НАЗК направило до суду протоколи про два порушення відстороненого голови КСУ Тупицького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков направив до Голосіївського районного суду міста Києва два протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Просимо районний суд міста Києва повідомляти про час і дати судових засідань, на яких буде розглядатися справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, із метою особистого надання мною як особою, що склала протокол, пояснень", - зазначив Олександр Новіков у супровідному листі.

Зазначені протоколи голова НАЗК склав 8 лютого. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів при прийнятті рішення про неконституційність е-декларування та умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

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