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02.03.2021 19:07 Відповісти
Может он задыхался без кислорода, а доктор не спешил решать вопрос
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02.03.2021 18:13 Відповісти
Це з якого дива ти вирішило, що це норма в Україні, лайно кацапське? Це виключення з норми, як і ти, москалику.
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02.03.2021 18:28 Відповісти
Родич пацієнтки задихався?
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02.03.2021 18:26 Відповісти
тварь !
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02.03.2021 18:16 Відповісти
Та правильно! Мочите стареющие кадры согласные работать за три копейки! Молодежь на такую адскую работу не пойдет...Останетесь вообще ни с чем! Может быстрее выдохнут такие пациенты...
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02.03.2021 18:43 Відповісти
Обстоятельства до конца не ясны. Врачи здесь настолько же конченые, как и большинство населения. Я живу здесь 4 года и диву даюсь как может быть такая большая разница между жителями Днепра и Запорожья во всех аспектах не в пользу последних, а ведь расстояние между городами 70! километров, не 500. В Днепре в 2016-м мой ребенок нормально посещал семейного доктора, нам даже давали лекарства, тогда я был уверен, что медицинская реформа - это хорошо. Получил повышение, приехал в этот хламыднык, всё перевернулось: больницы как бомжатни, никакой записи поначалу не было, потому что у нас не было своего врача, декларацию говорили подписывать с заведующей, чтобы она больше зарплаты за подписантов получала, но мы уперлись и прокатило; хотели развести на платную детскую стоматологию на 1000! грн за один молочный зуб, пока я не позвонил на горячую линию. Вокруг одно бабьё, не женщины, а советское прыщавое жирнючее жаднючее бабьё, оно везде: в учебных заведениях и организациях МОЗ. На вопрос об использовании украинского в детском саду смотрят как на Гитлера, не только воспитатели, но и многие родители. Совок они впитали с молоком матери, наглые, бестыжие, неопрятные, некультурные люди. Они здесь почти все такие, не стоит делать поспешных выводов о том кто прав, а кто виноват, это как рассуждать о том какой петух в клетке заслуживает больше сочувствия
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02.03.2021 18:58 Відповісти
знаешь, судя по тому, какое ты сам мурло - ты от них недалеко ушел. От тех кого ты назвал "прыщавым жирнючим жаднючим бабьем".
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02.03.2021 19:09 Відповісти
Ты видать, сам из Запорожья, нормальных людей не видел, которые умеют за собой следить? И сам небось из таких же, местных, у которых из досуга только "пива двушка, перед сном порнушка"? За живое задело? Не обижайся
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02.03.2021 19:12 Відповісти
Напиши хоч щось мовою, для початку.
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02.03.2021 19:15 Відповісти
А ты откуда вылезло? Учитель из Западной подъехал? Указывать ты своим родственникам будешь. Из-за таких "указателей", как ты, украинский язык будет долго еще усваиваться в восточных и южных областях. Для начала, дорогой, сделай что-нибудь для государства Украина. Что ты сделал? Надел вышиванку и всем указываешь говорить на мове? Может еще у тебя трезубец на капоте нарисован?
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02.03.2021 19:22 Відповісти
Тобто не дарма тебе мурлом назвали, кацап.
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02.03.2021 19:27 Відповісти
А это аргумент, когда нечего сказать, не поспоришь. Как ты думаешь, защитники Украины, из которых множество говорит на русском, тоже можно назвать кацапами, только из-за того, что они говорят на русском? Или нет, не так, может бразильцы на самом деле португальцы, потому что говорят на португальском, мексиканцы - испанцы, а большинство американцев - это сепары-англичане? Если ты ни на что не способен, кроме как ходить в вышиванке и всем указывать говорить на украинском - это не делает тебя достойным сыном своего народа.
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02.03.2021 19:33 Відповісти
То й мовчи, коли нема чого сказати.
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02.03.2021 19:34 Відповісти
Мда, полемик из тебя так себе.
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02.03.2021 19:36 Відповісти
Тобто ти ще й не знаєш, що таке полеміка.
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02.03.2021 19:50 Відповісти
не сваріться воно того не варте .
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02.03.2021 20:15 Відповісти
Пореготав.)))
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02.03.2021 19:51 Відповісти
Ти щось сказати хотіло? То кажи.
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03.03.2021 06:35 Відповісти
Ото й мовчи, ботяра.
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03.03.2021 13:19 Відповісти
Та впав ти мені боком, коли одні кретин називають мене порохоботом називають, а інші зебілом- бо забагато вас, кретинів, на цьому форумі..
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03.03.2021 15:32 Відповісти
Хтось видаляє коменти тих, хто не бажає лизати дупу Петі.
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06.03.2021 11:10 Відповісти
Мы там не были и не знаем, что произошло. Но не просто так он же врачиху ударил. А вы никогда не замечали как высомерно, ч асто и нагло общаются медики с пациентами?. Это неприятно и привычно одновременно, но иногда страшно злит если видишь, что под этот ненужный пафос они назначают фуфломицины тебе или родным, или не хотят нормальную помощь оказывать, А это не то что часто, а почти всегда бывает когда с госмедициной по экстренным делам сталкиваешься. Несколько раз доводилось вызывать скорую, предпочитаю с порога давать 200 гривен, чтобы потом не конфликтовать.
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02.03.2021 19:26 Відповісти
Я тоже думаю что не просто так он ее ударил.
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02.03.2021 19:50 Відповісти
Одни орут по делу и не по делу, другие считают себя и воспитателями и судьями. С культурой общения у нас проблема.
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02.03.2021 21:01 Відповісти
 
 