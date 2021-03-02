Чоловіка, який побив лікаря швидкої допомоги, будуть судити в Запоріжжі, - поліція

Бригада медиків прибула за викликом. Родичу пацієнтки не сподобалося, як лікар надає допомогу, і він ударив медика кілька разів головою об стіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, досудове розслідування встановило, що 1 жовтня 2020 року в приватний будинок по вулиці Тімірязєва в Шевченківському районі Запоріжжя за викликом прибула виїзна бригада медичних працівників.

"У приміщенні перебував 38-річний родич пацієнтки, у якого раптово виникли неприязні стосунки з лікарем щодо надання ним медичної допомоги. Він схопив жінку за шию і вдарив кілька разів головою об стіну. Згідно з висновком експерта, 60-річна потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального Кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я", - наголошують у повідомленні.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 1 здійснювала група дізнавачів сектора дізнання відділу поліції № 3 Запорізької районного управління ГУНП у Запорізькій області. Зараз воно завершено. Фігурант беззаперечно визнав свою вину і підтвердив всі обставини, встановлені в результаті досудового розслідування. Обвинувальний акт спрямований для розгляду в суді. Найсуворіше покарання за санкцією інкримінованої підозрюваному статті - обмеження волі на строк до двох років.

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