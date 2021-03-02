США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ

Американська розвідка вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли співробітники ФСБ за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-Бі-Сі".

Обмежувальні заходи торкнуться семи високопоставлених російських чиновників і 14 компаній (9 російських і 5 європейських). Їхні імена і назви стануть відомі найближчим часом. Компанії, що потрапили під санкції, пов'язані з хімічним виробництвом.

Представники Ради національної безпеки і ключових відомств США заявили, що американські розвідслужби підготували власний аналіз спроби замаху на Навального. Згідно з висновками розвідки, отруєння опозиційного політика "з дуже високою часткою ймовірності" було організовано чинними офіцерами ФСБ за прямою вказівкою російської влади з використанням речовини, відомої як "Новачок".

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Зараз адміністрація США проводить консультації з Конгресом, обговорюючи введення нових санкцій проти російських представників, причетних до використання хімічної зброї, а також посилення експортного контролю, включаючи обмеження на поставку Росії деяких товарів і технологій.

Вводячи санкції, нова вашингтонська адміністрація хоче послати Росії "сильний сигнал", що стосується дотримання прав людини, а також продемонструвати важливість спільних дій із союзниками.

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