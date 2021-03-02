Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні

Завтра, 3 березня, в місті Херсон об 11.00 за адресою: вулиця Нафтовиків, 40 відбудеться церемонія прощання з молодшим сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 1-ї роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Мойсеєнком.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн загинув 28 лютого о 22.50 у районі селища Павлопіль Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Сергієві Моісеєнку було 32 роки, він пройшов кілька ротацій в АТО/ООС.

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У воїна залишилася дочка.