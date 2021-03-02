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безпілотник (2102) Донбас (21733) перемир'я (780)

Із початку доби на лінії розмежування тиша, в районі Щастя зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Із початку доби на лінії розмежування тиша, в районі Щастя зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не було.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати умови режиму припинення вогню.

Так, поблизу селища Жовте, недалеко від міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно був придушений засобами РЕБ.

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попал сепарский беспилотник...теперь буба его оштрафует и оператору санкции от мендель...
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02.03.2021 18:32 Відповісти
зеленый подонок просто поехал туда. По своим кацапы не стреляют
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02.03.2021 18:32 Відповісти
На безпілотникти "наша" влада, взагалі, уваги не звертає.
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02.03.2021 18:33 Відповісти
Йде ЗЄ з Мендель по "пєрєдку" і, раптом забжинів кацабський дрон. Мендель покривила носом і відвернулась. ЗЄ до неї: "Оля, я не від страху, я від злості"
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02.03.2021 18:36 Відповісти
Чекають поповнення БК з шахт.
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02.03.2021 18:44 Відповісти
примерзло...повільно довбають )))
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02.03.2021 18:45 Відповісти
чудеса...как кое-хто шастает рядом с передовой, прикидываясь главнокакбыкомандующим... так и провокации не стреляют....может его там по-чаще возить вдоль всей линии разграничения...в серой зоне нехай поживет ...не..ну в бронике канешна...и каске (мало ли)))
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02.03.2021 18:44 Відповісти
"на линии разграничения"...а може все ж на лінії фронту?
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02.03.2021 19:53 Відповісти
 
 