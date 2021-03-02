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Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Події

Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні

Завтра, 3 березня, в місті Херсон об 11.00 за адресою: вулиця Нафтовиків, 40 відбудеться церемонія прощання з молодшим сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 1-ї роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Мойсеєнком.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн загинув 28 лютого о 22.50 у районі селища Павлопіль Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Сергієві Моісеєнку було 32 роки, він пройшов кілька ротацій в АТО/ООС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 36-ї ОБрМП Сергій Моісєєнко загинув у зоні ООС 28 лютого унаслідок ворожих обстрілів

У воїна залишилася дочка.
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Топ коментарі
+20
С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 февраля в Херсоне - Цензор.НЕТ 1630

Царство Небесне, захистнику...
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02.03.2021 18:16
+11
Герої не вмирають! Світла пам'ять. Мої співчуття родині.
россиянам - гореть в аду Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 4080
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02.03.2021 18:31
+9
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 6758
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02.03.2021 18:31
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С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 февраля в Херсоне - Цензор.НЕТ 1630

Царство Небесне, захистнику...
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02.03.2021 18:16 Відповісти
Февраля или марта?
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02.03.2021 18:16 Відповісти
февраля?
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02.03.2021 18:22 Відповісти
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 6758
показати весь коментар
02.03.2021 18:31 Відповісти
Герої не вмирають! Світла пам'ять. Мої співчуття родині.
россиянам - гореть в аду Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 4080
показати весь коментар
02.03.2021 18:31 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України 😪😪😪

Смерть російським катам 😡
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02.03.2021 18:38 Відповісти
бумеранги и прочие антиснайперские комплексы буду бубы стэрэжуть...
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02.03.2021 18:41 Відповісти
В 22.50? Значит вражеские снайперы и в темноте стреляют, значит у них оптика ночного видения.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
Когда Зеля подымет вопрос о санкциях на электронные компоненты рашке? Что бы рашка не могла выпускать прицелы ночного видения, и др боевые электронные устройства.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні - Цензор.НЕТ 3757
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02.03.2021 20:29 Відповісти
Svitla Pam"yat' ...
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02.03.2021 20:47 Відповісти
Низький вклін батькам Воїна. Слава Україні! Героям Слава!
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02.03.2021 22:24 Відповісти
Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні - Цензор.НЕТ 1744
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02.03.2021 23:35 Відповісти
 
 