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"Укрзалізниця" з 7 березня призупиняє посадку і висадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей, які віднесені до "червоної" карантинної зони рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Продаж квитків у ці області припинено як мінімум із 7 по 12 березня.

Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

У той же час пасажирам із квитками до Чернівців, Житомира та інших напрямків цих областей доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції розташовані за межами "червоної" зони.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Червона" зона на Прикарпатті: "Укрзалізниця" назвала найближчі станції для виїзду

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси почнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", - зазначають у повідомленні "Укрзалізниці".

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що постанова Кабінету міністрів України № 154 обумовлює можливість призначення спеціальних рейсів для доставки людей із зони карантину, тому "Укрзалізниця" зараз проводить переговори з відповідними облдержадміністраціями на замовлення таких рейсів, про що буде повідомлено додатково.

Також на Цензор.НЕТ: "Укрзалізниця" із 28 березня запровадить оновлений розклад руху поїздів і нові напрямки, - Перцовський
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Топ коментарі
+4
Твайу мадь! Опять начинается. *****! "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 3383
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02.03.2021 19:01
+2
Просто приїдьте сюди і я вас особисто заведу до ковідних, посмієтесь разом.
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02.03.2021 20:09
+1
Дається взнаки працюючий Буковель де недоумок покатався на лижах, а Бєня підраховує бабло. Зробили лохів разом.
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02.03.2021 19:08
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Твайу мадь! Опять начинается. *****! "Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает посадку и высадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 3383
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02.03.2021 19:01 Відповісти
За вчера по Житомирской обл. аж 94 человека с позитивным анализом. А завтра- красная зона. ДЕБИЛЫ
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02.03.2021 19:04 Відповісти
28 лютого в Житомирській області 467 нових хворих, дебіли, давайте більше.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
и кукурузникам накажить нэ литаты над бердычевом...
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02.03.2021 19:07 Відповісти
Дається взнаки працюючий Буковель де недоумок покатався на лижах, а Бєня підраховує бабло. Зробили лохів разом.
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02.03.2021 19:08 Відповісти
Просто то такий ковід.
Коли найвеличніше прохібало вакцинацію ковід ввійшов в ситуацію і не дуже заражав людей. Тепер, коли найвеличніший закупив моцну вакцину і її треба продать ковід знову розпоясався.
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02.03.2021 19:17 Відповісти
недавно блогер прошел по больницам Ивано-Франковска и не нашел там ковидных больных. скорее и в Житомире с Черновцами такая же картина, брехуны йбаные.
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02.03.2021 19:40 Відповісти
Просто приїдьте сюди і я вас особисто заведу до ковідних, посмієтесь разом.
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02.03.2021 20:09 Відповісти
Цей блогер випадково не Шарій?
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02.03.2021 20:36 Відповісти
 
 