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Київ (13851) КС (1154) суд (8047) НАЗК (1169) Тупицький (227) Новіков Олександр (82)

НАЗК направило до суду протоколи про два порушення відстороненого голови КСУ Тупицького

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НАЗК направило до суду протоколи про два порушення відстороненого голови КСУ Тупицького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив до Голосіївського районного суду міста Києва два протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Просимо районний суд міста Києва повідомляти про час і дати судових засідань, на яких буде розглядатися справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, із метою особистого надання мною як особою, що склала протокол, пояснень", - зазначив Олександр Новіков у супровідному листі.

Зазначені протоколи голова НАЗК склав 8 лютого. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів при прийнятті рішення про неконституційність е-декларування та умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленського голову КС Тупицького відсторонено від посади строком на 1 місяць

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Також читайте: Зеленський про Тупицького: КС зараз заблокований через одного товариша, позбудемося товариша - Суд почне роботу
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Усе сядуть: охрана, тупицкий, зеленский. У них выбора нет. Так что, Малюська, спеши сделать ремонт в камерах. Это правильная затея. Только камер много, можешь не успеть.
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02.03.2021 19:01 Відповісти
позорная возня...биатлонисты совсем квалификацию загубылы...
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02.03.2021 19:02 Відповісти
Оштрафуют гада за жилье в Криму. Шоб не повадно)
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02.03.2021 19:23 Відповісти
... МАЛАНЦІ ..вступіться від Голови КС України .. ВСЕОДНО за крадіжку СвЗемлі БУДЕТЕ зліквідовані ... ..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі - а НЕ в Законодавчому полі -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені...
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02.03.2021 19:27 Відповісти
 
 