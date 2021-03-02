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США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ

Американська розвідка вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли співробітники ФСБ за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-Бі-Сі".

Обмежувальні заходи торкнуться семи високопоставлених російських чиновників і 14 компаній (9 російських і 5 європейських). Їхні імена і назви стануть відомі найближчим часом. Компанії, що потрапили під санкції, пов'язані з хімічним виробництвом.

Представники Ради національної безпеки і ключових відомств США заявили, що американські розвідслужби підготували власний аналіз спроби замаху на Навального. Згідно з висновками розвідки, отруєння опозиційного політика "з дуже високою часткою ймовірності" було організовано чинними офіцерами ФСБ за прямою вказівкою російської влади з використанням речовини, відомої як "Новачок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ

Зараз адміністрація США проводить консультації з Конгресом, обговорюючи введення нових санкцій проти російських представників, причетних до використання хімічної зброї, а також посилення експортного контролю, включаючи обмеження на поставку Росії деяких товарів і технологій.

Вводячи санкції, нова вашингтонська адміністрація хоче послати Росії "сильний сигнал", що стосується дотримання прав людини, а також продемонструвати важливість спільних дій із союзниками.

Також на Цензор.НЕТ: Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк
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Топ коментарі
+26
Господь, жги ещё!!! США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 4480
США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 1852
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02.03.2021 18:46
+11
Байден, ввиди!
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02.03.2021 18:44
+10
Параше не привыкать к санкциям и к импортозамещению:
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4416
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02.03.2021 18:55
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Байден, ввиди!
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02.03.2021 18:44 Відповісти
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8561
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02.03.2021 20:34 Відповісти
по самые помидорки ввиди)) салидолу не жалей!
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03.03.2021 11:50 Відповісти
Господь, жги ещё!!! США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 4480
США вводят санкции против России из-за отравления Навального: разведка говорит, что его отравила ФСБ - Цензор.НЕТ 1852
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02.03.2021 18:46 Відповісти
Візитку Яроша вже знайшли?
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02.03.2021 18:49 Відповісти
Так это Порошенко и Бандера..
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02.03.2021 19:08 Відповісти
Байден ж!
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02.03.2021 19:45 Відповісти
"Вы можете охарактеризовать россию одним словом?
- Воруют..."
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02.03.2021 19:00 Відповісти
Вместе с тем запускают и свои спутники и чужие. Зеленский, где там наш? США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5690
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02.03.2021 19:08 Відповісти
Говорят - в космосе часто бывает, мог бы и спутник по дороге захватить США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5061
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02.03.2021 19:13 Відповісти
Кстати да.
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4352
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02.03.2021 19:14 Відповісти
Ага... В статье об этом и говорится... США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6591
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02.03.2021 19:32 Відповісти
Холодильники у ************ пустеют....
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02.03.2021 19:37 Відповісти
Прочитал. Ущерб 5 тыс рублей. Наверно спёрли какие то генераторные лампы : в них есть и золото, и серебро, и палладий, и редко земельные элементы.
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02.03.2021 20:02 Відповісти
Розвідка навіть знає якого кольору у нього був горщик в дитинстві.
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02.03.2021 18:47 Відповісти
В "нього", то в кого?
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02.03.2021 18:55 Відповісти
напольза за леху анального конечно мелочь, но для русни хорошо.
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02.03.2021 18:48 Відповісти
Параше не привыкать к санкциям и к импортозамещению:
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4416
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02.03.2021 18:55 Відповісти
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6059
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02.03.2021 18:59 Відповісти
тренд "внесите и меня в санкционные списки, я патриот!" со стороны всевозможных "пехотинцев туПина" уже не в моде, я так предполагаю?......
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02.03.2021 18:56 Відповісти
Вот хоть какая-то польза от Навального...
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02.03.2021 18:57 Відповісти
фейк...санкции касаются только отдельных представителей,не козлостана в цилому...
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02.03.2021 18:58 Відповісти
да никого и ничего они не касаются.. просто очередной пи#дёшь ! сколько уже их было ...
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02.03.2021 19:02 Відповісти
так отож...
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02.03.2021 19:04 Відповісти
Верно. В реале торговля США с россосией только растёт, но об этом никому!
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02.03.2021 19:10 Відповісти
канеШна,канеШна, ты главное не суетись , чебурашка драная, санитары уже длинные рукава рубахи размотали...
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02.03.2021 19:41 Відповісти
то ты про чебурашку драную к маман своей?
чы в зеркало картавишь само к себе?
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02.03.2021 19:47 Відповісти
научитесь уже писать правильно ! это называется вводят очередной акт озабочености !
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02.03.2021 19:00 Відповісти
как и предоплагалось разбег на доллар, удар на цент. на бортникова и быстрыкина уже по какому кругу санкции накладывают? США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8979
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02.03.2021 19:00 Відповісти
это так, для порядка, не напрягайтесь, скоро они сдадутся
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02.03.2021 19:28 Відповісти
на Абортникова ,чебураха..
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02.03.2021 19:42 Відповісти
Дайош эмбарго на матрешки и балалайки!
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02.03.2021 19:09 Відповісти
Запретить прокурору въезд в штаты!
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02.03.2021 19:10 Відповісти
заморозить счета кума в США!
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02.03.2021 19:11 Відповісти
Фігня. Ще й повна.
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02.03.2021 19:12 Відповісти
Его травонул ***** руками гебни. Нужно называть вещи своими именами.
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02.03.2021 19:14 Відповісти
Раньше рассуждали об антисанкциях, потом пытались бороться с санкциями (таможенники до сих пор в ступоре: никак не могут решить, что делать с санкционной солью - сжигать или давить?)..теперь только сопят.
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02.03.2021 19:14 Відповісти
парадокс, отравили для того что бы вылечить?
травят обычно наглухо, зачем такая комедия ?
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02.03.2021 19:22 Відповісти
они пошутили
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02.03.2021 19:29 Відповісти
_Такое... Шо попало, лишь бы по настоящему больно не делать расие. Одня имитация бурной деятельности, как и опасался. ****! США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8071
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02.03.2021 19:24 Відповісти
США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 8186 США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 968
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02.03.2021 19:28 Відповісти
это дед мороз ?
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02.03.2021 19:30 Відповісти
*уж больше нет никакой возмооооожности жить нашему народу лучше*,- ******** Гундосый намекает , что достигнут невероятно высокий уровень жизни на уровне ОАэ и Норвегии.

*более продвинутые и образованные нации не ДОЛЖНЫ соблазнять наш народ лучшей жизнью*,- ***********, Гундяй прямым текстом заявил, что вы должны быть тупыми (уже есть), бедными и послушными
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02.03.2021 19:50 Відповісти
***** уже живот ржать болит та шо за день такой США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 4355
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03.03.2021 11:54 Відповісти
Чем больше санкций тем лучше!давить до полного развала помойки кацапии США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 317
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02.03.2021 19:32 Відповісти
"Вводя санкции, новая вашингтонская администрация хочет послать России "сильный сигнал"

_Расия против Запада войну ведёт, границы в Европе передвигает, напала на ЕС и НАТО и убила высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО! А придури всё сигналы шлют... Неадекваты!

США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 5258
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02.03.2021 19:33 Відповісти
у кацапів монопольне право на Новачок у ГРУ - так що мериканська розвідка помиляється - або то був не Новачок, або то були не ФСБ-ешники
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02.03.2021 19:37 Відповісти
Новые санкции это очень опасно,-Искандеры "со смеху" могут и согнуться! США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ - Цензор.НЕТ 6227
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02.03.2021 19:47 Відповісти
Компании , попавшие под санкции , реально пострадают. Єто хорошая новость.
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02.03.2021 20:33 Відповісти
Беллингкет всю раюоту сделали и отравителей по именам, званиям и номерам паспортов назвали, а американская разведка "с большой долей вероятности єто ФСБ".
Хотя это было не ФСБ а ГРУ.
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02.03.2021 20:37 Відповісти
 
 